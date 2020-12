دقایقی پیش شرکت HMD گلوبال از نماینده‌ی مقرون به صرفه‌ی جدید خود تحت عنوان نوکیا ۵.۴ رونمایی کرد. محصولی که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۶۲ بهره برده و تنها ۱۹۰ یورو قیمت‌گذاری شده.

نوکیا هنوز یک گوشی پرچم‌دار قدرتمند در بازار ندارد اما در بخش گوشی‌های میان‌رده و مقرون به صرفه، حضور فعالی داشته و نماینده‌های زیادی هم در بازار دارد. جدیدترین گوشی با این برند نیز نوکیا ۵.۴ نام داشته که به‌تازگی و با قیمت حدودا ۱۹۰ یورو رونمایی شد.

نوکیا ۵.۴ از پردازنده‌ی خوب اسنپدراگون ۶۶۲ بهره می‌برد. پردازنده‌ای که برای یک گوشی مقرون به صرفه انتخاب بسیار مناسبی به حساب می‌آید. در کنار این پردازنده اما از ۴/۶ گیگابایت رم و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی (۶۴/۴، ۶۴/۶ و ۱۲۸/۴) استفاده شده تا بدین ترتیب نوکیا ۵.۴ بتواند به راحتی از پس وظایفی که به آن محول می‌شود برآید.

برای این گوشی از نمایشگر ۶.۳۹ اینچی از نوع IPS LCD در نظر گرفته شده که از وضوح +HD بهره می‌برد و در بالاترین قسمت سمت چپ آن، حفره‌ای برای دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی تعبیه شده تا بدین ترتیب ظاهر محصول نیز بسیار مدرن و زیبا باشد.

روی پنل پشتی این گوشی ماژول دایره شکلی را شاهد هستیم که میزبان چهار سنسور مختلف است. اولین و بزرگ‌ترین سنسور، ۴۸ مگاپیکسلی است و گشودگی دیافراگم آن به f/1.8 می‌رسد. در کنار این دوربین، سنسور فوق عریض ۵ مگاپیکسلی را شاهد هستیم که از لنزی ۱۳ میلی‌متری بهره می‌برد ولی خب نباید انتظار داشته باشیم عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. دو دوربین دیگر نیز ماکرو و سنجش عمق هستند که از سنسوری به بزرگی ۲ مگاپیکسل بهره می‌برند.

از دیگر قابلیت‌های این گوشی می‌توان به پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی، حسگر اثر انگشت روی پنل پشتی، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۱۰ واتی و سیستم‌عامل اندروید ۱۰ اشاره کرد که البته به‌زودی به اندروید ۱۱ نیز به‌روزرسانی می‌شود.

نوکیا ۵.۴ در رنگ‌های آبی و بنفش و با قیمت ۱۹۰ یورو در اروپا در دسترس قرار می‌گیرد. البته این محصول محدود به بازار اروپا نیست بلکه در بازارهای هندوستان، آمریکای شمالی و جنوبی، خاورمیانه، آفریقا و آسیا نیز به فروش می‌رسد.

منبع: GSMArena

The post گوشی نوکیا ۵.۴ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۶۲ رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala