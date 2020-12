سامسونگ چند سال است که نمایشگرهای اولد را برای برخی محصولات اپل تامین می‌کند. در این میان می‌توانیم به آیفون‌ها و مدل‌های مختلف اپل واچ اشاره کنیم. حالا طبق یک گزارش جدید، اپل ظاهرا برای آیپدهای جدید خود می‌خواهد از پنل‌های اولد ساخت سامسونگ بهره ببرد.

یکی از رسانه‌های کره‌ای گزارش داده که اپل تصمیم گرفته برای برخی از مدل‌های آیپد، به جای LCD از نمایشگرهای اولد استفاده کند. گفته می‌شود اپل از سامسونگ و ال‌جی خواسته نمایشگرهای اولد هیبریدی را برای نسل بعدی آیپدها آماده کنند. به نظر می‌رسد سامسونگ از سال ۲۰۲۲ این فرایند را آغاز خواهد کرد.

پنل‌های اولد هیبریدی ظاهرا باریک‌تر از پنل‌های اولد معمولی هستند زیرا برای ساخت آن‌ها از ترکیبی از فناوری‌های انعطاف‌پذیر و سخت اولد استفاده می‌شود. طبق گزارش‌ها، سامسونگ دیسپلی از این نوع نمایشگرها به‌عنوان پنل‌های «بسیار نازک» (Ultra-Thin) یاد می‌کند. یکی از کارکنان سامسونگ اعلام کرده که این شرکت مشغول آماده‌سازی تجهیزات و امکانات برای تولید پنل‌های اولد هیبریدی اپل است.

باید خاطرنشان کنیم این نخستین باری است که اپل برای آیپدها می‌خواهد از نمایشگرهای اولد استفاده کند. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی در مورد مهاجرت نسل جدید آیپدها به نمایشگرهای mini-LED منتشر شده است. اما احتمالا اپل برای مدل‌های رده‌بالای آیپد از نمایشگرهای اولد استفاده خواهد کرد و برای مدل‌های میان‌رده هم احتمالا نمایشگرهای mini-LED ارائه می‌شود.

نمایشگر mini-LED چیست و چرا اپل می‌خواهد از این تکنولوژی استفاده کند؟

