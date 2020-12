همان‌گونه که می‌دانید اپل در هفته‌ی گذشته بالاخره از هدفون پرحاشیه‌ی ایرپادز مکس رونمایی کرد. برخلاف شایعه‌های منتشر شده که نام این هدفون را ایرپادز استودیو عنوان می‌کردند، اپل با رونمایی از این هدفون نشان داد که از نام ایرپادز مکس برای آن استفاده کرده است.

اگر یادتان باشد در ماه اکتبر (مهر ماه) و پیش از رونمایی از آیفون‌های ۱۲ جدید، اخباری منتشر شدند که نشان می‌دادند اپل فروش هدفون‌ها و اسپیکر‌های ساخته شده توسط شرکت‌های دیگر را در فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاینش متوقف کرده است.

همچنین شایعه‌هایی وجود داشتند که نشان می‌دادند اپل قصد دارد از هدفونی روگوشی به نام ایرپادز استودیو و با قیمت ۳۵۰ دلار رونمایی کند و نسخه‌ی پرمیوم این هدفون که در آن از موادی مانند چرم و فلز استفاده شده قیمتی ۶۰۰ دلاری دارد. این شایعه البته به حقیقت تبدیل نشد و اپل اعلام کرد که این هدفون روگوشی و دارای قابلیت حذف نویز محیط فعال را با قیمت بالای ۵۴۹ دلار عرضه می‌کند که باعث شوکه شدن همه‌ی افراد شد.

با خرید ایرپادز مکس با قیمت ۵۴۹ دلار چه امکاناتی دریافت می‌کنید؟

اپل در هدفون ایرپادز مکس ویژگی‌های جذاب و جالبی را قرار داده است. از جمله این ویژگی‌ها می‌‌توان به دستیار صوتی سیری و فعال کردن آن از طریق دکمه‌ی چرخان Digital Crown و قابلیت هوشمندی که باعث می‌شود این هدفون تشخیص بدهد که چه زمانی بر روی سر کاربر قرار دارد و در صورت برداشتن آن از روی سر پخش آهنگ را برای کاهش مصرف باتری متوقف می‌کند، اشاره کرد.

از دیگر قابلیت‌های قرار گرفته شده در این هدفون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

EQ تطابق پذیر: وجود این قابلیت باعث می‌شود که این هدفون با توجه به پارامتر‌هایی مانند نحوه‌ی قرارگیری آن بر روی سر، نحوه‌ی قرارگیری قسمت‌های گوشی بر روی سر و میزان نفوذ صدای محیط از اطراف قسمت فومی این گوشی‌ها، میزان صدا و فرکانس‌های پایین و وسط آهنگ را در زمان استفاده تنظیم می‌کند. انجام این کار باعث می‌شود که کاربران بهترین تجربه را در زمان گوش دادن به موسیقی داشته باشند.

با شارژ کردن ایرپادز مکس به مدت ۵ دقیقه می‌توان در حدود یک و نیم ساعت به پخش موسیقی پرداخت.

با وجود اینکه امکانات قرار گرفته در ایرپادز مکس خوب و کاربردی به نظر می‌رسد، اما هدفون‌های دیگری هم وجود دارند که می‌توانند همین امکانات را با قیمت کمتری در مقایسه با ایرپادز مکس ارائه دهند.

با توجه به این موضوع در این مقاله قصد داریم به معرفی این هدفون‌ها بپردازیم و بگوییم که هدفون‌های دیگری هم هستند که شما می‌توانید با قیمت کمتر تهیه کنید و در زمان گوش دادن به آهنگ با آن‌ها لذت ببرید.

۱. سونی WH-1000XM4

بدون شک هدفون سونی WH-1000XM4 یکی از بهترین جایگزین‌های ایرپادز مکس اپل است. هدفون‌های دارای قابلیت حذف نویز محیط سونی سال‌هاست که به بهترین هدفون‌ها در این زمینه مشهور هستند. سونی در رابطه با تکنولوژی به کار رفته در ساخت این هدفون از عبارت «پیشرو در صعنت» استفاده می‌کند و باید بگویم که سونی در رابطه با این موضوع بزرگ‌نمایی نمی‌کند.

