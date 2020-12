روز گذشته اطلاعات زیادی از ایربادز بی‌سیم گلکسی بادز پرو در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) دیده شد که به لطف آن از رنگ‌بندی، مشخصات فنی و قیمت این محصول مطلع شدیم.

اگر به خاطر داشته باشید، هفته‌های اخیر شنیده بودیم سامسونگ قصد دارد ایربادز بی‌سیمی را تحت عنوان گلکسی بادز بیاند به همراه گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، نام این محصول گلکسی بادز پرو بوده و طبق برنامه، به همراه پرچم‌دارهای جدید و مورد انتظار سامسونگ رونمایی خواهد شد.

سامسونگ معمولا در کنار پرچم‌دارهای سری نوت یا S خود از ایربادز بی‌سیم نیز رونمایی می‌کند. اگر هم کاربری قصد پیش‌خرید نماینده‌های این شرکت را داشته باشد، ایربادز بی‌سیم را به صورت رایگان با بسته‌بندی دریافت خواهد کرد. به نظر می‌رسد امسال هم همین سیاست در پیش گرفته شود. مخصوصا اینکه شنیده می‌شود غول کره‌ای هم مانند اپل، هندزفری (و شارژر) را از جعبه‌ی پرچم‌داران جدید خود حذف خواهد کرد.

اما به‌تازگی اطلاعاتی در رابطه با گلکسی بادز پرو منتشر شد. این محصول اکنون در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) و با همین نام دیده شده تا مطمئن شویم دیگر شاهد تغییر نام آن نخواهیم بود. خوشبختانه در این لیست، رنگ‌بندی و مشخصات فنی این گجت را هم شاهد بودیم. با توجه به اسناد منتشر شده از سوی کمیسیون فدرال ارتباطات، مشخصات فنی، رنگ بندی، قیمت و طول عمر باتری گلکسی بادز پرو به شرح زیر است:

رنگ‌بندی: مشکی، نقره‌ای، بنفش

مشکی، نقره‌ای، بنفش ظرفیت و طول عمر باتری: ۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای کیس، ۶۰ میلی‌آمپر ساعت برای بادزها، ۲۲ ساعت طول عمر باتری در حالت استفاده از حذف نویز اکتیو به همراه کیس و ۶ ساعت بدون کیس

۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای کیس، ۶۰ میلی‌آمپر ساعت برای بادزها، ۲۲ ساعت طول عمر باتری در حالت استفاده از حذف نویز اکتیو به همراه کیس و ۶ ساعت بدون کیس مشخصات فنی: پشتیبانی از حذف نویز اکتیو، بهره‌مندی از استاندارد IP68، بلوتوث ۵.۱، کنترل‌های لمسی، پشتیبانی از شارژ بی‌سیم و شارژ سریع از طریق درگاه USB-C

پشتیبانی از حذف نویز اکتیو، بهره‌مندی از استاندارد IP68، بلوتوث ۵.۱، کنترل‌های لمسی، پشتیبانی از شارژ بی‌سیم و شارژ سریع از طریق درگاه USB-C قیمت: ۱۹۹ دلار

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ این محصول را به همراه پرچم‌دارهای خود رونمایی می‌کند که بارها در این رابطه شنیده بودیم. از بهترین قابلیت‌هایی که در این محصول به شکل بهبودیافته‌ای قرار گرفته، حذف نویز اکتیو و استاندارد ضد آب است. طول عمر باتری گلکسی بادز پرو در مجموع به ۶۲۰ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد. ۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت برای جعبه و ۶۰ میلی‌آمپر ساعت برای هر باد که کاملا مشابه گلکسی بادز لایو است. بنابراین انتظار داریم همان دوام ۲۲ ساعته را (به همراه کیس و ۶ ساعت برای خود بادز) در حالتی که قابلیت حذف نویز فعال است شاهد باشیم.

اولین تصاویر سامسونگ گلکسی بادز پرو منتشر شد

سامسونگ گلکسی بادز لایو را با قیمت ۱۷۹ دلار راهی بازار کرد. بنابراین این احتمال وجود دارد مدل جدید با اندکی قیمت بیشتر (نزدیک به ۲۰۰ دلار) راهی بازار شود. اگرچه شاید از لحاظ قابلیت‌ها تفاوت زیادی بین دو مدل وجود نداشته باشد اما با در نظر گرفتن بهبودی‌های احتمالی، می‌توان چنین قیمتی را برای این محصول پیش‌بینی کرد.

همچنین همانطور که مشاهده می‌کنید، سامسونگ سعی کرده زبان طراحی مشابه بادز پلاس را برای این محصول در نظر بگیرد. از طرفی قابلیت حذف نویز بادز لایو نیز به آن اضافه شده تا در نتیجه، ترکیبی از دو ایربادز نسل قبل غول کره‌ای را تحت عنوان گلکسی بادز پرو شاهد باشیم و این می‌تواند به معنای افزایش قیمت آن باشد.

سامسونگ با گلکسی بادز لایو به خوبی نشان داد که می‌تواند قابلیت حذف نویز را به بهترین شکل ممکن در ایربادز بی‌سیم خود مورد استفاده قرار دهد. بنابراین تنها چیزی که در رابطه با این گجت‌ها نیاز به بروزرسانی داشت، بهبود عملکرد در برابر نفوذ آب بود. طبق آنچه که در رابطه با بادز پرو منتشر شده، به نظر می‌رسد غول کره‌ای بالاخره موفق شد هر دو قابلیت فوق‌العاده کاربردی را به ایربادز کوچک خود اضافه کند.

گوشی‌های سری گلکسی S21 احتمالا در تاریخ ۲۹ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۱۰ بهمن ۱۳۹۹) راهی بازار می‌شوند. بنابراین انتظار می‌رود نماینده‌ی کوچک غول کره‌ای نیز به همراه این محصولات در دسترس قرار بگیرد. البته شاید قیمت بالای این ایربادز باعث شود سامسونگ از عرضه‌ی رایگان آن به همراه نسخه‌های پیش‌خرید شده اجتناب کند. هرچند امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

طول عمر باتری خانواده‌ی گلکسی S21 بسیار بیشتر از سری قبل خواهد بود

منبع: PhoneArena

The post مشخصات فنی، رنگ‌بندی و قیمت گلکسی بادز پرو فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala