مدل اگزینوس گلکسی S21 رقیب قدری برای مدل اسنپدراگون خواهد بود

پرچم‌داران سامسونگ معمولا در بین بهترین گوشی‌های اندرویدی قرار می‌گیرند اما احتمالا می‌دانید که این شرکت برای عرضه‌ی پرچم‌داران خود رویکرد منحصر به فردی را اتخاذ می‌کند. برای یادآوری باید بگوییم که این گوشی‌ها در مناطقی مانند آمریکا و چین با تراشه‌ی اسنپدراگون راهی بازار می‌شوند و در دیگر مناطق جهان با تراشه‌های اگزینوس در دست کاربران قرار می‌گیرند. برای گلکسی S21 هم بار دیگر شاهد تکرار این رویکرد خواهیم بود و گوشی‌های این سری با اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ معرفی خواهند شد.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که سامسونگ برای تمام مدل‌های پرچم‌داران خود از تراشه‌های اگزینوس استفاده نمی‌کند، به موضوع سازگاری اپراتورهای مخابراتی برمی‌گردد. کوالکام بهترین مودم‌های سلولار را تولید می‌کند و در دوران ۴G، سامسونگ برای حضور در بازار آمریکا و اطمینان از سازگاری با اپراتورهای بزرگی مانند Verizon و Sprint چاره‌ای جز استفاده از مودم‌های کوالکام نداشت.

اما با ظهور ۵G اوضاع تغییر کرده است. تراشه‌های جدید اگزینوس از امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کنند و بنابراین از نظر تئوری می‌توانند برای پرچمداران سامسونگ در بازار آمریکا مورد استفاده قرار بگیرند. اگرچه قرار نیست مدل اگزینوس گلکسی S21 راهی بازار این کشور شود، ولی احتمالا سال آینده یا دو سال دیگر این تصمیم عملی خواهد شد.

تغییرات مودم تنها بخشی از اصلاحات بزرگ‌تری است که سامسونگ برای تراشه‌های اگزینوس ۲۰۲۱ تدارک دیده است. اگرچه در چند سال اخیر سامسونگ بهبودهای مختلفی را برای تراشه‌های اگزینوس عملی کرده، اما همچنان ضعیف‌تر از تراشه‌های پرچم‌دار کوالکام محسوب می‌شوند. بخشی از این مشکل مربوط به هسته‌های اختصاصی این تراشه‌ها است که سابقه‌ی آن‌ها به گلکسی اس ۷ برمی‌گردد.

این هسته‌ها که Mongoose نام دارند، برای ارائه‌ی عملکرد تک هسته‌ای عالی طراحی شده‌اند تا بتوانند بر تراشه‌های کوالکام غلبه کنند. اما در نهایت کاربران با داغ شدن بیش از حد این تراشه‌ها و مشکل در عملکرد آن‌ها مواجه شده‌اند. نسل پنجم این هسته‌ها که در اگزینوس ۹۹۰ مورد استفاده قرار گرفته‌اند، در زمینه‌های مختلف عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقیب اسنپدراگونی خود دارند و این یک موضوع تکراری محسوب می‌شود.

خوشبختانه در سال ۲۰۲۱ قرار است اوضاع تغییر پیدا کند. سامسونگ بالاخره در این زمینه شکست را پذیرفته و در عوض برای تراشه‌های جدید خود از هسته‌های پردازشی طراحی شده توسط Arm استفاده کرده است. اتخاذ چنین تصمیمی منجر به بهبود عملکرد تراشه‌های جدید اگزینوس خواهد شد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، اگزینوس ۲۱۰۰ از هسته‌های Cortex X1 و A78 و A55 بهره می‌برد. این همان هسته‌هایی است که کوالکام برای اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده کرده و به همین خاطر اگزینوس ۲۱۰۰ باید عملکرد مشابه با آن را ارائه کند.

البته برای بررسی عملکرد این تراشه باید از گوشی‌های گلکسی S21 استفاده کنیم اما روی هم رفته همین که سامسونگ اشتباهات گذشته‌ی خود را پذیرفته و به بهره‌گیری از هسته‌های پردازشی Arm روی آورده، تصمیم مهمی محسوب می‌شود. طی سال‌های گذشته که سامسونگ برای پرچم‌داران خود از تراشه‌های اگزینوس استفاده کرده، این شرکت هیچ‌گاه نتوانسته از لحاظ عملکردی بر تراشه‌های کوالکام غلبه کند. اما امسال به نظر می‌رسد مدل اگزینوس گوشی‌های گلکسی S21 تفاوت محسوسی با مدل‌های مبتنی بر اسنپدراگون ۸۸۸ نخواهند داشت.

با توجه به اینکه حدود یک ماه دیگر گوشی‌های گلکسی S21 معرفی می‌شوند، به زودی از عملکرد اگزینوس ۲۱۰۰ خبردار خواهیم شد. به نظر شما اگزینوس ۲۱۰۰ بالاخره می‌تواند عملکرد مشابه یا بهتر نسبت به اسنپدراگون ۸۸۸ ارائه دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با آیفون ۱۲ پرو مکس؛ بررسی تفاوت‌های اولیه

منبع: Android Central

The post مدل اگزینوس گلکسی S21 رقیب قدری برای مدل اسنپدراگون خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala