با توجه به بنچمارکی که اخیرا از گوشی گلکسی A52 عرضه شده، به نظر می‌رسد نسخه‌ی ۴G آن هم در دست ساخت قرار داشته و با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۲۰G راهی بازار می‌شود.

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ در حال حاضر یک میان‌رده با نام گلکسی A52 در دست ساخت دارد که قرار است در دو نسخه‌ی ۵G و ۴G راهی بازار شود. مدل ۵G این گوشی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G بهره برده و به همراه ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار می‌شود. اما به نظر می‌رسد نسخه‌ی ۴G این محصول پردازنده‌ی ضعیف‌تری داشته و با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۲۰G در دسترس قرار می‌گیرد.

در بنچمارکی که اخیرا منتشر شده، گلکسی A52 4G را با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم شاهد هستیم که توانسته امتیاز بیشتری چه در بخش تک هسته‌ای و چه در بخش چند هسته‌ای از مدل ۵G خود با ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم کسب کند. البته بدیهی است امتیاز بدست آمده برای مدل نهایی محصول نیست و موارد اینچنینی کاملا طبیعی است. با این حال این بنچمارک اطلاعات خوبی از مشخصات فنی این محصول در اختیارمان قرار داد.

مشخصات فنی گوشی سامسونگ گلکسی A52 5G لو رفت

گلکسی A52 5G با دو مقدار حافظه‌ی رم ۶/۸ گیگابایتی راهی بازار خواهد شد و ظاهرا نسخه‌ی ۴G نیز با همین ترکیب سخت‌افزاری در دسترس قرار می‌گیرد. چرا که در این بنچمارک، محصول مورد نظر را با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم شاهد هستیم. بنابراین به نظر می‌رسد فعلا تنها چیزی که باعث تفاوت در دو محصول شده، پردازنده‌ی آن‌هاست. اما خب مشخص نیست آیا در بخش‌های دیگر هم شاهد تغییراتی خواهیم بود یا خیر.

در رابطه با گلکسی A52 خبر رسمی زیادی از سوی سامسونگ منتشر نشد اما اخیرا توانستیم رندرهایی از آن را مشاهده کنیم که شکل ظاهری گوشی را به نمایش می‌گذاشت که با توجه به آن، می‌توانیم بگوییم میان‌رده‌ی جدید، شباهت زیادی به دیگر میان‌رده‌های جدید سامسونگ دارد.

گلکسی A52 قرار است با نمایشگر ۶.۵ اینچی با حفره‌ای در مرکز نمایشگر برای تعبیه‌ی دوربین سلفی راهی بازار شود. همچنین حسگر اثرانگشت نیز درون نمایشگر تعبیه شده. روی پنل پشتی، شاهد حضور چهار دوربین و یک فلش LED درون ماژولی مستطیل شکل هستیم. از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌توان به پشتیبانی آن از جک ۳.۵ میلی‌متری، فریم آلومینیومی، فناوری شارژ سریع و مواردی از این دست اشاره کرد.

در حال حاضر خبری در رابطه با تاریخ رونمایی یا عرضه‌ی این محصول و یا قیمت آن در اختیار نداریم. اما انتظار می‌رود به‌زودی در رابطه با این موارد خبرهای بیشتری منتشر شود. لازم به ذکر است هر دو نسخه از این گوشی با اندروید ۱۱ راهی بازار خواهند شد.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala