با توجه به گزارشی از سوی The Elec، پایگاه خبری کره‌ای، ظاهرا آیفون ۱۳ با پنلی از نوع LTPO و همچنین رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی راهی بازار خواهد شد.

در سال ۲۰۲۰ و در شرایطی که حتی بدبین‌ترین کاربران اپل نیز به بهره‌مندی گوشی‌های آیفون ۱۲ از نمایشگری با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز امیدوار بودند، این گوشی‌ها با نمایشگری ۶۰ هرتزی راهی بازار شدند. حتی مدل‌های پرو و پرو مکس نیز از این حیث تفاوتی با دو مدل استاندارد و مینی نداشتند. البته دلیل این موضوع، شیوع ویروس کرونا و در نتیجه ایجاد مشکلاتی برای زنجیره‌ی تامین بود، منتها این اتفاق افتاد تا کاربران ناامیدی بزرگی را تجربه کنند.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، در سال ۲۰۲۱ چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی به یک استاندارد معمول تبدیل شده‌اند و شاید در سال ۲۰۲۱، برخی از میان‌رده‌ها نیز از آن بهره ببرند. بنابراین کاملا بعید است که اپل از نمایشگرهای ۶۰ هرتزی در آیفون‌های آینده استفاده کند.

این یک برداشت منطقی از روند تولید نماینده‌های نسل بعد اپل است که خوشبختانه خبرگزاری The Elec کره‌ی جنوبی نیز با ما هم عقیده بوده و مدعی شده نمایشگر سری آیفون ۱۳ از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی بهره‌مند خواهد بود. البته انتظار می‌رود این نمایشگر در مدل‌های پرو و پرو مکس مورد استفاده قرار گیرد تا مدل‌های استاندارد و مینی در محدوده‌ی مقرون به صرفه باقی بمانند.

اما خبر خوب، استفاده از پنل‌های LTPO در گوشی‌های آینده‌ی اپل است. بدین ترتیب نمایشگر آیفون‌های ۱۳ مانند گلکسی نوت ۲۰ اولترا، بسته به محتوای به نمایش درآمده، رفرش‌ریت را بین ۶۰ و ۱۲۰ تغییر می‌دهد تا در صورت فعال‌سازی رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز، تمام محتوا با این سرعت به نمایش در نیایند. این موضوع به طرز چشمگیری روی میزان مصرف باتری تاثیر دارد و از طرفی می‌تواند به این معنا باشد که بالاخره شاهد فناوری نمایشگر همیشه روشن هم در این گوشی‌ها خواهیم بود.

نمایشگرهای LTPO که فعلا سامسونگ با گوشی‌هایی نظیر نوت ۲۰ اولترا و گلکسی Z Fold 2، بیشترین استفاده را از آن داشته، به نسبت مدل قدیمی LTPS، تا ۲۰ درصد باعث صرفه‌جویی بیشتر انرژی نمایشگرهای OLED می‌شود که این میزان برای پرچم‌دارها بسیار محسوس است.

در این گزارش همچنین آمده که وظیفه‌ی تولید پنل‌های OLED آیفون ۱۳ به سامسونگ محول شده که در این زمینه پیشرو است و نمایشگرهای فوق‌العاه‌ای تولید می‌کند. البته بخش بزرگی از سفارشات بر عهده‌ی سامسونگ خواهد بود چرا که در این بین ال‌جی و BOE هم که عملکرد بسیار خوبی در تولید پنل نمایشگر دارند و موفق به گذر از تست کیفیت اپل هم شده‌اند، در این زمینه با شرکت آمریکایی همکاری خواهند کرد.

The Elec مدعی شده تمام آیفون‌های مورد انتظار از حسگر اثرانگشت درون نمایشگر بهره خواهند برد که به‌تازگی نیز پستی در این رابطه منتشر شده مبنی براینکه اپل احتمالا هم تشخیص چهره و هم تاچ‌آی‌دی را در آیفون ۱۳ استفاده خواهد کرد. البته شایعاتی هم منتشر شده مبنی براینکه در نسخه‌ی اولیه‌ی آیفون ۱۳، خبری از تاچ‌آی‌دی نبود. بنابراین باید در این رابطه، اطلاعات منتشر شده را در حد شایعه بدانیم تا زمانی که خبری موثق منتشر شود.

اپل قصد دارد در سال ۲۰۲۱، به ترتیب ۱۶۰ و ۱۸۰ میلیون نسخه از گوشی‌های آیفون ۱۲ و ۱۳ را به فروش برساند که سامسونگ وظیفه‌ی تولید نمایشگر برای ۱۴۰ میلیون آن‌‌ها را بر عهده خواهد داشت. گوشی‌های سری آیفون ۱۳ احتمالا طبق سیاست پیشین اپل، در همان ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهند شد.