شما با تهیه این هدفون حتی قابلیت هوشمند تشخیص قرارگیری بر روی سر و قطع آهنگ در زمان برداشتن این هدفون از روی سر را دریافت می‌کنید و سونی در این هدفون از دکمه‌های لمسی برای کار کردن با این هدفون استفاده کرده است. همچنین این هدفون دارای دستیار هوشمند هم هست.

اگر قابلیت EQ تطابق پذیر ایرپادز مکس توجه شما را به خود جلب کرده است باید بگوییم که این هدفون سونی هم دارای قابلیت مشابهی به نام «کنترل صدای تطابق پذیر» (Adaptive Sound Control) است. همچنین هدفون سونی دارای تکنولوژی‌های جذاب‌تری هم است. هدفون سونی دارای هوش مصنوعی است که می‌تواند در زمان گوش دادن به موسیقی به صورت زنده پارامتر‌هایی مانند نوع ساز‌های به کار رفته در آهنگ، سبک آهنگ و دیگر المان‌های آهنگ را تشخیص دهد و با توجه به آن‌ها تجربه‌ی بسیار عالی و بدون نقصی را به کاربران در زمان گوش دادن به آهنگ ارائه کند.

علاوه‌بر این، می‌توانید از این هدفون به مدت ۳۰ ساعت استفاده کنید که ۱۰ ساعت بیشتر از ایرپادز مکس است. هدفون سونی همچنین از شارژ سریع هم پشتیبانی می‌کند و شما می‌توانید با شارژ کردن آن به مدت ۱۰ دقیقه به مدت ۵ ساعت از این هدفون استفاده کنید.

در نتیجه بر روی کاغذ این هدفون در زمینه‌ی باتری و شارژ شدن می‌تواند که ایرپادز مکس اپل را شکست دهد. در نهایت باید بگوییم که سونی این هدفون را با قیمت ۳۵۰ دلار به فروش می‌رساند.

۲. بوز ۷۰۰ دارای قابلیت حذف نویز محیط

یکی دیگر از رقیب‌های قدرتمند ایرپادز مکس اپل توسط شرکت معروف بوز عرضه می‌شود. ممکن است شما نام مدل معروف ۷۰۰ این شرکت را شنیده باشید. بوز در این هدفون از ۴ میکروفن برای قابلیت حذف نویز محیط استفاده کرده است و این هدفون در زمان حذف نویز‌های محیطی این کار را در ۱۱ سطح مختلف انجام می‌دهد.

از دیگر قابلیت‌های این هدفون می‌توان به بهره‌مندی از دستیار‌های صوتی گوگل اسیستنت و الکسا در کنار دکمه‌های لمسی برای کار کردن با این هدفون و EQ فعال برای خلق بهترین تجربه در زمان گوش دادن به موسیقی، اشاره کرد.

هدفون بوز ۷۰۰ از نظر عمر باتری تفاوت چندانی را با ایرپادز مکس اپل ندارد و می‌تواند در زمان استفاده در حدود ۲۰ ساعت کاربران را همراهی کند. البته این هدفون دارای طراحی ظاهری متفاوتی هم است که البته این موضوع به سلیقه‌ی کاربران وابسته است. شما می‌توانید که با پرداخت ۳۷۹ دلار این هدفون بوز را تهیه کنید.

جعبه‌گشایی و بررسی هدفون Bose 700

۳. Bowers & Wilkins PX7

اگر در زمان گوش دادن به موسیقی مورد علاقه‌تان به دنبال تجربه‌ای منحصر به فردی هستید، باید حتما نگاهی را به هدفون Bower & Wilkins PX7 داشته باشید. ممکن است که کمتر با این برند آشنا باشید اما باید بگوییم که مهندسان انگلیسی که در پشت توسعه‌ی هدفون‌های این شرکت قرار دارند همان کسانی هستند که اسپیکر‌های مورد نیاز استودیو Abbey Road را طراحی کرده و ساخته‌اند. همان استودیویی که گروه Beatles بیشتر آهنگ‌های خود را در آنجا ضبط کرده است.

هدفون PX7 دارای تکنولوژی‌های جدیدی مانند حذف نویز محیط، قابلیت تشخیص قرار گرفتن بر روی سر و قابلیتی است که اجازه می‌دهد بدون خاموش کردن قابلیت حذف نویز محیط هدفون برخی صدا‌های محیط اطراف مانند مکالمه‌ی افراد و هشدار‌های ایمنی را بشنوید.

از لحاظ عمر باتری هم این هدفون کم وکاستی را ندارد و می‌تواند تا ۳۰ ساعت به بخش آهنگ بپردازد. حتی می‌توانید با شارژ کردن این هدفون به مدت ۱۵ دقیقه از این هدفون به مدت ۶ ساعت استفاده کنید. همچنین این هدفون قیمت مناسبی را هم دارد و شما می‌توانید که این هدفون را با قیمتی کمتر از ۴۰۰ دلار تهیه کنید.

جعبه‌گشایی و بررسی هدفون بی‌سیم سنهایزر مدل HD 450BT

۴. هدفون بدون سیم بیتس استودیو ۳

شما همچنین می‌توانید که به جای ایرپادز مکس اپل، هدفون بیتس استودیو ۳ را تهیه کنید. اپل در این هدفون از چیپست W1 استفاده می‌کند تا این هدفون بهترین اتصال بلوتوثی را با دستگاه شما داشته باشد. در واقع باید بگوییم که این هدفون رقیب قدرتمندی برای هدفون ایرپادز مکس اپل است.

همان‌گونه که می‌دانید هدفون‌های بیتس خیلی محبوب، دارای طراحی ظاهری زیبا و ویژگی‌ها برای ارگونومی بهتر هستند. همچنین در این هدفون‌ها از تکنولوژی‌های به‌روزی استفاده شده است.

قابلیت حذف نویز محیط این هدفون به خوبی عمل می‌کند و این هدفون همچنین دارای قابلیتی برای کالیبره کردن صدا است. در واقع این ویژگی مشابه ویژگی EQ تطبیق پذیر است که قبل‌تر راجع به آن در هدفون‌های دیگر این مقاله صحبت کردیم.

عمر باتری این هدفون به‌گونه‌ای است که شما می‌توانید با یک‌بار شارژ به مدت ۲۲ ساعت از آن استفاده کنید و اگر این هدفون را تنها به مدت ۱۰ دقیقه شارژ کنید می‌توانید که به مدت ۳ ساعت با آن به آهنگ‌های مورد علاقه‌تان گوش دهید. قیمت این هدفون در حدود ۳۰۰ دلار است که در حدود ۲۵۰ دلار از ایرپادز مکس اپل کمتر است.

جعبه‌گشایی هدفون بی سیم بیتس مدل Studio 3

۵. Master & Dynamic MW65

هدفون MW65 در واقع یک هدفون پرمیوم از لحاظ طراحی ظاهری است که شرکت Master & Dynamic تولید کرده است. اگر شما طرفدار مواد پرمیوم و دقت ساخت بسیار بالا و ماهرانه هستید، این هدفون می‌تواند شما را خوشحال کند.

این هدفون از آلومینیوم سبک وزن و چرم بره ساخته شده است و تنها ۲۴۵ گرم وزن دارد. درایور‌های سفارشی و ۴۰ میلی‌متری این هدفون می‌توانند که صدایی قوی و دلنشینی را تولید کنند. علاوه‌بر این، این هدفون دارای قابلیت حذف نویز محیط است.

ارتباط بلوتوثی این هدفون برد بسیار بالایی و در حدود ۲۰ متر دارد و عمر باتری این هدفون هم بسیار خوب است. این هدفون می‌تواند تا قبل از تمام شدن شارژ باتریش به مدت ۲۴ ساعت به پخش آهنگ بپردازد. شما همچنین می‌توانید با شارژ این هدفون تنها به مدت ۱۵ دقیقه با این هدفون تا بیشتر از ۱۲ ساعت به آهنگ‌های مورد علاقه‌تان گوش دهید.

با توجه به این امکانات و جنس مواد به کار رفته در این هدفون، باید بگوییم که این هدفون ارزان نیست و با قیمتی در حدود ۵۰ دلار کمتر از ایرپادز مکس، دارای برچسب قیمت ۴۹۹ دلاری است.

۶. Bang & Olufsen Beoplay H9

شرکت Bang & Olufsen شرکتی است که بیشتر به خاطر تجهیزات صوتی رده بالایش شناخته می‌شود. این شرکت دانمارکی در حدود ۱۰۰ سال است که به طراحی و ساخت تجهیزات صوتی باکیفیت مشغول است. هدفون Beoplay H9 در واقع بهترین هدفون بدون سیمی است که این شرکت تولید می‌کند.

اگر بخواهیم در رابطه با قابلیت‌های این هدفون صحبت کنیم باید بگوییم که این هدفون دارای قابلیت حذف نویز محیط، دکمه‌های لمسی برای کار با هدفون و دستیار صوتی است.

از لحاظ کیفیت ساخت هم این هدفون هیچ کم و کاستی را نداد و قسمت قرار گرفته بر روی سر آن از جنس چرمی لوکس است. گوشی‌های این هدفون از فوم دارای حافظه ساخته شده‌اند و در ساخت این هدفون از فلز آلومینیوم استفاده شده است.

برای شارژ کردن کامل این هدفون به دو و نیم ساعت زمان احتیاج دارید و بعد از آن می‌توانید که از این هدفون پرمیوم به مدت ۲۵ ساعت استفاده کنید. در رابطه با قیمت این هدفون پرمیوم باید به شما بگوییم که این هدفون هم از ایرپادز مکس ارزان‌تر است و قیمتی در حدود ۴۵۰ دلار دارد.

جعبه‌گشایی و بررسی اسپیکر بنگ اند آلفسن Beoplay P2

۷. ریزر Opus

اگر بخواهیم به یک هدفون معرفی شده در این مقاله عنوان شوالیه‌ی تاریکی را بدهیم بدون شک هدفون ریزر Opus لایق این عنوان است. شرکت ریزر شرکتی است که بیشتر به‌دلیل ساخت تجهیزات لازم برای صعنت بازی‌های کامپیوتری شناخته می‌شود.

با این وجود، هدفون ریزر Opus هدفونی است که قصد دارد با هدفون‌هایی مانند سونی WH-1000XM3 و بوز QuietComfort 35 II به رقابت بپردازد. برخلاف هدفون‌های سونی و بوز هدفون ریزر Opus بسیار ارزان قیمت است و شما می‌توانید آن را با قیمت ۱۹۹ دلار تهیه کنید.

این هدفون دارای قابلیت پیشرفته حذف نویز محیط است که می‌تواند با استفاده‌ از میکروفون‌های داخلی و خارجی قرار گرفته در آن در زمان استفاده صدا‌هایی مانند مکالمه‌ی افراد، ترافیک خیابان و دیگر صدا‌های موجود در محیط را حذف کند.

این هدفون همچنین دارای گواهی THX، دارای عملکردی عالی و کیفیت بالایی است. ریزر در رابطه با عمر باتری این هدفون ادعا می‌کند که نسخه‌ی جدید ریزر Opus می‌تواند با یک‌بار شارژ تا ۲۵ ساعت کاربران را همراهی کند. پس این هدفون هم در این زمینه، همانند بیشتر هدفون‌های معرفی شده در این مقاله، می‌تواند ایرپادز مکس اپل را شکست دهد.

جعبه‌گشایی و بررسی هدفون بی‌سیم بوز مدل QuietComfort 35 ll

