طی ماه‌های گذشته چندین گزارش مختلف در مورد مرگ گوشی‌های گلکسی نوت و عدم عرضه‌ی گلکسی نوت ۲۱ منتشر شده است. اما حالا خبرگزاری Yonhap News به نقل از یکی از مقام‌های سامسونگ اعلام کرده که این شرکت مشغول ساخت گلکسی نوت ۲۱ است.

در همین رابطه می‌توانیم به اظهارات رئیس بخش موبایل سامسونگ اشاره کنیم که دیروز اعلام کرد برخی از محبوب‌ترین ویژگی‌های سری نوت راهی دیگر گوشی‌های سامسونگ خواهند شد. اما حالا یکی از مقامات سامسونگ به خبرگزاری Yonhap News گفته که اظهارات رئیس بخش موبایل سامسونگ به معنای مرگ قریب‌الوقوع گوشی‌های سری نوت نیست.

روی هم رفته اخیرا در کنار گزارش‌های مربوط به مرگ سری نوت، برخی گزارش‌ها خبر از عرضه‌ی گلکسی نوت ۲۱ می‌دهند. مثلا خبرگزاری رویترز مدتی قبل اعلام کرد که سامسونگ هیچ برنامه‌ای برای ساخت گلکسی نوت ۲۱ ندارد و در عوض بر روی ساخت گوشی‌های تاشو جدید تمرکز خواهد کرد.

اما ماه قبل یکی از خبرگزاری کره‌ای به نام ET News اعلام کرد که گلکسی‌ نوت‌ ۲۱ آخرین گوشی‌های این سری خواهند بود و بعد از آن دیگر تولید این سری متوقف خواهد شد. به عبارت دیگر، هنوز با قاطعیت نمی‌توانیم در مورد آینده‌ی گوشی‌های گلکسی نوت اظهارنظر کنیم. اما با توجه به اینکه قابلیت پشتیبانی از قلم S Pen راهی دیگر گوشی‌های سامسونگ می‌شود، کاملا واضح است که سامسونگ قصد دارد دیر یا زود تولید گوشی‌های گلکسی نوت را متوقف کند و فقط هنوز زمان عملی شدن این تصمیم اعلام نشده است.

منبع: Android Authority

The post یکی از مقام‌های سامسونگ ساخت گلکسی نوت ۲۱ را تأیید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala