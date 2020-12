طول عمر باتری گلکسی S21 بسیار بالاتر از سری قبل خواهد بود

با توجه به خبرهای زیادی که پیرامون گوشی‌های سری گلکسی S21 منتشر شده، به نظر می‌رسد نباید انتظار تفاوت زیادی بین این گوشی‌ها و سری S20 داشته باشیم. اما اینطور که به نظر می‌رسد، حداقل در طول عمر باتری قرار است شاهد تفاوت محسوسی بین این دو نسل باشیم.

سامسونگ امسال قصد دارد سری گلکسی S21 را با ظاهری جدیدتر راهی بازار کند. از تغییر شکل ظاهری ماژول دوربین گرفته تا کاهش حواشی پایین نمایشگر تا بدین ترتیب به زیبایی محصولات این سری افزوده شود. اما جز همین موارد و یک سری بروزرسانی‌های مورد انتظار نظیر استفاده از پردازنده‌ی سریع‌تر و جدیدتر، به نظر می‌رسد تغییر زیادی را به نسبت سری قبل شاهد نباشیم. اما با توجه به خبرهای اخیر، ظاهرا طول عمر باتری گلکسی S21 و برادران بزرگ‌ترش، به شکل محسوسی بیشتر از سری قبل خواهد بود.

این ادعا در حالی مطرح شده که ظرفیت باتری پرچم‌داران مورد انتظار سامسونگ افزایش خاصی نداشته. مثلا گلکسی S21 از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، مدل پلاس با باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی (۳۰۰ میلی‌‌امپر بیشتر از قبل) و مدل اولترا نیز احتمالا با همان باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار می‌شوند. حال سوال اینجاست که چرا گوشی‌های این سری از لحاظ طول عمر باتری عملکرد بهتری از قبل خواهند داشت؟ در ابتدا به بررسی دلایل این موضوع با گوشی گلکسی S21 می‌پردازیم.

باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

نمایشگر +FHD در مقابل نمایشگر +QHD در S20

پردازنده‌ی ۵ نانومتری با مودم ۵G یکپارچه در مقابل پردازنده‌ی ۷ نانومتری با مودم ۵G مجزا

آنتن ۵G نسل جدید

گلکسی S21

نمایشگر +FHD در مقابل +QHD

همانطور که می‌دانید، سامسونگ گوشی‌های سری نوت ۲۰ را با دو مدل استاندارد و اولترا رونمایی کرد. تفاوت بین این دو گوشی برخلاف گذشته صرفا به تعداد دوربین یا اندازه‌ی نمایشگر خلاصه نشد. بلکه غول کره‌ای ترجیح داد نه تنها از وضوح نمایشگر در مدل استاندارد بکاهد، بلکه آن را بدون انحنا طراحی کرد. طراحی خاص و زیبایی که فقط در گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ شاهد آن بودیم. علاوه بر این‌ها، جنس بدنه نیز از شیشه و فلز به پلاستیک رسید و قابلیت‌هایی نظیر رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی نیز منحصرا برای مدل اولترا در نظر گرفته شدند.

این شروع کار سامسونگ برای ایجاد تفاوت‌هایی اساسی بین پرچم‌دارانش بود و این یعنی مدل استاندارد از پرچم‌داران جدید این شرکت نیز تا حد زیادی مشمول همین سیاست قرار می‌گیرد و با نمایشگری با وضوح +FHD راهی بازار می‌شود. (البته رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز در این گوشی حفظ خواهد شد). کاهش وضوح تصویر، باعث می‌شود پنل مورد نظر از پیکسل‌های کمتر بهره برده و در نتیجه بهینه‌تر باشد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، گوشی‌های مشابه با وضوح تصویر +FHD و +QHD در تست باتری، حدودا ۲۰ الی ۳۰ درصد تفاوت عملکرد داشتند که این برتری ازآن نمایشگرهایی با وضوح کمتر بود. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت نماینده‌ی جدید کره‌ای‌ها حداقل دو ساعت در وب‌گردی و نه در سایر بخش‌ها، از نسخه‌ی نسل قبل خود ماندگاری بیشتری داشته باشد.

تیزر رسمی گوشی‌های سری گلکسی S21 سامسونگ لو رفت

پردازنده‌ی ۵ نانومتری در مقابل ۷ نانومتری

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار و بسیار مهم در افزایش طول عمر باتری گلکسی S21 استفاده از پردازنده‌ی ۵ نانومتری اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ در آن است. پردازنده‌هایی که برخلاف سری ۷ نانومتری قبلی، توسط TSMC ساخته نشده و سامسونگ وظیفه‌ی تولید آن‌ها را بر عهده گرفت.

اعتماد کوالکام به سامسونگ در ساخت پردازنده‌ای که قرار است در چندین پرچم‌دار اندرویدی مورد استفاده قرار گیرد به خودی خود نشان‌دهنده‌ی تجربه و دانش بالای غول کره‌ای در این زمینه است و این می‌تواند خبر خوبی باشد برای کاربرانی که در خارج از آمریکا و چین، منتظر عرضه‌ی سری گلکسی S21 هستند. چرا که این شرکت اگزینوس ۲۱۰۰ را هم بر پایه‌ی همین لیتوگرافی و با چینش هسته‌ی مشابه با اسنپدراگون ۸۸۸ ساخته تا دیگر خبری از انتقادهای گسترده علیه این شرکت نباشد.

اما پردازنده‌های جدید نه تنها کوچک‌تر بلکه ۲۰ درصد کم‌مصرف‌تر نیز هستند. همچنین شرکت‌های سازنده می‌توانند در ازای مصرف مشابه توان باتری، ۱۰ درصد به سرعت پردازشی پردازنده نیز اضافه کنند. اگرچه پردازنده‌های کنونی از لحاظ قدرت پردازشی توانایی اجرای تمامی برنامه‌های اندروید را دارند، اما اسنپدراگون ۸۸۸/اگزینوس ۲۱۰۰ با یک هسته‌ی بزرگ Cortex-X1 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز، نه تنها توان بسیار بیشتری دارد بلکه به شکل محسوسی، کم مصرف‌تر نیز هست.

مودم ۵G یکپارچه

البته لیتوگرافی ۵ یا ۷ نانومتری به تنهایی نمی‌تواند عامل اصلی مصرف بهینه‌ی باتری باشند. چرا که در این بین موارد دیگر نیز تاثیرگذار هستند که اهمیت آن‌ها بسیار بالاست. برای مثال مودم ۵G که در پردازنده‌های نسل گذشته، به صورت مجزا روی برد قرار می‌گرفت، یکی از دلایل اصلی افزایش مصرف باتری به حساب می‌آمد. در واقع به جز هواوی با مودم‌های ۵G یکپارچه و اسنپدراگون ۷۶۵ در گوشی‌هایی نظیر پیکسل ۵ و ال‌جی ولوت، باقی پردازنده‌ها از مودم‌های ۵G مجزا استفاده می‌کردند و همین موضوع باعث افزایش طول عمر باتری نیز می‌شد.

کوالکام اما در اسنپدراگون ۸۸۸ کاری را که باید مدت‌ها قبل انجام می‌داد عملی کرد و مودم X60 5G خود را که آن هم طی فرایند ۵ نانومتری تولید شده، به صورت یکپارچه با پردازنده تولید کرد. همین موضوع باعث می‌شود گلکسی S21 هنگام اتصال به اینترنت ۵G، در مصرف انرژی بسیار بهینه‌تر از گلکسی S20 عمل کند.

آنتن‌های ۵G نسل جدید

به گزارش وب‌سایت Elec، سامسونگ قصد دارد در گوشی‌های جدید خود از آنتن ۵G نسل جدید با ورقه‌های پلیمیدی استفاده کرده تا بدین ترتیب فرایند انتقال سیگنال‌ها به سریع‌ترین شکل ممکن و بدون فشار آمدن به باتری صورت گیرد. اگر همه‌ی این موارد را به صورت مجزا در نظر بگیریم، شاید به جز نمایشگر، باقی بخش‌ها تاثیر چندانی زیادی روی افزایش طول عمر باتری سری گلکسی S21 نداشته باشند. اما با در نظر گرفتن همه‌ی آن‌ها باهم، گلکسی S21 می‌تواند یکی از بهترین پرچم‌دارهای سامسونگ در زمینه‌ی نگه‌داری شارژ باشد.

ویدیوی کار با گوشی گلکسی S21 پلاس ۵G منتشر شد

گلکسی S21 پلاس

باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در مقابل ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی S20 پلاس

نمایشگر +FHD در مقابل نمایشگر +QHD در S20 پلاس

پردازنده‌ی ۵ نانومتری با مودم ۵G یکپارچه در مقابل پردازنده‌ی ۷ نانومتری با مودم ۵G مجزا

آنتن ۵G نسل جدید

گلکسی S21 پلاس اما داستان متفاوتی دارد. این محصول ۶.۷ اینچی، از باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. در حالی که دو مدل دیگر به نسبت قبل پیشرفتی در این زمینه نداشتند. انتظار می‌رود دلیل این اقدام سامسونگ، اتفاقی باشد که اوایل امسال و بعد از گذشت چند روز از عرضه‌ی سری S20 رخ داد. در آن زمان کاربران به خرید گلکسی S20 پلاس تمایل زیادی نشان دادند و همین مسأله می‌تواند دلیل خوبی باشد برای غول کره‌ای تا بار دیگر مدل پلاس را با یک بروزرسانی محسوس به نسبت قبل راهی بازار کند.

درست مانند مدل استاندارد، S21 پلاس هم از نمایشگری +FHD، پردازنده‌ی ۵ نانومتری و مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برد. تنها تفاوت اما افزایش اندازه‌ی نمایشگر و در نتیجه افزایش ظرفیت باتری است که باعث شده این گوشی احتمالا دارای بیشترین طول عمر باتری در بین گوشی‌های این سری باشد.

مصرف انرژی تراشه اگزینوس ۲۱۰۰ بسیار کمتر از اگزینوس ۹۹۰ است

گلکسی S21 اولترا

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

نمایشگر LTPO با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز متغیر و وضوح +QHD در مقابل نمایشگر +QHD و رفرش‌ریت ثابت ۱۲۰ هرتز در گلکسی S20 اولترا

پردازنده‌ی ۵ نانومتری با مودم ۵G یکپارچه در مقابل پردازنده‌ی ۷ نانومتری با مودم ۵G مجزا

آنتن ۵G نسل جدید

گلکسی S21 اولترا اما که بزرگ‌ترین و بهترین گوشی سری پرچم‌دارهای جدید سامسونگ به حساب می‌آید، به همان اندازه‌ی مدل استاندارد و پلاس، مصرف انرژی کمتری به نسبت مدل ۲۰۲۰ خود دارد. این محصول نیز از پردازنده‌ی ۵ نانومتری اسنپدراگون ۸۸۸/اگزینوس ۲۱۰۰ بهره می‌برد که مودم ۵G کوالکام نیز به صورت یکپارچه درون آن تعبیه شده.

اما خب از طرفی یکی از مواردی که باعث شده دو مدل پلاس و استاندارد عملکرد بسیار بهتری از مدل‌های نسل قبل خود داشته باشند، استفاده از نمایشگرهای +FHD به جای +QHD بود. این در حالی است که S21 اولترا از همان نمایشگر +QHD بهره می‌برد؛ منتها با یک تفاوت عمده.

گلکسی S21 اولترا از همان نمایشگر مشابه S20 اولترا بهره می‌برد. اما رفرش‌ریت آن متغیر است. این یعنی در نمایش محتوای متفاوت، رفرش‌ریت را بین ۶۰ و ۱۲۰ تغییر می‌دهد. نه اینکه در تمام حالت آن را روی ۱۲۰ هرتز قفل کند. بدین ترتیب گوشی در انجام کارهایی نظیر وب‌گردی، گشت و گذار در منوها و …، در مصرف انرژی بسیار بهتر از سری قبل عمل می‌کند (حدودا ۱۵ الی ۲۰ درصد).

اینطور که به نظر می‌رسد، در کنار افزایش قدرت پردازشی و گرافیکی، طول عمر باتری سری گلکسی S21 نیز بسیار بهتر از قبل شده و این گوشی‌ها در مصرف انرژی نیز یکی از بهترین پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۱ خواهند بود. اما بی‌صبرانه منتظریم ببینیم نتیجه‌ی تست باتری این گوشی‌ها به نسبت دیگر گوشی‌های سال ۲۰۲۱ چگونه خواهد بود.

سری گلکسی S21 در تاریخ ۲۵ دی معرفی می‌شوند

منبع: PhoneArena

The post طول عمر باتری گلکسی S21 بسیار بالاتر از سری قبل خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala