اپل اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی از گوشی‌های آیفون ۱۳ رونمایی می‌کند. بنابراین خیلی زود است بخواهیم در رابطه با آن‌ها حرفی بزنیم. با این حال به‌تازگی خبرهایی در رابطه با این گوشی‌ها منتشر شده، از جمله تاریخ عرضه، قابلیت تشخیص چهره و محتویات درون جعبه، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

گوشی‌های سری آیفون ۱۳ می‌توانند متفاوت‌ترین آیفون‌هایی باشند که اپل طی این چند سال تولید کرده. خبرها در این رابطه بسیار زیاد است، منتها اکثر آن‌ها روی مواردی اتفاق نظر دارند که اگر قرار به اتفاق افتادن باشد، باید شاهد تغییراتی اساسی در شکل ظاهری آیفون‌های جدید باشیم.

اما فعلا چیزی که بیشتر از همه ذهن کاربران را به خود مشغول کرده، محتویات درون جعبه‌ی سری آیفون ۱۳ خواهد بود. اگر شایعات اخیر پیرامون این گوشی‌ها صحت داشته باشد، به نظر می‌رسد کاربر بعد از خرید آیفون ۱۳، آن را درون یک پاکت‌نامه‌ی کاغذی تحویل خواهد گرفت! البته این صرفا یک شوخی در رابطه با سیاست جدید اپل مبنی بر حذف هدفون و شارژر درون جعبه است که به نظر می‌رسد در سال بعد نیز به همین شکل خواهد بود.

اپل مدعی شده بود برای حفظ سلامت محیط زیست، شارژر و هدفون را از درون جعبه‌ی آیفون ۱۲ حذف می‌کند تا جعبه‌ها از لحاظ اندازه کوچک‌تر از قبل شوند. بدین ترتیب اگر کاربری قصد دارد گوشی را با شارژ سریع شارژ کند باید مبلغ ۱۹ دلار را برای خرید شارژر اپل پرداخت کند. البته این در صورتی است که هدفون در اختیار داشته باشید چون در این صورت هزینه‌ی خرید آن نیز به گوشی اضافه می‌شود.

البته خود اپل اعتقاد دارد این کار در راستای حذف اثرات مخرب زیست‌محیطی صورت گرفته. شرکت کوپرتینویی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، به صورت ۱۰۰ درصد از تولید کربن جلوگیری کند و معتقد است حذف شارژر و هدفون از جعبه‌ی آیفون با توجه به کاهش استخراج مواد مختلف از معادن، کاهش اندازه‌ی بسته‌بندی، کاهش گرمایش زمین و در نهایت کاهش کربن دی اکسید تولیدی در هنگام ساخت محصولات، برای حفظ محیط زیست خوب است.

آیا اپل واقعا برای نجات کره‌ی زمین شارژر آیفون را حذف کرده است؟

البته این نظر خود اپل و افراد خوش‌بین به مسأله است. عده‌ی زیادی معتقدند این کار هیچ هدفی جز دریافت سود بیشتر در پی نداشت. آن‌ها فکر می‌کنند اگر کاربری قصد خرید هدفون یا شارژر را داشته باشد، باز هم انتشار کربن دی‌ اکسید افزایش پیدا می‌کند. با این حال این کار در نتیجه‌ی هر اقدامی که بوده، به نظر نمی‌رسد که تغییر کند و اپل آیفون ۱۳ را هم بدون هدفون، شارژر و حتی شاید کابل راهی بازار کند.

البته حذف شارژر و هدفون از جعبه شاید مرتبط با نظرسنجی باشد که شرکت کوپرتینویی انجام داد. قبل از تولید آیفون ۱۲، این شرکت از کاربران در رابطه با میزان استفاده از شارژر درون جعبه‌ی آیفون‌ها پرسید. البته نمی‌دانیم نتیجه‌ی نظرسنجی چه بود اما آنچه که در واقعیت مشاهده کردیم، این بود که ظاهرا کاربران در پاسخ به این پرسش اپل اعلام کردند استفاده‌ی زیادی از شارژر درون جعبه نمی‌کنند.

حالا همان نظرسنجی مشابه با موضوعی متفاوت دوباره انجام شد و اپل از کاربران خواست نظر خود را در رابطه با میزان استفاده از کابل USB درون جعبه ی آیفون ۱۲ با شرکت در میان بگذارند. اینطور که به نظر می‌رسد آیفون‌های ۱۳ حتی کابل USB را هم با خود به همراه نخواهند داشت و اگر هم کاربری تمایل به خرید آن دارد باید ۱۹ دلار بپردازد.

در نظرسنجی دیگر، نظر کاربران در رابطه با تجربه‌ی‌ استفاده از قابلیت تشخیص چهره پرسیده شد که در نتیجه‌ی آن، بسیاری از آن‌ها خواهان بازگشت تاچ‌آی‌دی بودند. خلاصه‌ای از دلیل عدم رضایت کاربران از تشخیص چهره را در زیر مشاهده می‌کنید.

مشکلات امنیتی و حریم خصوصی

عملکرد کند

لزوم بلند کردن گوشی، نگاه به آن و سپس باز شدن قفل گوشی

عدم تشخیص چهره‌ی کاربر در شرایط مختلف (نور کم، زاویه‌ی متفاوت، در حالت خوابیده، استفاده از عینک آفتابی)

علاقه‌ی بیشتر به تاچ‌آیدی

عملکرد ناپایدار

اپل با کمک این فناوری، ظرفیت باتری آیفون ۱۳ را افزایش می‌دهد

به نظر می‌رسد این نظر بسیاری از کاربران باشد اما با این حال شاید در نهایت، تعداد کاربرانی که از این قابلیت رضایت دارند بیشتر باشد. هرچند حتی آن کاربران نیز از تاچ‌آی‌دی محبوب استقبال خواهند کرد. چون در این صورت شرکت مجبور نخواهد شد بخش بزرگی از نمایشگر را برای تعبیه‌ی سنسورهای مربوط به این قابلیت اشغال کند و به راحتی یا سنسور اثرانگشت را با کلید پاور ادغام می‌کند یا آن را زیر نمایشگر پنهان می‌کند. درست مثل آیپد ایر که سنسور اثرانگشت با کلید پاور ادغام شده و در نتیجه بخش بزرگ‌تری از پنل جلویی را نمایشگر تشکیل می‌دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد آیفون ۱۳ هم مسیر مشابهی را در پیش بگیرد. چرا که اکنون خبرگزاری‌های مختلفی بر این باورند که در سال ۲۰۲۱، اپل تغییرات عمده‌ای در طراحی ظاهری گوشی‌های خود پدید خواهد آورد. از آن جایی که بسیاری از شرکت‌ها به سمت طراحی‌ گوشی‌های تمام صفحه پیش می‌روند، بعید است اپل باز هم نماینده‌های خود را با چنین ناچ بزرگی روی نمایشگر راهی بازار کند. البته این امکان هم وجود دارد که برای جلب رضایت طرفین، هر دو قابلیت در این گوشی‌ها حضور داشته باشند. با این تفاوت که برای تشخیص چهره، مانند تصویر بالا، ناچ کوچکتری در نظر گرفته شود.

علاوه بر این‌ها، به نظر می‌رسد خبر خوبی برای علاقه‌مندان به اپل هم وجود دارد. تحلیل‌گر نام آشنای اپل یعنی مینگ‌چی کو، اخیرا اعلام کرده آیفون ۱۳ دیگر با تاخیر در رونمایی یا عرضه مواجه نخواهد شد و گوشی‌های این سری طبق سیاست پیشین اپل، در همان ماه سپتامبر رونمایی می‌شوند.

همانطور که می‌دانید، امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا، شرایط سختی برای همه‌ی شرکت‌ها بوجود آمد. از تاخیر در عرضه‌ی گوشی‌ها گرفته تا تعویق چندین ماهه‌ی عرضه‌ی آن‌ها و یا مشکلاتی در فروش. ولی امیدواریم به‌زودی این مشکل برطرف شود که در این صورت، اپل هم به سیاست سابق خود باز خواهد گشت.

چرا خرید گوشی‌های آیفون ۱۲ منطقی نیست؟

منبع: PhoneArena

