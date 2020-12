این هفته سعی داریم که برای تنوع بخشیدن به سری مقاله‌های آشنایی با گوشی‌های موبایل عجیب با برند‌های غیر منتظره، به سراغ تلفن‌های همراهی برویم که دارای برند‌های خودرویی هستند. این گوشی‌های موبایل عجیب سال‌هاست که در بازار تلفن‌های همراه وجود دارند و به‌نسبت پرطرفدار هستند.

اگر بخواهیم به نمونه‌های جدیدتر این تلفن‌های همراه بپردازیم باید بگوییم که به عنوان نمونه در گذشته وان‌پلاس نسخه‌ا‌ی از تلفن‌های همراه خود را با برند مک‌لارن تولید کرده بود. علاوه‌بر این، غول تکنولوژی کره‌ای، سامسونگ، هم نسخه‌ی آستون مارتین گوشی جدید گلکسی Z Fold 2 را تولید کرده است.

البته این نسخه‌های خودرویی تلفن‌های همراه جدید به ساخته‌های دو شرکت سامسونگ و وان‌پلاس محدود نمی‌شود. در گذشته شاهد همکاری شرکت iQOO با برند خودروسازی BMW هم بودیم و شرکت هواوی هم با همکاری پورشه دیزاین نسخه‌های خاصی از تلفن‌های همراه خود را در کنار دیگر محصولاتش به فروش می‌رساند (البته باید بگوییم که شرکت پورشه دیزاین برخلاف شرکت پروشه که سازنده‌ی خودرو است، یک شرکت طراحی است).

۱. نسخه‌ی خاص و محدود زیمنس SX1

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم، باید بگوییم که قبل از وجود داشتن شرکت وان‌پلاس در دنیای تلفن‌های هوشمند، گوشی خاصی از برند زیمنس به نام زیمنس SX1 وجود داشت. زیمنس این تلفن را در ابتدا در سال ۲۰۰۳ عرضه کرده بود و یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۴ تصمیم گرفت که نسخه‌ی مک‌لارن این تلفن همراه را در تعداد محدود ۲۰۰ عدد عرضه کند.

شرکت آلمانی زیمنس در طراحی این نسخه‌ی خاص از خودرو فرمول یک مک‌لارن MP4-19 که در فصل ۲۰۰۴ تیم مک‌لارن با آن به مسابقه می‌پرداخت الهام گرفته بود.

علاوه‌بر این، نسخه‌ی خاص‌تری از این تلفن همراه هم وجود داشت که برای مسابقات فرمول یک بحرین در سال ۲۰۰۴ طراحی شده بود و شرکت زیمنس آن‌ را در تعداد محدود ۵۰ عدد عرضه ‌کرد. برای اطلاع باید بگوییم که تیم فراری با رانندگی مایکل شوماخر توانست که عنوان نخست این مسابقه را بدست بیاورد و هر دو خودرو فرمول یک تیم مک‌لارن با مشکل فنی مواجه شدند.

بعد از این دو نسخه‌ی خاص، زیمنس دو نسخه‌ی دیگر از این تلفن همراه را به نام Mille Miglia (به زبان ایتالیایی و به معنای ۱۰۰۰ مایل معادل ۱۶۰۰ کیلومتر) عرضه کرد. نام این دو نسخه‌ از این گوشی با الهام از مسابقه‌ی ۱۰۰۰ مایلی برگزار شده در ایتالیا به همین نام انتخاب شده بود. زیمنس نسخه‌ی اول را در تعداد ۵۰۰ عدد و نسخه‌ی دوم را در تعداد ۹۹ عدد عرضه کرد.

۲. نسخه‌ی آستون مارتین نوکیا ۸۸۰۰

سری ۸۰۰۰ تلفن‌های همراه نوکیا، گوشی‌های پرمیومی بودند که این شرکت تولید می‌کرد. نوکیا در ساخت این تلفن‌های همراه بیشتر قصد داشت تا یک اثر هنری را خلق کند و این گوشی‌ها آنچنان گوشی‌های دارای قابلیت‌ها و تکنولوژی‌های فراوانی نبودند. در سال ۲۰۰۶ بود که این شرکت از نسخه‌ی خاصی از گوشی ۸۸۰۰ تحت عنوان نسخه‌ی آستون مارتین این گوشی رونمایی کرد.

در این تلفن همراه لگوی خودروسازی آستون مارتین با استفاده از لیزر بر روی قسمت استیل قرار گرفته در جلوی گوشی حک شده بود. همانند گوشی SX1 برای خاص جلوه دادن این گوشی از محتوای دیجیتال استفاده شده بود. به عنوان نمونه صدای زنگ این گوشی نوکیا در واقعه صدای ضبط شده از غرش موتور ۸ سیلندر خودروی آستون مارتین ونتیج بود.

علاوه‌بر این، در این گوشی از اسکرین سیوری استفاده شده بود که دکمه‌ی کریستالی استارت خودرو آستون مارتین را نشان می‌داد. دیگر اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که در این گوشی یک فیلم مستند هم از قبل قرار داده شده بود و به احتمال زیاد به دلیل حافظه‌ی ۶۴ مگابایتی این گوشی، بخش بسیاری از حافظه را اشغال کرده بود.

اگر با خواندن کلمه‌ی مگابایت تعجب کرده‌اید باید بگوییم که درست خوانده‌اید ۶۴ مگابایت. همچنین این تلفن همراه از کارت‌های حافظه‌ی خارجی پشتیبانی نمی‌کرد. در واقع کاربران، گوشی نوکیا ۸۸۰۰ را بیشتر به خاطر شکل لوکس و بدنه‌ی فلزی آن می‌خریدند نه به خاطر قابلیت‌ها و امکانات بیشتر آن.

۳. موتورولا RAZR maxx V6 Ferrari

گوشی موتورولا RAZR maxx V6 Ferrari در سال ۲۰۰۷ به بازار عرضه شد. البته باید بگوییم که به دلیل پیش فروش تمامی این گوشی‌ها توسط فراری در آن زمان، شما نمی‌توانستید که این گوشی را در بازار پیدا کنید.

با وجود اینکه این گوشی یک گوشی خاص بود اما قیمت بسیار بالایی را نداشت و با قیمت ۵۲۵ دلار به فروش می‌رسید که مقدار اندکی بیشتر از نسخه‌ی عادی این گوشی بود. همانند دیگر گوشی‌های معرفی شده در این مقاله تا این قسمت، موتورولا برای سفارشی سازی این گوشی تنها از لگو فراری در قسمت بیرونی آن استفاده کرده بود و این گوشی تمی با عکس‌های فراری را نمایش می‌داد.

۴. لندروور S1

گوشی‌های معرفی شده تا این قسمت این مقاله همه نشان دهنده‌ی تلاش‌های اندکی برای استفاده از برند‌های خودروسازی در زمینه‌ی تولید تلفن‌های همراه بودند یا شاید می‌توان گفت که شرکت‌های تکنولوژی که قصد تولید گوشی‌هایی را با برند خودرویی داشتند زیاد متناسب با برند‌ خودرو انتخاب شده نبودند مانند موتورولا و فراری.

اما به گوشی لندروور که می‌رسیم به نظر می‌رسد که شرکت تکنولوژی «سونیم» (Sonim) و برند خودروسازی لندروور دو شرکت متناسب با یکدیگر در زمینه‌ی ساخت گوشی هستند. چند روز پس از رونمایی از گوشی سونیم XP3 Enduro، این شرکت اعلام کرد که با همکاری خودروسازی لندروور قصد دارد از گوشی‌های لندروور S1 و لندروور S2 G4 در اواسط ۲۰۰۴ رونمایی کند.

همان‌گونه که می‌دانید شهرت اصلی لندروور به خاطر تولید خودرو‌های جان ساخت و افرود است پس تلفن‌های همراه تولید با این برند هم باید دارای همچنین شهرتی باشند. در آن زمان گوشی لندروور S1 به عنوان اولین گوشی دارای گواهی IP67 در جهان تبلیغ می‌شد. کسب این گواهی توسط این گوشی نشان می‌داد که این تلفن همراه در برابر آب و گرد و خاک مقاوم بود.

البته توانایی‌های این گوشی به این دو مورد محدود نمی‌شد. این گوشی می‌توانست که در زمان سقوط از ارتفاع ۲ متری جان سالم به در ببرد، به مدت ۳۰ دقیقه در زیر آب بماند و در برابر فشاری برابر با ۴۰۰ کیلوگرم مقاومت کند.

این تلفن همراه جان سخت همچنین در برابر سوراخ شدن مقاوم بود و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دادند که می‌توانست فشاری در حدود ۷۵ کیلوگرم بر هر سانتی‌متر مربع را تحمل کند. این گوشی همچنین در برابر شوک و ارتعاش مقاوم بود و می‌توانست در شرایط محیطی سخت از نظر دما هم مقاوت کند (دمای ۲۰- تا ۵۵ درجه سانتیگراد).

در واقع شما می‌توانستید که این گوشی را در چاله‌ای پر از گل بیاندازید و با ماشین از روی آن رد شوید و بعد آن را بردارید و تماسی را با آن بگیرید حتی اگر آن چاله یخ زده بود. شما می‌توانستید که این تلفن همراه را به قیمت ۵۰۰ پوند همراه با گارانتی بدون هیچ قید و شرطی به مدت ۳ سال تهیه کنید.

