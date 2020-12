تصاویر واقعی گوشی شیائومی می ۱۱ منتشر شد

روز گذشته تصاویر واقعی گوشی شیائومی می ۱۱، پرچم‌دار مورد انتظار شیائومی منتشر شد که به لطف آن توانستیم نمای پشتی این محصول را به صورت کامل مشاهده کنیم.

پرچم‌داران جدید شیائومی قرار است دی ماه امسال (ژانویه‌ی سال ۲۰۲۱) رونمایی شوند. این دو محصول که شیائومی می ۱۱ و می ۱۱ پرو نام دارند، اولین گوشی‌های شیائومی با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ خواهند بود که بسیاری از کاربران بی‌صبرانه منتظر ورود آن‌ها به بازار هستند. در رابطه با این گوشی‌ها خبرهای زیادی منتشر شد و اخیرا تصاویری را نیز از آن‌ها مشاهده کرده بودیم. اما اینبار شاهد تصویر واقعی از مدل استاندارد این سری هستیم که در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

اگر خبرهای مربوط به می ۱۱ را دنبال کرده باشید، احتمالا می‌دانید اخیرا تصویری از برچسب محافظ صفحه‌ی آن منتشر شده که نشان می‌دهد نمایشگر گوشی در دو طرف انحنا داشته و اندازه‌ی حواشی بالا و پایین آن نیز برابر خواهد بود. اما در تصویری که اکنون در اختیار داریم، نمای جلوی گوشی مشخص نیست و فقط می‌توانیم آنچه را که روی پنل پشتی قرار دارد مشاهده کنیم.

چند روز قبل خبری منتشر شد که در آن، تصاویر قاب محافظ این گوشی‌ها را شاهد بودیم. با توجه به تصاویر، می‌توانیم بگوییم آنچه که اکنون می‌بینیم، مربوط به شیائومی می ۱۱ است. محصولی که ظاهرا قرار است روی پنل پشتی خود از یک ماژول مربعی شکل بهره می‌برد. ماژولی که میزبان دو دوربین با سنسورهای بزرگ و یک دوربین با سنسور کوچک در کنار فلش LED خواهد بود.

پیش از این هم تصاویری از پنل پشتی این گوشی منتشر شده بود و دقیقا همین شکل ماژول و تعداد دوربین‌ها را در آن شاهد بودیم. بنابراین می‌توانیم بگوییم اینبار همه چیز کاملا موثق و درست است و قطعا می ۱۱ با همین شکل و شمایل رونمایی و راهی بازار خواهد شد.

تصاویر جدیدی از گوشی‌های شیائومی می ۱۱ و می ۱۱ پرو منتشر شد

در رابطه با پرچم‌داران جدید شیائومی خبرهای زیادی منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به تجهیز مدل پرو به نمایشگری با وضوح +QHD با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کرد که احتمالا برای مدل استاندارد به وضوح +FHD کاهش پیدا می‌کند اما رفرش‌ریت همچنان ۱۲۰ هرتزی باقی خواهد ماند.

همچنین به نظر می‌رسد مدل پرو به سنسور اصلی ۵۰ مگاپیکسلی اصلی، ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو، یک سنسور فوق عریض با اندازه‌ی نامعلوم و احتمالا لنز پریسکوپی مجهز شود. متاسفانه در رابطه با دوربین شیائومی می ۱۱ اطلاعات زیادی در اختیار نداریم. اما به نظر می‌رسد برای آن یک دوربین اصلی، فوق عریض و سنجش عمق در نظر گرفته شده. با این حال تمام ادعاهای مطرح شده در این رابطه، بر اساس حدس و گمان و شایعات منتشر شده است.

اما وجه شباهت این دو گوشی به پردازنده‌ی آن‌ها برمی‌گردد. جایی که هر دو محصول به اسنپدراگون ۸۸۸، پردازنده‌ی ۵ نانومتری فوق‌العاده قدرتمند مجهز خواهند شد. اگرچه ظرفیت دقیق باتری این دو محصول ۴۷۸۰ و ۴۹۷۰ ذکر شده، اما به نظر می‌رسد در نهایت در جدول مشخصات هر دو، عدد ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت برای باتری نوشته شود. در بدترین حالت، شاید بتوان گفت باتری مدل پرو ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مدل استاندارد هم ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود. هر دوی آن‌ها نیز احتمالا با شارژر ۵۵ واتی جدید شیائومی شارژ خواهند شد که درون جعبه نیز در دسترس قرار دارد.

با این حال با زمان رونمایی از این دو گوشی فاصله‌ی زیادی نداریم و خوشبختانه می‌توانیم کمتر از ۱ ماه دیگر، به صورت رسمی شاهد انتشار تمام اطلاعات مربوط به آن باشیم. لازم به ذکر است در رابطه با قیمت و تاریخ دقیق رونمایی از این دو پرچم‌دار خبری منتشر نشده.

شیائومی می ۱۱ با اسنپدراگون ۸۷۵ در گیک‌بنچ دیده شد

منبع: GSMArena

