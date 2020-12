بر اساس یک گزارش جدید، ال‌جی قصد دارد در سال ۲۰۲۱ از حداقل ۳ گوشی مهم رونمایی کند. یکی از آن‌ها گوشی رول شونده ال‌جی است که در حالت عادی از نمایشگر ۶٫۸ اینچی بهره می‌برد اما کاربران می‌توانند اندازه‌ی آن را به ۷٫۴ اینچ برسانند. این یعنی روی هم رفته با افزایش اندازه‌ی زیادی مواجه نخواهیم شد اما ظاهرا این مکانیسم مشکلات مربوط به گوشی‌های تاشو را برطرف می‌کند.

به نظر می‌رسد گوشی رول شونده ال‌جی سبک‌تر و باریک‌تر از گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود و در ضمن در نمایشگر آن چین خوردگی وجود ندارد. اگر مطابق شایعات ال‌جی این گوشی را در مارس ۲۰۲۱ رونمایی کند، اولین گوشی رول شونده در بازار خواهد بود. در همین زمینه می‌توانیم به تلاش شرکت‌هایی مانند اوپو و سامسونگ اشاره کنیم که مشغول توسعه‌ی گوشی رول شونده هستند.

ال‌جی علاوه بر این گوشی، در سال ۲۰۲۱ یک گوشی پرچم‌دار به نام ال‌جی Rainbow را معرفی خواهد کرد که از زبان طراحی مشابه گوشی Velvet بهره می‌برد و عملا قرار است جایگزین V70 شود. ظاهرا ال‌جی Rainbow مبتنی بر تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ است و از قلم استایلوس Wacom پشتیبانی می‌کند. با توجه به اینکه سامسونگ به احتمال زیاد از نسل جدید گلکسی نوت رونمایی نمی‌کند، احتمالا این گوشی می‌تواند توجه بخشی از طرفداران سری گلکسی نوت را جلب کند. این گوشی هم ظاهرا ماه مارس ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسد.

در نهایت باید به یک گوشی ۵G مقرون به صرفه به نام ال‌جی Q83 اشاره کنیم که قرار است نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ راهی بازار شود. اگرچه این گوشی نسبت به دو مدل دیگر هیجان‌انگیز نیست، ولی در هر صورت به‌عنوان یک گوشی ۵G مقرون به صرفه معرفی خواهد شد. در حال حاضر هنوز زمان حدودی عرضه‌ی این گوشی فاش نشده است.

گوشی تاشو، چرخان یا رول شونده؛ کدام بهتر است؟

منبع: Android Authority

