اگرچه سامسونگ حدودا یک ماه دیگر از گوشی‌های سری گلکسی S21 خود رونمایی می‌کند، اما به لطف خبرها و شایعات مختلف، تقریبا از تمام مشخصات مهم این گوشی‌ها باخبریم. بنابراین تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا به عنوان قدرتمندترین گوشی این سری با آیفون ۱۲ پرو مکس بپردازیم تا ببینیم آیا نماینده‌ی سامسونگ می‌تواند پرقدرت‌ترین آیفون تاریخ را شکست دهد یا خیر.

اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که به نمایشگر بزرگ و باکیفیت، باتری پرظرفیت، دوربین‌های قدرتمند و مواردی از این دست اهمیت می‌دهید و البته از لحاظ بودجه نیز در محدودیت قرار ندارید، گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس هر دو انتخاب فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شوند. اما از آن جایی که کاربر هزینه‌ی زیادی برای در اختیار داشتن این دو گوشی انجام می‌دهد، قطعا اهمیت دارد که کدام یک بتواند به شکل بهتری نیاز وی را برطرف سازد. در ادامه به مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس می‌پردازیم که تا حدودی ما را به پاسخ این پرسش می‌رساند.

توجه داشته باشید گوشی گلکسی S21 اولترا هنوز رسما معرفی نشده و این مقایسه در واقع یک نگاه اولیه به تفاوت این محصول با آیفون است که با توجه به اخبار و شایعات پیرامون آن صورت گرفته. بنابراین بعد از معرفی رسمی این گوشی، در بخش‌هایی ممکن است شاهد تغییراتی باشیم.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس

نمایشگر

نماینده‌ی سامسونگ در این بخش دست بالا را دارد. اولین برتری S21 اولترا، نمایشگر بزرگ‌تر و بدون حاشیه‌ی آن است. در واقع اختلاف بین اندازه‌ی نمایشگر تنها ۰.۱ اینچ است، اما جز یک حفره‌ی کوچک که در مقابل نمایشگر ۶.۸ اینچی اصلا به چشم نمی‌آید، هیچ چیز دیگری نیست که بخشی از نمایشگر را اشغال کند. در طرف مقابل نماینده‌ی اپل نه تنها کوچک‌تر است، بلکه یک ناچ نسبتا بزرگ نیز در قسمت بالای آن قرار گرفته که محل تعبیه‌ی سنسورها و دوربین سلفی است. این ناچ شاید در استفاده‌ی عادی مزاحمتی برایتان نداشته باشد اما وجود آن در تماشای فیلم، بازی و مواردی از این دست شاید آزاردهنده باشد.

در رابطه با وضوح تصویر و رفرش‌ریت هم گلکسی S21 اولترا بدون شک دست بالا را دارد. چرا که از رفرش‌رین ۱۲۰ هرتز دینامیکی بهره می‌برد. اما اگر سامسونگ وضوح تصویر را در این حالت به +FHD محدود کند، یعنی درست مانند تنظیمات سری S20، بنابراین در این حالت برتری S21 اولترا بر آیفون ۱۲ پرو مکس، رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی خواهد بود و آیفون کمی شفاف‌تر به نظر خواهد رسید.

اما در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز که نرخ نهایی نمایشگر آیفون ۱۲ پرو مکس نیز هست، S21 اولترا به خاطر وضوح بیشتر، اندکی درخشان‌تر خواهد بود و به همین خاطر خواندن متون در این محصول آسان‌تر است. بنابراین به نظر می‌رسد تحت هر شرایطی، آیفون این بخش را به کهکشانی کره‌ای واگذار خواهد کرد.

نام گوشی گلکسی S21 اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس اندازه‌ی نمایشگر ۶.۸ اینچ ۶.۷ اینچ فناوری OLED OLED وضوح تصویر / چگالی پیکسل‌ها ۱۴۰۰ × ۳۲۰۰ با تراکم پیکسلی ۵۱۶ پیکسل بر هر اینچ ۱۲۸۴ × ۲۷۷۸ با تراکم پیکسلی ۴۵۸ پیکسل بر هر اینچ رفرش‌ریت ۶۰ هرتز / ۱۲۰ هرتز دینامیکی ۶۰ هرتز سایر قابلیت‌ها پشتیبانی از HDR پشتیبانی از HDR

آیفون ۱۲ پرو مکس بهترین نمایشگر را در بین گوشی‌های هوشمند دارد

عملکرد سخت‌افزاری

سامسونگ هنوز از پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ رونمایی نکرده. اما گفته می‌شود این پردازنده از معماری و چینش هسته‌ی مشابه اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برد. تنها تفاوت بین این دو پردازنده نیز گرافیک آن‌هاست که نماینده‌ی کوالکام احتمالا حدودا ۱۰ درصد قدرتمندتر خواهد بود. در غیر این صورت، تفاوتی بین آن‌ها دیده نمی‌شود. البته یک نسخه از گلکسی S21 اولترا به همین اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز می‌شود. بنابراین در واقع باید هر دو پردازنده را با A14 Bionic، پردازنده‌ی ۵ نانومتری و قدرتمند اپل مقایسه کنیم.

اسنپدراگون ۸۸۸ معرفی شده، اما هنوز رسما شاهد رونمایی از محصولی با این پردازنده نیستیم که بخواهیم آن را با آیفون ۱۲ پرو مکس مقایسه کنیم. از طرفی اگزینوس ۲۱۰۰ هم احتمالا همزمان با نماینده‌های سامسونگ معرفی می‌شود. بنابراین فعلا مقایسه در این بخش را موکول می‌کنیم به زمانی که رسما شاهد رونمایی از کهکشانی‌های سامسونگ باشیم. اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که چون دو گوشی از دو سیستم‌عامل متفاوت بهره می‌برند، مقایسه از لحاظ سخت‌افزاری آنقدرها معنا دار نخواهد بود چون هر دو در دنیای نرم‌افزاری خود، بی‌نظیر هستند.

در نسخه‌ی پایه‌ی هر دو گوشی، ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته شده اما حافظه‌ی رم آیفون ۶ گیگابایتی است. در حالی که سامسونگ احتمالا برای نسخه‌ی پایه‌ی گوشی خود از ۸ گیگابایت رم استفاده خواهد کرد. لازم به ذکر است پشتیبانی از اینترنت ۵G نیز در هر دو محصول با بالاترین سرعت ممکن وجود دارد.

اسنپدراگون ۸۸۸ در برابر A14 و کایرین ۹۰۰۰؛ نبرد تراشه‌های ۵ نانومتری

دوربین

گلکسی S21 اولترا ماژول دوربین بسیار زیبا و متفاوتی از تمام گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها دارد. فریم بالا و سمت چپ این ماژول بزرگ، با فریم اصلی گوشی ادغام شده و ظاهر بسیار زیبایی را پدید آورده. فریم دوربین آیفون اما مثل سری قبل یک شکل مربعی داشته که میزبان ۳ دوربین اصلی، فوق عریض، تله‌فوتو و سنسور LiDAR است. لازم به ذکر است از لحاظ ظاهری، هر دو محصول با توجه به سلیقه‌ی کاربران، زیبایی خاص خود را دارند.

در ماژول دوربین S21 اولترا اما ۴ دوربین و یک سنسور قرار گرفته که شامل دوربین اصلی، فوق عریض، تله‌فوتو، لنز پریسکوپی و سنسور فوکوس خودکار لیزری (احتمالا) می‌شوند. به نظر می‌رسد طبق معمول در بخش بزرگ‌نمایی، آیفون حرفی برای گفتن نداشته باشد. چرا که کهکشانی سامسونگ به نسبت نوت ۲۰ اولترا جهش بزرگی داشته و اکنون به لطف لنز پریسکوپی خود می‌تواند تا ۱۰ برابر بزرگ‌نمایی داشته باشد. دوربین تله‌فوتوی ۱۰ مگاپیکسلی هم قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری داشته و می‌تواند بسیار بهتر از آیفون ۱۲ پرو مکس، برای عکاسی از مناظر دور دست به کمک کاربر بیاید.

