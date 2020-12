با توجه به اینکه فقط چند هفته‌ی دیگر سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد و در ادامه‌ی سری مطالب دیجی‌کالا مگ درباره‌ی بهترین‌های گجت‌های عرضه شده در سال ۲۰۲۰، در این مطلب به تعدادی از بهترین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ که در بازه‌ی قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان قرار می‌گیرند، می‌پردازیم.

در سال ۲۰۲۰ در این بازه‌ی قیمتی گوشی‌های جذاب زیادی راهی بازار شده ولی برای این فهرست، موجود بودن گوشی‌های موردنظر در بازار ایران مدنظر قرار گرفته است. همچنین با توجه به نوسانت بازار ارز و وضعیت بازار موبایل ایران، فقط به محدوده‌ی قیمت گوشی‌های موردنظر اشاره می‌کنیم.

شیائومی پوکو X3

مشخصات فنی:

نمایشگر: ۶.۶۷ اینچ LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز

تراشه: اسنپدراگون ۷۳۲G

حافظه رم: ۶ و ۸ گیگابایت

حافظه داخلی: ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت

دوربین‌های اصلی: ۶۴ مگاپیکسل واید، ۱۳ مگاپیکسل اولترا واید، ۲ مگاپیکسل ماکرو، ۲ مگاپیکسل تشخیص عمق

دوربین سلفی: ۲۰ مگاپیکسل

باتری: ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت

سرعت شارژ: ۳۳ وات

قیمت: از حدود ۱۰ میلیون تومان

در سال ۲۰۲۰، پوکو که یکی از برندهای زیرمجموعه‌ی شیائومی محسوب می‌شود چند گوشی جذاب مقرون‌به‌صرفه را راهی بازار کرده که پوکو X3 یکی از آن‌ها محسوب می‌شود. همین ابتدا باید بگوییم که مدل پوکو X3 NFC هم در بازار وجود دارد که مهم‌ترین تفاوت آن‌ها به ظرفیت باتری و قابلیت NFC برمی‌گردد.

در هر صورت در فهرست بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ با قیمت بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان این گوشی جایگاه محکمی دارد. علی‌رغم قیمت مناسب، از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بسیار جذابی بهره می‌برد و همچنین تراشه‌ی قدرتمند آن برای انجام کارهای مختلف و اجرای بیشتر بازی‌ها با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شود. عمر باتری بالا و دوربین اصلی همه‌فن‌حریف هم جذابیت این گوشی را دوچندان کرده‌اند.

نمایشگر ۱۲۰ هرتز جذاب

قیمت بسیار مناسب

دوربین اصلی عالی

عمر باتری بالا فقدان لرزشگیر اپتیکال دوربین

عملکرد ضعیف دوربین ماکرو

گلکسی A71

مشخصات فنی:

نمایشگر: ۶.۷ اینچ امولد با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰

تراشه: اسنپدراگون ۷۳۰

حافظه رم: ۶ و ۸ گیگابایت

حافظه داخلی: ۱۲۸ گیگابایت

دوربین‌های اصلی: ۶۴ مگاپیکسل واید، ۱۲ مگاپیکسل اولترا واید، ۵ مگاپیکسل ماکرو، ۵ مگاپیکسل تشخیص عمق

دوربین سلفی: ۳۲ مگاپیکسل

باتری: ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت

سرعت شارژ: ۲۵ وات

قیمت: از حدود ۱۱ میلیون تومان

سامسونگ با عرضه‌ی گوشی‌های سری گلکسی A توانسته نظر کاربران زیادی را جلب کند و گلکسی A71 هم یکی از بهترین گوشی‌های میان‌رده‌ی سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. نمایشگر ۶.۷ اینچی امولد این گوشی کیفیت بسیار خوبی دارد و تراشه‌ی اسنپدراگون ۷۳۰ هم یکی از بهترین تراشه‌های میان‌رده به حساب می‌آید.

روی هم رفته کاربران این گوشی از دوربین اصلی عالی، عمر باتری خیلی خوب و نمایشگر جذاب بهره‌مند می‌شوند. این گوشی با توجه به قیمتی که دارد، تمام ویژگی‌های استاندارد یک گوشی میان‌رده‌ی ایدئال را ارائه می‌کند و به همین خاطر هم مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفته است.

