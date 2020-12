کوالکام در سال ۲۰۱۸ تراشه اسنپدراگون ۶۷۵ را معرفی کرد که این تراشه در گوشی‌هایی مانند ردمی نوت ۷ پرو و گلکسی A70s مورد استفاده قرار گرفته است. ساعاتی قبل جانشین این تراشه به نام اسنپدراگون ۶۷۸ رسما معرفی شد که از بین بهبودهای صورت گرفته می‌توانیم به ارائه‌ی امکانات بیشتر برای عکاسی اشاره کنیم.

اسنپدراگون ۶۷۸ از پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای بهره می‌برد و مبتنی بر فناوری ساخت ۱۱ نانومتری است. اگرچه این پردازنده مانند نسل قبلی مبتنی بر هسته‌های پردازشی Kryo 460 است، اما حالا به جای سرعت ۲ گیگاهرتز با سرعت ۲٫۲ گیگاهرتز روبرو می‌شویم. برای پردازنده گرافیکی هم بار دیگر Adreno 612 استفاده شده ولی کوالکام اعلام کرده این تراشه‌ی جدید در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن دارد؛ البته در این رابطه جزئیات بیشتری اعلام نشده است.

گوشی‌های مجهز به این تراشه می‌توانند از نمایشگرهای مبتنی بر رزولوشن ۲۵۲۰ در ۱۰۸۰ با عمق رنگ ۱۰ بیتی بهره ببرند. پردازشگر تصویر این تراشه از پس پردازش‌های مربوط به ضبط ویدیوهای ۴K برمی‌آید و می‌تواند ثبت عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی را امکان‌پذیر کند. کوالکام می‌گوید اسنپدراگون ۶۷۸ از قابلیت‌هایی مانند حالت پرتره، عکاسی در نور کم، زوم اپتیکال ۵ برابری و ضبط ویدیوهای اسلوموشن ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کند.

این تراشه مجهز به مودم X12 است که یک مودم LTE محسوب می‌شود و به همین خاطر از اینترنت ۵G پشتیبانی نمی‌کند. از نظر تئوری، گوشی‌های مبتنی بر این تراشه می‌توانند از حداکثر سرعت دانلود و آپلود ۶۰۰ و ۱۵۰ مگابیت در ثانیه بهره ببرند. روی هم رفته این تراشه مناسب گوشی‌های ارزان‌قیمت است و باید ببینم اولین گوشی مجهز به آن در چه تاریخی راهی بازار می‌شود.

اسنپدراگون ۷۶۵G نشان داد که تراشه‌های سری ۸۰۰ کوالکام چندان ضروری نیستند

منبع: GizmoChina

The post کوالکام از تراشه اسنپدراگون ۶۷۸ رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala