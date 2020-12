یک نکته‌ی مشترک در میان بسیاری از بهترین‌های گوشی‌های اندرویدی، استفاده‌ی آن‌ها از تراشه‌های کوالکام است. کوالکام به گزینه‌ی اول شرکت‌ها برای ساخت گوشی‌های پرچم‌دار تبدیل شده و در سال ۲۰۲۰ اسنپدراگون ۸۶۵ این موقعیت را بیش از پیش تحکیم کرد. اما در سال جاری میلادی، اسنپدراگون ۷۶۵G به لطف ویژگی‌های جذاب و قیمت مناسب توجهات زیادی را جلب کرده است.

کاربران به خوبی می‌دانند که از تراشه‌های پرچم‌دار کوالکام باید چه انتظاراتی داشته باشند اما اسنپدراگون ۷۶۵G نشان داد که این شرکت می‌تواند عملکرد فوق‌العاده را با هزینه‌ی کمتری ارائه کند. در نتیجه، این تراشه در بسیاری از گوشی‌های عالی ۲۰۲۰ مانند پیکسل ۵، پیکسل ۴a 5G، وان‌پلاس نورد، موتورولا اج و بسیاری از گوشی‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.

این تراشه به لطف عملکرد عالی توانسته در بین تعداد زیادی تراشه تا حد زیادی به چشم بیاید. اسنپدراگون ۷۶۵G به لطف بهره‌گیری از دو هسته‌ی قدرتمند Cortex A76 و ۶ هسته‌ی کم‌مصرف A55 عملکرد مشابه تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۴۵ که در سال ۲۰۱۸ عرضه شده، به ارمغان می‌آورد. به زبان ساده، اسنپدراگون ۷۶۵G نشان داد که گوشی‌های میان‌رده برای انجام بیشتر کارهای روزمره می‌توانند از عملکرد مشابه گوشی‌های پرچم‌دار بهره ببرند.

وقتی صحبت از کارهای روزمره به میان می‌آید، باید به این نکته هم اشاره کنیم که در حال حاضر حتی بسیاری از گوشی‌های ارزان‌قیمت هم در این زمینه مشکلی ندارند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به گوشی‌های مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۷۲۰، ۷۳۲، ۷۳۲ و ۶۶۲ اشاره کنیم که تمام آن‌ها برای استفاده‌های روزمره عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند.

در همین رابطه، اسنپدراگون ۷۶۵G به شرکت‌های سازنده اجازه داده که گوشی‌های دارای عملکرد مشابه پرچم‌داران را با قیمتی در حد ۳۳۵ دلار معرفی کنند. همچنین باید بگوییم که اگرچه اسنپدراگون ۸۶۵ از مودم ۵G جداگانه بهره می‌برد، ولی اسنپدراگون ۷۶۵G مبتنی بر مودم ۵G یکپارچه است.

طی مقایسه‌های انجام شده بین اسنپدراگون ۸۶۵ و ۷۶۵G، این تراشه‌ی میان‌رده از نظر پردازنده و پردازنده گرافیکی نسبت به مدل پرچم‌دار حرف زیادی برای گفتن دارد و جوابگوی بیشتر نیازهای کاربران است. بخش زیادی از این ارتقای کیفیت، به لطف تلاش‌های شرکت Arm برای بهبود هسته‌های پردازشی Cortex امکان‌پذیر شده است.

Arm یک شرکت بریتانیایی است که معماری تراشه‌های موبایل را طراحی می‌کند و این صنعت را متحول کرده است. شرکت‌هایی مانند کوالکام، اپل، مدیاتک، سامسونگ و هواوی از معماری‌های ارائه شده توسط Arm استفاده می‌کنند.

تمام گوشی‌های امروزی-فارغ از اینکه اندرویدی باشد یا آیفون-از تراشه‌های مبتنی بر معماری Arm استفاده می‌کنند. برخی شرکت‌ها مجوز استفاده از هسته‌های Cortex را خریداری می‌کنند و برخی دیگر با بهره‌گیری از معماری کلی ارائه شده توسط Arm، در زمینه‌ی طراحی پردازنده وارد عمل می‌شوند.

کوالکام هم از جمله شرکت‌هایی بود که هسته‌های اختصاصی خود را طراحی می‌کرد اما در طول سه سال گذشته به بهره‌گیری از هسته‌های پردازشی Cortex روی آورده و فقط برخی تغییرات جزئی را بر روی آن‌ها اعمال می‌کند. هسته‌ی Cortex A76 که بخش اصلی پردازش‌های سنگین اسنپدراگون ۷۶۵G را بر عهده دارد، در پایان سال ۲۰۱۸ معرفی شد و نسبت به A73 عملکرد بسیار بهتری را به ارمغان آورد. این هسته از نظر عملکرد و مصرف انرژی تعادل خوبی را برقرار کرده و به همین خاطر کوالکام همچنان از آن بهره می‌برد.

وان‌پلاس نورد مبتنی بر اسنپدراگون ۷۶۵G در استفاده‌های روزمره تفاوت خاصی با پرچم‌داران گران‌قیمتی مانند گلکسی اس ۲۰، گلکسی نوت ۲۰ یا وان‌پلاس ۸T ندارد و فقط هنگام اجرای بازی‌های سنگین می‌توان تفاوت بین آن‌ها را احساس کرد. مطمئناً بسیاری از کاربران تمایل یا توان مالی برای خرید گوشی‌های ۱۰۰۰ دلاری ندارند و در این میان گوشی‌های ارزان‌تری که عملکرد خیلی خوبی را ارائه می‌دهند، مورد توجه افراد زیادی قرار می‌گیرند.

اسنپدراگون ۷۶۵G توانسته الگوی گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌داران مقرون به صرفه را تغییر دهد. باید ببینیم کوالکام در سال آینده‌ی میلادی برای نسل بعدی این تراشه چه برنامه‌هایی دارد ولی با اطمینان زیادی می‌توانیم بگوییم که شاهد تعداد زیادی گوشی مقرون به صرفه با عملکرد خیلی خوب خواهیم بود.