دوربین اصلی خیلی خوب

نمایشگر امولد عالی

طراحی جذاب عملکرد ضعیف دوربین ماکرو

صدای کم اسپیکر

سرعت پایین حسگر اثر انگشت

آیفون SE 2020

مشخصات فنی:

نمایشگر: ۴.۷ اینچ LCD با رزولوشن ۷۵۰ در ۱۳۳۴

تراشه: A13 Bionic

حافظه رم: ۳ گیگابایت

حافظه داخلی: ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت

دوربین اصلی: ۱۲ مگاپیکسل واید

دوربین سلفی: ۷ مگاپیکسل

باتری: ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعت

سرعت شارژ: ۱۸ وات

قیمت: از حدود ۱۶ میلیون تومان

در دورانی که تقریبا تمام گوشی‌ها از نمایشگرهای کم‌حاشیه بهره می‌برند، اپل از آیفون SE 2020 رونمایی کرد که مبتنی بر طراحی قدیمی است. اما این گوشی علی‌رغم داشتن طراحی قدیمی از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برد که از بین آن‌ها تراشه‌ی قدرتمند A13 بیشترین اهمیت را دارد. این تراشه عملکرد نسل قبلی آیفون‌ها را برای این گوشی به ارمغان می‌آورد و پشتیبانی چند ساله از نسخه‌های جدید iOS را امکان‌پذیر می‌کند.

با وجود اینکه فقط یک دوربین در پنل پشتی این گوشی تعبیه شده، اما در شرایط مختلف نوری عکس‌های باکیفیتی را ثبت می‌کند. همچنین نمایشگر این گوشی هم به لطف روشنایی و کنتراست بالا، جذابیت زیادی دارد. روی هم رفته کاربرانی که خواستار استفاده از آیفون هستند ولی نمی‌خواهند مبلغ بسیار زیادی را هزینه کنند، به احتمال زیاد این گوشی می‌تواند نظر آن‌ها را جلب کند.

نمایشگر روشن با کنتراست بالا

تراشه‌ی بسیار قدرتمند

دوربین باکیفیت

پشتیبانی چندساله از نسخه‌های جدید iOS

قیمت پایین نسبت به دیگر آیفون‌ها طراحی قدیمی

باتری کوچک

فقدان حالت شب برای عکاسی

شیائومی پوکو F2 پرو

مشخصات فنی:

نمایشگر: ۶.۶۷ اینچ سوپر امولد با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰

تراشه: اسنپدراگون ۸۶۵

حافظه رم: ۶ و ۸ گیگابایت

حافظه داخلی: ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت

دوربین‌های اصلی: ۶۴ مگاپیکسل واید، ۵ مگاپیکسل ماکرو، ۱۳ مگاپیکسل اولترا واید، ۲ مگاپیکسل تشخیص عمق

دوربین سلفی: ۲۰ مگاپیکسل

باتری: ۴۷۰۰ میلی‌آمپر ساعت

سرعت شارژ: ۳۰ وات

قیمت: از حدود ۱۸ میلیون تومان

در انتهای فهرست بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ با قیمت بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، باید به شیائومی پوکو F2 پرو بپردازیم که یک پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی بسیار جذاب محسوب می‌شود. این گوشی از تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد که عملکرد عالی این گوشی را تضمین می‌کند. دوربین اصلی این گوشی در شرایط مختلف نوری عکس‌های باکیفیتی را ثبت می‌کند و دوربین ماکرو آن هم برخلاف بسیاری از گوشی‌ها، حرف زیادی برای گفتن دارد.

نمایشگر اولد این گوشی به لطف دوربین سلفی پاپ‌آپ کاملا یک‌دست است و هیچ‌گونه بریدگی و حفره درون آن دیده نمی‌شود. از بین دیگر ویژگی‌های شاخص این گوشی می‌توانیم به عمر باتری خیلی خوب و سرعت شارژ بالا اشاره کنیم. در سال ۲۰۲۰ تعداد محدودی پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه راهی بازار شد که در این میان پوکو F2 پرو علاوه بر ویژگی‌های سخت‌افزاری عالی، از بدنه‌ی جذابی هم بهره می‌برد. در کل این گوشی شایسته‌ی دریافت عنوان «بهترین قاتل پرچم‌دار ۲۰۲۰» است.

عملکرد عالی

نمایشگر یک‌دست و جذاب

دوربین اصلی باکیفیت

عمر باتری بالا بدنه‌ی نسبتا سنگین

فقدان دوربین تله‌فوتو

پایین بودن رفرش ریت نمایشگر

