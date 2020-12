۵ ویژگی که از گوشی تاشو گلکسی زد فولد لایت انتظار داریم

در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های فوق‌العاده‌ای راهی بازار شدند که البته تعداد کمی از آن‌ها به اندازه‌ی گلکسی زد فولد ۲ هیجان‌انگیز یا جالب محسوب می‌شوند. در این میان جانشین گلکسی فولد مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته زیرا سامسونگ ویژگی‌های عالی نسل قبلی را نگه داشته و در عین حال اشتباهات خود را جبران کرده است.

گلکسی زد فولد ۲ از نظر فنی یک محصول شگفت‌انگیز محسوب می‌شود اما کاربران برای بهره‌گیری از این ویژگی‌های نوآورانه باید مبلغ بسیار سنگینی را بپردازند. طبق بررسی‌های انجام شده، در حال حاضر قیمت بالای این گوشی‌ها مهم‌ترین مانع برای همه‌گیری گسترده‌ی گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود.

بر اساس شایعات منتشر شده در هفته‌های گذشته، به نظر می‌رسد سامسونگ مشغول ساخت یک مدل ارزان‌تر گلکسی زد فولد است که احتمالا به نام گلکسی زد فولد لایت راهی بازار خواهد شد. جزئیات چندانی در مورد این گوشی منتشر نشده ولی در هر صورت در ادامه قصد داریم ۵ ویژگی مورد انتظار خود را از این گوشی تاشو مطرح کنیم.

۱. اسنپ‌دراگون ۷۶۵G (یا جانشین آن)

سامسونگ برای اینکه بتواند این گوشی را با قیمت کمتر از گلکسی زد فولد ۲ راهی بازار کند، باید در بخش‌های مختلفی هزینه‌ها را کاهش دهد که بدون شک یکی از این بخش‌ها مربوط به تراشه خواهد بود. اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس موجود در گلکسی زد فولد ۲ یک تراشه‌ی بسیار قدرتمند محسوب می‌شود اما شرکت‌ها برای بهره‌گیری از این تراشه باید مبلغ هنگفتی را بپردازند. برای زد فولد لایت، سامسونگ می‌تواند عملکرد تقریبا مشابهی را با استفاده از یک تراشه‌ی ارزان‌تر ارائه کند.

در سال ۲۰۲۰، تراشه‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G نشان داد که به منظور عملکرد خیلی خوب لازم نیست مبلغ زیادی برای خرید تراشه صرف شود. این تراشه در برابر اسنپدراگون ۸۶۵ حرف زیادی برای گفتن دارد، از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند و در ضمن با قیمت مناسبی به دست شرکت‌ها می‌رسد. این تراشه در حقیقت به حدی کیفیت بالایی دارد که در تعدادی از بهترین گوشی‌های اندرویدی ۲۰۲۰ مورد استفاده قرار گرفته است. اگر سامسونگ از این تراشه یا نسل بعدی آن برای گلکسی زد فولد لایت استفاده کند، می‌توانیم انتظار معرفی یک گوشی تاشو با عملکرد سریع و روان را داشته باشیم که هزینه‌ی تولید آن برای سامسونگ بسیار کمتر خواهد بود.

اگرچه کاربران حرفه‌ای متوجه برخی ضعف‌های این تراشه خواهند شد، اما باید بگوییم که اسنپدراگون ۷۶۵G برای اکثریت کاربران توان خوبی را ارائه می‌دهد و بسیاری از کاربران با ضعف محسوسی مواجه نمی‌شوند. روی هم رفته این تراشه با وجود عملکرد خیلی خوبی که دارد، اما بیش از ۱۰۰ دلار هزینه‌ی ساخت گوشی تاشو سامسونگ را کاهش می‌دهد و به همین خاطر یک رویکرد برد-برد محسوب می‌شود.

۲. نمایشگر بیرونی مفید

یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های صورت گرفته در گلکسی زد فولد ۲ نسبت به نسل قبلی، مربوط به نمایشگر بیرونی است. اگرچه گلکسی فولد از نمایشگر بیرونی بسیار کوچک با اندازه‌ی ۴.۶ اینچ بهره می‌برد، ولی زد فولد ۲ در عوض نمایشگر بیرونی ۶.۲ اینچی را ارائه می‌دهد که در ضمن حاشیه‌های اطراف آن هم کاهش یافته است.

برخی شایعات از ارائه‌ی نمایشگر بیرونی ۴ اینچی در گلکسی زد فولد لایت خبر می‌دهند و اگرچه انجام چنین کاری برای کاهش هزینه‌ها چندان عجیب نیست، اما این فضای محدود هم چندان مثمر ثمر واقع نمی‌شود. نمایشگر بیرونی گلکسی زد فولد ۲ اگرچه بسیار باریک‌تر و بلندتر از گوشی‌های مرسوم است، اما کاربران می‌توانند با آن به راحتی کارهای مختلفی را انجام دهند. به همین خاطر ایده‌ی بازگشت یک نمایشگر کوچک و نه‌چندان مفید اصلا جذاب به نظر نمی‌رسد.

سامسونگ برای کاهش هزینه‌ها می‌تواند از پنل LCD استفاده کند، رزولوشن را کمی کاهش دهد و از مدل ارزان‌تر شیشه‌ی محافظ بهره ببرد ولی در عوض اندازه‌ی نمایشگر بیرونی را در همان حدود ۶.۲ اینچ نگه دارد.

۳. نمایشگر اصلی ارزان‌تر

سامسونگ برای کاهش قیمت این گوشی، برای ساخت نمایشگر اصلی هم باید پول کمتری خرج کند. نمایشگر اصلی گلکسی زد فولد ۲ با اندازه‌ی ۷.۶ اینچ، رزولوشن ۲۲۰۸ در ۱۷۶۸ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نمایشگر بسیار جذابی محسوب می‌شود. اما مطمئنا نمایشگر اصلی گلکسی زد فولد لایت نمی‌تواند از تمام این ویژگی‌ها بهره‌مند شود.

به عنوان مثال نمایشگر این گوشی نیازی به رفرش ریت ۱۲۰ هرتز ندارد و اگر سامسونگ بتواند قیمت این گوشی را معقول نگه دارد، رفرش ریت ۶۰ هرتز هم مناسب به حساب می‌آید. اگرچه هرچقدر سرعت رفرش ریت بالاتر باشد انواع محتوا به طور روان‌تر به نمایش درمی‌آیند، اما خریدار یک گوشی تاشو مقرون‌به‌صرفه نباید انتظار بهره‌گیری از چنین مشخصه‌ای را داشته باشد.

سامسونگ همچنین برای کاهش هزینه‌ها می‌تواند تا حدی حاشیه‌های اطراف نمایشگر را افزایش بدهد و رزولوشن را هم اندکی پایین بیاورد. مطمئنا خریداران این گوشی خواستار روبرو شدن با نمایشگر بی‌کیفیت نیستند ولی سامسونگ با اتخاذ برخی تصمیم‌ها می‌تواند نمایشگر مناسبی را با هزینه‌ی کمتری آماده کند.

۴. بدنه‌ی مبتنی بر پلاستیک به جای شیشه

گلکسی زد فولد ۲ یک گوشی تاشو پرچم‌دار تمام‌عیار محسوب می‌شود و به همین خاطر سامسونگ برای بدنه‌ی آن هم از بهترین مواد استفاده کرده است. پنل پشتی این گوشی مبتنی بر شیشه‌ی مات است که ظاهر جذابی برای آن به ارمغان آورده ولی مطمئناً برای گلکسی زد فولد لایت قرار نیست بدنه‌ی بسیار جذاب و گران‌قیمتی مورد استفاده قرار بگیرد.

گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ و اس ۲۰ فن ادیشن به خوبی نشان دادند که سامسونگ به خوبی می‌تواند از بدنه‌های پلاستیکی جذاب استفاده کند. این دو گوشی اگرچه مبتنی بر بدنه‌ی پلاستیکی هستند، اما ظاهر جذابی دارند و حتی زمانی که در دست قرار می‌گیرند، به نظر نمی‌رسد با یک بدنه‌ی بی‌کیفیت سروکار داریم.

به همین خاطر سامسونگ برای گلکسی زد فولد لایت هم می‌تواند از پلاستیک باکیفیتی برای بدنه‌ی این گوشی استفاده کند. شاید انجام چنین کاری چندان راحت نباشد، اما سامسونگ با بهره‌گیری از این رویکرد می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

۵. قیمت ۱۰۰۰ دلاری

در نهایت باید به مهم‌ترین ویژگی مورد انتظار یعنی قیمت این گوشی بپردازیم. اگرچه بر اساس شواهد و قرائن این گوشی احتمالا با قیمت حدود ۱۴۰۰ دلار راهی بازار می‌شود، اما از طرف دیگر اگر خوش‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم شاید سامسونگ بتواند گوشی گلکسی زد فولد لایت را با قیمت حدود ۱۰۰۰ دلار به دست کاربران برساند.

اگرچه ۱۰۰۰ دلار هم اصلا مبلغ کمی نیست، اما در هر صورت نسبت به گوشی ۲ هزار دلاری گلکسی زد فولد لایت شاهد قیمت بسیار ارزان‌تری خواهیم بود. با این کار بسیاری از کاربرانی که اهل خرید گوشی‌های پرچم‌دار گران‌قیمت هستند، برای خرید گوشی تاشو بیش از پیش ترغیب می‌شوند.

گوشی‌های تاشو همچنان محصولات خاص‌پسند به حساب می‌آیند و اگر سامسونگ قصد دارد هرچه زودتر آن‌ها را همه‌گیر کند، باید هر طور که شده گوشی‌های تاشو با کیفیت را با قیمت بسیار پایین‌تری راهی بازار کند. در راستای این هدف، قیمت ۱۰۰۰ دلاری کاملا ایدئال محسوب می‌شود.

گوشی تاشو، چرخان یا رول شونده؛ کدام بهتر است؟

