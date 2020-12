همانطور که پیش‌تر هم در شایعات و خبرهای متعدد شنیده بودیم، گوشی‌ گلکسی S21 اولترا قرار است رسما با پشتیبانی از قلم S-Pen راهی بازار شود. این خبر رسمی است و مدیرعامل سامسونگ نیز آن را تایید کرده.

بعد از عرضه‌ی گوشی‌های سری نوت ۲۰ در آگوست سال جاری، شایعه‌ای منتشر شد مبنی براینکه غول کره‌ای قصد دارد پشتیبانی از قلم را به پرچم‌دارهای سری S نیز اضافه کند. البته یکی از دلایل اصلی این اتفاق، بازنشسته شدن پرچم‌داران نوت است و چون کاربران علاقه‌ی زیادی به کار با قلم S-Pen دارند، سامسونگ تصمیم گرفت حداقل تنها عامل اصلی تفاوت بین دو سری را حذف نکند.

در ابتدا این خبر تنها در حد یک شایعه بود اما در پستی که امروز صبح در وب‌سایت خبری رسمی سامسونگ منتشر شد، Roh Tae-moon، مدیرعامل بخش موبایل شرکت رسما اعلام کرد پشتیبانی از قلم محبوب S-Pen به دیگر گوشی‌های سال آینده نیز اضافه خواهد شد.

اگرچه هنوز مشخص نشده دقیقا کدام گوشی از این قلم پشتیبانی می‌کند، اما با نگاهی به خبرهای اخیر که حتی افشاگران معروف هم سر این موضوع با یکدیگر اتفاق نظر داشتند، ظاهرا گلکسی S21 اولترا اولین محصول با قابلیت پشتیبانی از این قلم خواهد بود. البته در این گوشی هیچ بخش خاصی برای تعبیه‌ی قلم در نظر گرفته نمی‌شود و کاربر باید برای همراه داشتن قلم، قاب‌های محافظ خاصی را خریداری کند. جانشین گلکسی Z Fold 2 هم یکی دیگر از نمایندگان سال ۲۰۲۱ سامسونگ به حساب می‌آید که گفته می‌شود از قلم S-Pen پشتیبانی خواهد کرد.

علاوه بر این موضوع، Roh Tae-moon اعلام کرد برنامه‌ی شرکت این است که امکان خرید گوشی‌های تاشو برای افراد بیشتری فراهم شود. این در واقع موضوعی است که پیش‌تر هم در رابطه با آن خبرهایی منتشر شده بود و به برنامه‌های سامسونگ برای عرضه‌ی گوشی‌های تاشوی مقرون به صرفه اشاره دارد تا غول کره‌ای بتواند هرچه زودتر با این گوشی‌ها نیز بخش‌های مختلف بازار را تحت اختیار خود داشته باشد.

پرچم‌داران جدید سامسونگ احتمالا در تاریخ ۲۵ دی و در جریان رویداد آنپکد ۲۰۲۱ رونمایی می‌شوند. هنوز اطلاعاتی در رابطه با امکان پشتیبانی دو مدل استاندارد و پلاس از قلم S-Pen منتشر نشده و برای اطلاع از این موضوع باید کمی منتظر بمانیم.

سامسونگ احتمالا گوشی‌های بیشتری را با پشتیبانی از قلم S Pen راهی بازار می‌کند

منبع: Android Central

The post رسمی؛ گلکسی S21 اولترا از قلم S-Pen پشتیبانی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala