اپل گوشی‌های پرچم‌دار خود را ماه گذشته راهی بازار کرد. چهار گوشی با نام‌های آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، ۱۲ پرو و پرو مکس که امسال با ظاهری نسبتا جدید، پردازنده‌ای ۵ نانومتری و پشتیبانی از اینترنت ۵G راهی بازار شدند تا علاقه‌مندان به محصولات اپل بالاخره شاهد پیشرفتی محسوس در آیفون‌ها باشند. اما با این حال، باز هم خرید این گوشی‌ها به نظر منطقی نمی‌رسد. اینطور حس می‌شود که آیفون ۱۲ نتوانست از پس وظایفی که انتظار می‌رفت بربیاید و ارزش خرید خود را از دست داده. در ادامه به بررسی دلایل این موضوع می‌پردازیم.

اگر به وب‌سایت اپل و بخش آیفون‌ها سر بزنید، نوشته‌ای را با این مضمون که امسال سال پیشرفت است مشاهده می‌کنید. اما به نظر می‌رسد این نوشته حداقل در رابطه با آیفون ۱۲ و مدل‌های مختلف آن آنقدر صادق نباشد.

قصد نداریم بگوییم چون آیفون ۱۳ با قابلیت‌های زیادی وارد بازار می‌شود، بنابراین منطقی است تا آن زمان منتظر بمانیم. چرا که معمولا با این نوع تفکر، هر سال باید منتظر گوشی‌های جدید باشیم. ایده‌ی بسیار بدی است اگر تمایل به خرید محصولی داریم، یک سال منتظر بمانیم و خود را از تجربه‌ی داشتن آن محروم کنیم.

حتی اگر درست در زمان عرضه‌ی گوشی محبوب خود آن را خریداری کنید، فقط کافی است دو ماه منتظر بمانید و ببینید تا چه اندازه پیشرفت فناوری، گوشی شما را به یک محصول قدیمی تبدیل می‌کند. اگر این اتفاق هم رخ ندهد، حواشی پیرامون فناوری‌های هیجان‌انگیز نسل بعد آنقدر به چشمتان خواهد آمد که ممکن است شوق و ذوق خود را از دست بدهید.

بنابراین دلیلمان صرفا آیفون ۱۳ نیست. بلکه به خاطر موارد دیگر است که به نظر می‌رسد باید خرید آیفون ۱۲ را از ذهن خود خارج کنید و به این نکته فکر کنید که آیا پرداخت چنین مبلغی برای آن ارزش دارد یا خیر؟ البته این سوالی است که باید بعد از خواندن دلایل زیر از خود بپرسید.

چرا خرید گوشی‌های سری آیفون ۱۲ منطقی نیست؟

عدم پیشرفت محسوس به نسبت قبل

این روزها یکی از کلیشه‌ای‌ترین مواردی که بعد از عرضه‌ی هر پرچم‌دار می‌بینیم، عدم تغییر محسوس آن به نسبت قبل است. با این حال برخی از شرکت‌ها نظیر سامسونگ، هواوی، شیائومی، وان‌پلاس و …، حداقل شکل ظاهری گوشی‌های خود را کمی تغییر می‌دهند. اما اپل اصلا تمایلی به انجام این کار ندارد و به همین خاطر حتی در برخی موارد مورد انتقاد کاربران خود نیز قرار گرفته.

البته قصد نداریم به این موضوع برسیم که کیفیت آیفون‌ها بد است. در واقع کاملا برعکس این موضوع صدق می‌کند. آیفون‌ها شاید تغییرات کمی به نسبت نسل‌های گذشته داشته باشند، اما همان تغییرات بسیار مفید و کاربردی هستند که بتوانند محصولات این شرکت را در رقابت با نماینده‌های قدرتمند اندرویدی سربلند کنند. اما امسال مشکلاتی وجود داشت که در ادامه آن‌ها را لیست می‌کنیم.

دوربین‌ها پیشرفت خوبی داشتند، اما فقط در مدل‌های پرو شاهد این موضوع بودیم.

همه‌ی آن‌ها به اینترنت ۵G مجهز شده‌اند،‌ اما با آنتن‌های نسل اول.

طراحی گوشی‌ها تغییر کرده اما آیفون‌ها هنوز زیبا نیستند.

مهم‌تر از همه اینکه نمایشگر همچنان ۶۰ هرتزی است و نه حتی ۹۰ هرتزی!

