طی هفته‌های گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد گوشی‌های تاشو سامسونگ منتشر شده و تعداد زیادی از این گزارش‌ها به عرضه‌ی ۳ گوشی تاشو در سال ۲۰۲۱ اشاره کرده‌اند.

حالا یکی از خبرگزاری‌های کره‌ای اعلام کرده که سامسونگ در این سال در واقع از ۴ گوشی تاشو رونمایی می‌کند. طبق گزارش این خبرگزاری، این گوشی‌ها شامل دو مدل گلکسی زد فولد ۳ و دو مدل گلکسی زد فلیپ ۲ هستند. همچنین در گزارش موردنظر آمده که هر ۴ گوشی از فناوری ۵G بهره می‌برند که البته با توجه به همه‌گیر شدن این قابلیت در بین انواع و اقسام تراشه‌ها، بهره‌گیری این گوشی‌ها از چنین مشخصه‌ای اصلا تعجب‌آور نیست.

بر اساس این گزارش، هر ۴ گوشی تاشو‌ سامسونگ در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ راهی بازار خواهند شد.

به نظر می‌رسد به این زودی‌ها نباید انتظار معرفی این گوشی‌ها را داشته باشیم زیرا بر اساس این گزارش، هر ۴ گوشی تاشو سامسونگ در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ راهی بازار خواهند شد. همانطور که گفتیم، پیش از این به نظر می‌رسید سامسونگ در سال ۲۰۲۱ از سه گوشی‌ تاشو‌ به نام‌های گلکسی زد فولد ۳، گلکسی زد فولد لایت و گلکسی زد فلیپ ۲ رونمایی خواهد کرد.

سایت ET News اعلام کرده سامسونگ مشغول توسعه‌ی یک گوشی رول شونده است ولی در سال ۲۰۲۱ راهی بازار نخواهد شد. ظاهرا نمایشگر این گوشی رول شونده از بخش فوقانی کوچک و بزرگ می‌شود و این یعنی نسبت به اوپو رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده است.

