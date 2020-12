آیفون ۱۲ مینی طرفدار ندارد!

بعد از اینکه کاربران به خرید آیفون SE 2020 تمایل زیادی نشان دادند و همچنین با محبوبیت بسیار بالای گوشی آیفون ۱۱ و آیفون XR، اپل تصمیم گرفت امسال هم از یک پرچم‌دار اقتصادی با نام آیفون ۱۲ مینی به همراه پرچم‌داران خود رونمایی کند اما اینبار با نمایشگری بسیار کوچک‌تر (۵.۴ اینچی).

بازار گوشی‌های هوشمند چند سالی هست که به تصرف محصولاتی با نمایشگر بسیار بزرگ درآمده. با توجه به نیاز جوامع امروزی، لزوم در اختیار داشتن یک گوشی با نمایشگر بزرگ هم شدیدا حس می‌شود و به همین خاطر کمتر کسی از گوشی‌های کوچک چندین سال پیش سراغی می‌گیرد. با این حال هستند کسانی که هنوز هم معتقدند گوشی‌ هوشمند باید کمتر از ۶ اینچ باشد. هرچند به جز اپل، به نظر می‌رسد هیچ شرکت اندرویدی دیگری، محصولی مطابق با این خواسته‌ی کاربران تولید نکرد.

در سال ۲۰۲۰، از آیفون SE با نمایشگر ۴.۷ اینچی و تاچ‌آیدی رونمایی شد تا کاربران بعد از حدودا ۳ سال، باز هم به آیفونی با شکل و شمایل قدیمی، قدرت بالا و البته قیمت بسیار مناسب دسترسی داشته باشند. اما به نظر می‌رسد محبوبیت بالای SE صرفا به خاطر اندازه‌ی کوچک آن نبود. بلکه به خاطر قیمت مناسبی که داشت توانست در بین کاربران طرفدار پیدا کند.

اما اپل ظاهرا این فروش خوب را به اندازه‌ی کوچک نمایشگر نسبت داد و به همراه پرچم‌داران سال ۲۰۲۰ خود نیز از یک گوشی با نمایشگر ۵.۴ اینچی تحت عنوان آیفون ۱۲ مینی رونمایی کرد. محصولی که بسیار قدرتمند، مجهز و خوش قیمت است و از طرفی کار کردن با آن با یک دست نیز هیچ مشکلی برای کاربر بوجود نمی‌آورد. اما با همه‌ی این تفاسیر، ظاهرا این محصول هنوز نتوانسته انتظاری که از آن داشتیم را برآورده کند.

آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی به ترتیب با نمایشگرهایی ۶.۱ و ۵.۴ اینچی و به صورت همزمان راهی بازار شدند. در حالی که تنها عامل تفاوت اصلی بین دو گوشی همین ۰.۷ اینچ اندازه‌ی نمایشگر است، اما تحقیقات نشان داده نماینده‌ی کوچک اپل تنها ۴ الی ۵ درصد از سهم فروش آیفون‌ها را به خود اختصاص داده در حالی که این میزان برای برادر بزرگ‌ترش به ۲۴ الی ۳۳ درصد می‌رسد. تا بدین ترتیب باز هم مدل استاندارد آیفون‌ها، بیشترین محبوبیت را بین کاربران داشته باشد. (این تحقیق مربوط به بازار آمریکا است).

آیفون‌ ۱۲ و ۱۲ مینی هر دو از نمایشگرهای OLED استفاده می‌کنند، پردازنده‌ی مشابهی دارند، میزان رم آن‌ها برابر است و از لحاظ نرم‌افزاری نیز کاملا در یک شرایط قرار دارند. اما از طرفی از لحاظ ظرفیت باتری (۲۲۲۷ در مقابل ۲۸۱۵)، و سرعت شارژ، مدل استاندارد به مینی برتری نامحسوسی دارد. همین موضوع در کنار نمایشگر بزرگ‌تر باعث شده آیفون ۱۲ با قیمت ۷۹۹ دلار، حدودا ۱۰۰ دلار گران‌تر از آیفون ۱۲ مینی با قیمت ۶۹۹ دلار باشد.

اما به نظر می‌رسد کاهش قیمت و مقرون به صرفه بودن، چیزی نیست که بتواند پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشد و ظاهرا آن‌ها هنوز هم به دنبال محصولی با نمایشگر بزرگ هستند. از طرفی در بازارهایی هم که امید می‌رود آیفون ۱۲ مینی خوب عمل کند، شاهد این هستیم که آیفون SE با ۳۰۰ دلار قیمت کمتر یا آیفون ۱۱، مانع فروش این محصول می‌شوند.

با این حال به گزارش موسسه آماری Flurry، آیفون ۱۲ مینی می‌تواند با پایان سال ۲۰۲۰ و شروع سال ۲۰۲۱، محبوبیت بالایی که انتظار می‌رفت را کسب کند. چرا که تجربه نشان داده آیفون‌های گران قیمت تنها در همان دوره‌های اول عرضه فروش بسیار خوبی را تجربه می‌کنند و بعد از گذشت چند ماه، کفه‌ی ترازو به سمت ارزان‌قیمت‌ها سنگینی می‌کند.

با همه‌ی این تفاسیر، باز هم بعید است کاربران زیادی نمایشگر ۵.۴ اینچی را به ۶.۱ اینچی ترجیح دهند صرفا به این خاطر که قرار است ۱۰۰ دلار پول کمتری بپردازند. بنابراین انتظار می‌رود اگر قرار باشد پیشرفتی در فروش پرچم‌دارهای مقرون به صرفه‌ی اپل دیده شود، مربوط به آیفون ۱۲ باشد و نه مدل مینی. چرا که این نیاز است که تعیین می‌کند کاربر چه انتخابی داشته باشد و به نظر می‌رسد نیاز کاربران امروزی، گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ باشد.

اپل با عرضه‌ی آیفون ۱۲ مینی، یک آزمون و خطای بسیار خوبی انجام داد. در درجه‌ی اول اگر این اقدام موفقیت آمیز باشد، اپل سود خوبی کسب کرده و برای سال بعد هم همین مسیر را در پیش می‌گیرد که با توجه به گزارشات اخیر، چنین قصدی را هم دارد. این موضوع اما باعث می‌شود اندرویدی‌ها نیز هرچه زودتر دست بکار شده و یک گوشی با نمایشگر کوچک راهی بازار کنند تا بدین ترتیب بتوانند نیاز کاربرانی را که ترجیح می‌دهند گوشی کوچک‌شان مبتنی بر اندروید باشد، پوشش دهند.

اما اگر این اقدام با شکست مواجه شود و آیفون ۱۲ مینی نتواند موفقیت آمیز ظاهر شود، اپل متحمل ضرر زیادی نمی‌شود و شاید اندرویدی‌ها نیز از ساخت چنین گوشی کوچکی صرف نظر کنند. البته فعلا زمزمه‌ی ساخت این گوشی‌ها فقط از طرف ردمی به گوش می‌رسد که آن هم با مشکل باتری دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز نتوانسته راهی برای تعبیه‌ی باتری پرظرفیت در بدنه‌ی کوچک یک گوشی پیدا کند. اگر شاهد عرضه‌ی محصولی با نمایشگر کوچک در دنیای اندرویدی هم باشیم، احتمالا آن گوشی پرچم‌دار نخواهد بود؛ حداقل در تلاش اول.