از اینترنت ۵G فاکتور می‌گیریم. به نظر شما خرید آیفون ۱۱ پرو در ازای پرداخت مبلغی کمتر، منطقی‌تر به نظر نمی‌رسد؟ واقعا سرعت اینترنت ۴G آنقدری پایین است که نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب بین این دو مدل داشته باشد؟ حتی اگر قصد خرید آیفون ۱۲ را هم دارید، به نظر می‌رسد بهتر باشد به نیت تعویض آن با آیفون ۱۳ این کار را انجام دهید. چون در غیر این صورت همان آیفون ۱۱ نیز می‌تواند تمام نیازهای شما را حتی یکی دو سال بعد ورود آیفون ۱۳ نیز برطرف کند.

نمایشگر

از نمایشگر شروع می‌کنیم. جایی که بسیار انتظار داشتیم پنل‌هایی از نوع امولد با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز را حداقل در مدل‌های پرو شاهد باشیم. اما تنها قابلیت اول را شاهد بودیم. نمایشگرها شفاف، باکیفیت و درخشان هستند اما آیا در سال ۲۰۲۰، باید به خاطر کیفیت بالای یک نمایشگر از آن تعریف و تمجید شود؟ اما چرا نمایشگر ۹۰ هرتزی اهمیت دارد؟

وان‌پلاس نورد با اینکه یک گوشی میان‌رده به حساب می‌آید، اما از رفرش‌ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد که به طرز قابل توجهی بهتر از مدل‌های ۶۰ هرتزی است. پیکسل ۵ که باز هم یک میان‌رده است، با نمایشگری ۹۰ هرتزی راهی بازار شد. گلکسی S20 فن ادیشن به عنوان یک پرچم‌دار مقرون به صرفه، با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی راهی بازار شد. حتی آیپد پروی خود اپل نیز نمایشگر ۱۲۰ هرتزی دارد؛ تبلتی که در سال ۲۰۱۸ راهی بازار شد.

البته امسال واقعا قرار بود این اتفاق رخ دهد اما به خاطر شیوع ویروس کرونا و مشکلاتی در زنجیره‌ی تامین، این اتفاق رخ نداد. با این حال باز هم شایعات روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که تنها مدل‌های پرو به این نمایشگر مجهز می‌شوند و نه آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی. اما این روزها می‌بینیم حتی پرچم‌دارهای مقرون به صرفه نیز با چنین نمایشگرهایی راهی بازار می‌شوند. بهرحال به خاطر هر دلیلی که بوده، اپل حتی قابلیتی را که به یک استاندارد تبدیل شده بود برای گوشی‌های خود در نظر نگرفت.

هرچند به نظر می‌رسد این اتفاق قطعا در سال آینده و با ورود آیفون‌های ۱۳ رخ خواهد داد. با این حال گفته می‌شود شرکت کوپرتینویی قصد ندارد دو مدل مینی و استاندارد را با نمایشگرهای ۱۲۰ و یا حتی ۹۰ هرتزی راهی بازار کند و همچنان روی ۶۰ هرتز باقی خواهد ماند. بنابراین اگر قصد دارید برای خرید آیفون ۱۳ یا ۱۳ مینی منتظر بمانید، بهتر هست همین حالا سراغ آیفون ۱۲ یا ۱۲ مینی بروید.

دوربین

دوربین‌های آیفون ۱۲ پرو مکس واقعا عالی هستند. اضافه شدن سنسور LiDAR هم این مجموعه را بسیار بهتر از قبل کرده. سنسور بزرگ‌تر، گشودگی بیشتر دریچه دیافراگم، عملکرد بهتر لرزشگیر و مواردی از این دست. اما اگر قصد داشته باشید مدل مینی یا استاندارد را خریداری کنید چطور؟

اینطور که به نظر می‌رسد، اگر قصد خرید گوشی‌های کوچک اپل را داشته باشید صرفا به این خاطر که دوربین آن‌ها ممکن است بهتر باشد، باید بگوییم این کار را انجام ندهید. چون در واقع همان کیفیتی را دریافت خواهید کرد که آیفون ۱۱ با قیمت کمتر برایتان ارائه می‌دهد. شایعات حاکی از آن است که سری آیفون ۱۳ از سنسور اصلی بکار رفته در آیفون ۱۲ پرو مکس بهره خواهند برد. بنابراین به نظر می‌رسد خرید مدل‌های غیر پرو آیفون ۱۲ به خاطر بهبود دوربین اصلی منطقی نیست.

شاید برخی‌ها به قابلیت دالبی ویژن HDR به عنوان نقطه قوت دوربین‌های آیفون ۱۲ اشاره کنند. موافقیم. قابلیت بسیار خوبی است. اما هنوز بسیاری از کاربران از سختی وارد کردن آن به برنامه‌های ویرایش ویدیوی دسکتاپ گله دارند. بنابراین به نظر می‌رسد این قابلیت هنوز برای رسیدن به پتانسیل خود، زمان زیادی نیاز دارد. البته اگر کاربر حرفه‌ای نیستید، اصلا دالبی ویژن HDR چه معنایی برایتان خواهد داشت؟

آنتن‌های نسل اول ۵G

معمولا اگر دستگاهی نسل اولی باشد، پیشنهاد می‌شود منتظر بمانیم تا به بلوغ کافی برسد. این موضوع در رابطه با گوشی‌های تاشو به خوبی صدق می‌کند و شاهد بودیم که در سال ۲۰۱۹ و با عرضه‌ی اولین گوشی تاشو چه اتفاقی رخ داد. شاهد این هم بودیم که گلکسی Z Fold 2 تا چه اندازه توانست ضعف‌های نسل قبل خود را بپوشاند.

آنتن‌های ۵G در گوشی‌های آیفون ۱۲ نیز فوق‌العاده باکیفیت هستند و این موضوع غیرقابل انکار است. مودم بکار رفته در این گوشی‌ها از فرکانس‌هایی پشتیبانی می‌کند که هنوز در بسیاری از کشورها زیرساخت‌های لازم برای ارائه‌ی خدمات مربوط به آن فراهم نشده. اما با در نظر گرفتن اینکه حتی بتوانید از اینترنت ۵G استفاده کنید، باید بدانید این فناوری، یک فناوری نسل اولی است و اتفاقا به نظر می‌رسد عملکرد پایداری هم ندارد.

برخی از کاربران گزارش داده‌اند که در اغلب مواقع، آنتن روی هر دو حالت ۵G و LTE از بین می‌رود. این موضوع حتی در مکان‌هایی که کیفیت‌ آنتن‌دهی نیز بسیار بالاست رخ می‌دهد. بدتر از همه اینکه برخی از کاربران از نقاط مختلف جهان گزارش داده‌اند که با سیم‌کارت‌های یک سری اپراتورها، شارژ باتری به سرعت تخلیه می‌شود.

هنوز نمی‌دانیم این موضوع ربطی به سخت‌افزار دارد یا اینکه با بروزرسانی‌های iOS برطرف خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل در این لحظه، خرید آیفون ۱۲ به خاطر مهم‌ترین دلیل برتری‌اش به نسبت نسل قبل، یعنی بهره‌مندی از اینترنت ۵G، آنقدرها منطقی نیست.

نتیجه

به صورت کلی، وقتی در رابطه با خرید گوشی هوشمند صحبت می‌کنیم، افراد مختلفی وجود دارند. یک سری از کاربران هر سال و با ورود گوشی‌های جدید، محصول قدیمی خود را فروخته و نماینده‌ی تازه وارد را خریداری می‌کنند. یک سری صرفا به دنبال بهترین گوشی‌ها هستند و برایشان تفاوتی ایجاد نمی‌کند محصول مورد نظر از چه برندی و با چه سیستم‌عامل راهی بازار می‌شود. مادامی که از سایرین بهتر باشد، آن را خریداری می‌کنند. دسته‌ی آخر، که در واقع این متن بیشتر برای آن‌ها مناسب است، تا زمانی که گوشی قدیمی بتواند آن‌ها را همراهی کند، آن را نگه می‌دارند.

روی صحبتمان با دسته‌ی آخر است. اگر قصد خرید آیفون‌های جدید را دارید، بهتر است در هزینه صرفه جویی کرده و آیفون ۱۱ پرو را خریداری کنید. بدین ترتیب آنقدری می‌توانید ذخیره کنید که با ورود آیفون ۱۳ آن را خریداری کنید. اگر هم واقعا تمایل به تجربه‌ی محصول جدید دارید و می‌خواهید از سرعت بالای اینترنت ۵G بهره‌مند شوید، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی را خریداری کنید. چون به نظر می‌رسد اگر پیشرفت زیادی هم در نسل بعد وجود داشته باشد، بیشتر برای مدل‌های پرو خواهد بود و بدین ترتیب می‌توانید با این گوشی‌ها تا مدت‌ها به نیازهای خود رسیدگی کنید.

به خاطر داشته باشید که این مقاله صرفا نظر شخصی نویسنده پیرامون نماینده‌های جدید اپل و ارزش خرید آن‌هاست و ممکن است بسیاری از کاربران با آن مخالف باشند.