نام گوشی گلکسی S21 اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی ۱۲ مگاپیکسلی دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی ۱۲ مگاپیکسلی دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری اپتیکال سنسور یا دوربین دیگر ۱۰ مگاپیکسلی پریسکوپی با بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری سنسور LiDAR

در بخش فیلم‌برداری اما سامسونگ قابلیت فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه را به گوشی خود اضافه خواهد کرد در حالی که آیفون می‌تواند در وضوح ۴K فیلم‌برداری کند. بنابراین به نظر می‌رسد وضوح و درخشندگی ویدیو‌های ثبت شده توسط نماینده‌ی سامسونگ بیشتر باشد اما از طرفی پشتیبانی از قابلیت HDR در وضوح ۴K برای آیفون هم می‌تواند برتری این محصول به نسبت گلکسی S21 اولترا باشد. بنابراین به نظر می‌رسد هر دو گوشی برتری‌هایی به نسبت یکدیگر دارند اما باز هم باید بعد از عرضه‌ی رسمی گلکسی S21 اولترا به بازار، به مقایسه‌ی دوربین آن‌ها بپردازیم تا نتیجه‌ی درستی حاصل شود.

مشخصات دوربین گلکسی S21 اولترا فاش شد

طول عمر باتری و سرعت شارژ

اما در بخش باتری و نگه‌داری شارژ، همیشه این نماینده‌‌های سامسونگ بودند که دست بالا را داشتند و می‌بینیم که S21 اولترا نیز از این قاعده مستثنی نیست. S21 اولترا درست مانند سری قبل، از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. در حالی که آیفون ۱۲ پرو مکس به یک باتری ۳۶۸۷ میلی‌‌آمپر ساعتی مجهز شده. این یعنی ظرفیت باتری گلکسی S21 اولترا حدودا ۵۰ درصد بیشتر است.

البته این ۵۰ درصد فقط روی کاغذ و در رابطه با ظرفیت باتری‌هاست، نه عملکرد آن‌ها. هرچند به صورت کلی باز هم انتظار داریم گلکسی S21 اولترا در نگه‌داری شارژ عملکرد بهتری از آیفون ۱۲ پرو مکس داشته باشد و این ادعا دلایلی هم دارد که پیش‌تر به آن پرداختیم.

وقتی به سرعت شارژر می‌رسیم، باز هم نماینده‌ی سامسونگ است که برتری دارد. اپل محصول خود را با پشتیبانی از شارژر ۲۰ واتی راهی بازار کرد. سامسونگ هم ظاهرا برای نماینده‌ی خود، شارژر ۲۵ واتی در نظر گرفته. البته اپل در این سری، شارژری درون جعبه قرار نداد و کاربر باید به صورت مجزا آن را خریداری کند. گلکسی S21 اولترا هم شاید اولین گوشی اندرویدی باشد که شاهد شارژری درون جعبه‌ی آن نباشیم اما فعلا خبری رسمی در این رابطه منتشر نشده.

به صورت کلی، به نظر می‌رسد در صورت خرید هر یک از این گوشی‌ها، کاربر از پس خرید شارژر آن‌ هم بر خواهد آمد و باید برتری را در عامل دیگری جست‌و‌جو کرد که سرعت شارژر و ماندگاری باتری است. فعلا هم به نظر می‌رسد S21 اولترا در این بخش پیروز است.

مصرف انرژی تراشه اگزینوس ۲۱۰۰ بسیار کمتر از اگزینوس ۹۹۰ است

قیمت

آخرین عامل تفاوت دو گوشی هم قیمت آن‌هاست. معمولا پرچم‌دارها گران‌قیمت هستند و تفاوت بین آن‌ها آنقدری زیاد نیست که باعث شود یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. با این حال گفته می‌شود سامسونگ می‌خواهد قیمت پرچم‌داران این نسل را به نسبت قبل کاهش دهد و این خبر بسیار خوبی است.

اگر به خاطر داشته باشید، گلکسی S20 اولترا با قیمت نجومی ۱۴۰۰ دلار رونمایی شد اما به نظر می‌رسد برای S21 اولترا، ۱۲۵۰ یا ۱۳۰۰ دلار در نظر گرفته شود (قیمت پایه). آیفون ۱۲ پرو مکس هم با قیمت ۱۱۰۰ دلار برای مدل پایه رونمایی شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد در نهایت، پرچم‌دار کره‌ای‌ها گران‌تر باشد.

سامسونگ احتمالا در تاریخ ۲۵ دی ماه از گوشی‌های جدید خود رونمایی می‌کند و ۴ روز بعد نیز شاهد عرضه‌ی رسمی آن‌ها به بازار خواهیم بود. بنابراین برای مقایسه‌ای کامل‌تر و جامع‌تر باید تا آن زمان منتظر بمانیم.

چرا خرید گوشی‌های آیفون ۱۲ منطقی نیست؟

