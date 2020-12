در طول یک ماه گذشته، تنها یک بار شاهد انتشار تصاویری از گوشی‌ وان‌پلاس ۹ ۵G بودیم و تا به این لحظه تصویر واقعی آن منتشر نشده بود. اما روز گذشته این اتفاق افتاد و پرچم‌دار جدید وان‌پلاس بالاخره در دنیای واقعی نیز دیده شد.

وان‌پلاس در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ میلادی پرچم‌داران سری ۹ خود را که احتمالا شامل سه گوشی وان‌پلاس ۹، ۹ پرو و وان‌پلاس ۹E خواهند بود رونمایی می‌کند. در رابطه با مدل ۹E تاکنون خبرهای زیادی منتشر نشده اما به اندازه‌ی کافی با مدل استاندارد و پرو که پرچم‌داران اصلی شرکت چینی را تشکیل می‌دهند آشنا شدیم.

در همین راستا، روز گذشته وب‌سایت PhoneArena، تصاویری را از یک منبع ناشناس دریافت کرد که شکل واقعی وان‌پلاس ۹ ۵G را از تمامی زوایا به نمایش می‌گذاشت. محصولی که نقره‌ای رنگ بوده و از ماژول دوربین متفاوت با دیگر گوشی‌های وان‌پلاس بهره می‌برد. ماژولی که اکنون بیشتر شبیه گوشی‌های اخیر اوپو شده و خب زیبا هم به نظر می‌رسد. روی آن، دو دوربین با سنسور بزرگ، فلش LED و یک سنسور بسیار کوچک دیده می‌شود که به نظر می‌رسد شامل سنسور اصلی، فوق عریض و احتمالا سنجش عمق می‌شوند.

اما چیزی که روی این ماژول بزرگ توجه ما را به خود جلب کرد، عبارت Ultra Shot است که زیر فلش LED دیده می‌شود. به این معنا که ظاهرا این گوشی در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری بسیار قدرتمند خواهد بود. اما اینکه تا چه اندازه به نسبت گوشی‌های قبل پیشرفت دارد مشخص نیست.

همانطور که مشاهده می‌کنید، از نمای روبرو، تفاوت خاصی بین این گوشی و وان‌پلاس ۸T، پرچم‌دار اخیر وان‌پلاس دیده نمی‌شود. نمایشگری تخت با حفره‌ای در سمت چپ آن برای تعبیه‌ی دوربین سلفی که نشان می‌دهد شرکت چینی هم قصد ندارد به این زودی‌ها به چنین طراحی پایان دهد. با این حال از لحاظ ظاهر، تغییرات گسترده‌ای را به نسبت قبل شاهد نیستیم که این موضوع لزوما چیز بدی نیست چون وان‌پلاس به اندازه‌ی کافی در این زمینه خوب عمل کرد.

گوشی‌های هیجان‌انگیزی که سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شوند

اما در رابطه با مشخصات فنی وان‌پلاس ۹ باید بگوییم که خوشبختانه شرکت چینی تصمیم گرفت امسال هم پشتیبانی از رفرش‌ریت ۱۲۰ و HDR را به پرچم‌دار استاندارد خود بیاورد. وضوح تصویر این نمایشگر +FHD بوده (۲۴۰۰ × ۱۰۸۰) و نسبت تصویر در آن ۲۰:۹ است.

از تصاویری که از کناره‌های‌ وان‌پلاس ۹ ۵G منتشر شده، به وضوح می‌توان دید که وان‌پلاس برای فریم گوشی از آلومینیوم استفاده کرده. در بخش بالایی شاهد حضور میکروفون هستیم و بخش پایین هم میزبان پورت USB-C، بلندگو و درگاه سیم‌کارت است. روی فریم سمت چپ، کلید‌های تنظیم صدا و روی فریم راست نیز کلید پاور و کلید معروف اعلانات تعبیه شده. اینکه این محصول از استاندارد ضد آب IP68 پشتیبانی کند بعید است چون اخیرا هم خبری در این رابطه منتشر شده بود که شرکت چینی قصد دارد مانند سری قبل، تنها مدل پرو را ضد آب طراحی کند.

علاوه بر تصاویر خود گوشی، یک سری اسکرین‌شات از بخش سیستم آن نیز منتشر شده که مشخصات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وان‌پلاس ۹ ۵G را نشان می‌دهد. با توجه به این تصاویر، نام پردازنده‌ای که قلب تپنده‌ی این گوشی خواهد بود، Lahaina است که در واقع اسم رمز اسنپدراگون ۸۸۸ به حساب می‌آید. محصول مورد نظر از ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بدون امکان افزایش از طریق کارت حافظه نیز بهره می‌برد منتها بعید به نظر می‌رسد این تنها ترکیب موجود از آن باشد.

در بخش نرم‌افزار هم مطابق انتظار، اندروید ۱۱ را سوار بر رابط کاربری OxygenOS شاهد هستیم چرا که گوشی قرار است سال آینده راهی بازار شود و بدیهی است به آخرین نسخه از اندروید مجهز شود. در نهایت هم می‌رسیم به منبع تغذیه‌ی وان‌پلاس ۹ ۵G که طبق این تصاویر، ظاهرا ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است.

تنها بخشی از این گوشی که فعلا در رابطه با آن اطلاعاتی در اختیار نداریم، دوربین آن است. جایی که البته به لطف نرم‌افزار از پیش نصب شده‌ توانستیم تا حدودی از آن مطلع شویم. اینطور که به نظر می‌رسد، اعداد ۴ و ۱۲ در صفحه‌ این نرم‌افزار به سنسور‌های ۱۶ و ۴۸ مگاپیکسلی اشاره دارند که به ترتیب مربوط به دوربین‌های سلفی و اصلی هستند.

در رابطه با جزئیات بیشتر این محصول هنوز اطلاعاتی در اختیار نداریم و باید منتظر بمانیم ببینیم در هفته‌ها و ماه‌های آتی، چه خبرهایی از این گوشی و مدل پرو یا حتی وان‌پلاس ۹E منتشر می‌شود.

