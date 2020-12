اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد قابلیت‌هایی مانند سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID و دوربین زیر نمایشگر را به اپل واچ اضافه کند. این اطلاعات از دو پتنت به دست آمده‌اند که اپل به‌تازگی ثبت کرده است.

در اولین پتنت که اپل آن را تحت عنوان «دستگاه الکترونیکی دارای سنسور تشخیص هویت بایومتریک در دکمه» ثبت کرده است، به صورت خلاصه به نحوه‌ی استفاده از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID در اپل واچ اشاره شده‌ و در این پتنت آمده است که می‌توان از سنسور اثر انگشت Touch ID در دکمه‌ی کناری اپل واچ استفاده کرد.

همچنین در این پتنت به کاربرد‌های احتمالی این سنسور اثر انگشت هم اشاره شده و آماده است که:

«پردازنده‌ی قرار داده شده در این دستگاه می‌تواند از این سنسور تشخیص هویت بایومتریک برای انجام کارهایی مانند تشخیص هویت کاربر، باز کردن قفل دستگاه و اجازه‌ی استفاده از برخی اپ‌ها، استفاده کند.»

به‌سادگی می‌توان به دلیل اضافه کردن سنسور Touch ID به اپل واچ توسط اپل پی برد. هم اکنون اپل واچ دارای سیستم رمزگذاری عددی است و تا زمانی که کاربر آن را از مچ دست خود باز نکند از او نمی‌خواهد که در هنگام استفاده از اپل واچ رمز عبور را وارد کند.

به طور حتم استفاده از سیستم تشخیص هویت بایومتریک به اپل واچ باعث می‌شود که اپل از امینت بالای دستگاه خود در زمان استفاده توسط کاربران و انجام برخی کار‌ها مانند نقل و انتقال‌های بانکی با استفاده از اپل Pay اطمینان پیدا کند.

به نظر می‌رسد که نحوه‌ی قرار دادن سنسور Touch ID در اپل واچ مشابه قرار دادن آن در نسل جدید آیپد ایر است. همان‌گونه که در مراسم رونمایی از آیپد ایر جدید دیدیم اپل از سنسور تشخیص اثر انگشت در دکمه‌ی پاور این دستگاه استفاده کرده است.

انجام این کار توسط اپل در زمان رونمایی از نسل چهارم آیپد ایر به خوبی نشان می‌دهد که اپل توانسته است که اندازه‌ی سنسور Touch ID را کاهش دهد و همچنین به استفاده از این سنسور در دستگاه‌های خودش علاقه‌مند است.

در کنار این پتنت، اپل پتنت دیگری را هم با عنوان «دستگاه الکترونیکی دارای نمایشگر دو حالتی» را هم ثبت کرده است. به شکل خلاصه در این پتنت به این موضوع اشاره شده است که اپل قصد دارد لایه‌های نمایشگر را به‌گونه‌ای قرار دهد که بتواند از یک دوربین و فلاش هم در زیر نمایشگر استفاده کند و تنها در زمان احتیاج به این دوربین، این دوربین قابل مشاهده باشد.

همچنین به نظر می‌رسد که بتوان از تکنولوژی نمایشگر دو حالتی در دیگر دستگاه‌های ساخت اپل مانند آیفون برای حذف ناچ نمایشگر آیفون هم استفاده کرد. البته تمرکز اصلی این پتنت ثبت شده بر روی اپل واچ است.

این تکنولوژی جدید به این شکل کار می‌کند که نمایشگر دارای لایه‌ای از پیکسل‌ها برای نمایش تصاویر و لایه‌ای دیگر دارای سلول‌های ماژولار برای تأمین نور نمایشگر است. سلول‌های به کار رفته در این لایه‌ی تأمین کننده‌ی نور به گونه‌‌ای هستند که می‌توانند حالتی شفاف به خود بگریند یا که مانع از انتشار نور شوند.

با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد که اپل با قرار دادن برخی از این سلول‌ها در حالت شفاف، باعث می‌شود که بتوان از دوربین قرار گرفته در زیر نمایشگر استفاده کرد.

اپل در رابطه با این موضوع در این پتنت می‌گوید که:

«زمانی که کاربران قصد داشته باشند با استفاده از دوربین قرار گرفته در زیر نمایشگر عکس بگیرند، برد‌های الکترونیکی کنترل کننده قرار داده شده در اپل واچ به صورت موقت لایه‌ی قرار گرفته در جلوی دوربین را در حالت شفاف قرار می‌دهند تا به نور اجازه ورود به دوربین را بدهند. همچنین این سیستم با انجام دادن کاری مشابه باعث می‌شود که نور تابیده شده از فلاش قرار گرفته در زیر نمایشگر هم پخش شود.»

یکی دیگر از مزیت‌های استفاده از نمایشر دو حالتی این است که هر یک از لایه‌های تشکیل دهنده‌ی نمایشگر می‌توانند به شکل متفاوتی از خود واکنش نشان دهند. به عنوان نمونه، از یک لایه نمایشگر می‌توان برای پخش محتوای سریع و دارای حرکت مانند فیلم یا انیمیشن استفاده کرد و از لایه‌ی دیگر برای نمایش محتوای ثابت مانند عکس یا نوشته. که در نهایت باعث بهبود عمر باتری اپل واچ خواهد شد.

با وجود اینکه ثبت شدن این پتنت‌ها توسط اپل نشان دهنده‌ی برنامه‌های نیست که اپل قصد دارد به‌زودی آن‌ها را اجرا کند، اما می‌تواند به ما نشان دهد که این شرکت در حال تحقیق و توسعه‌ در چه زمینه‌هایی است. به طور حتم اضافه کردن دوربین زیر نمایشگر و سنسور Touch ID به اپل واچ می‌تواند یک به‌روزرسانی بزرگ در اپل واچ باشد.

در مصاحبه‌ی برگزار شده در هفته گذشته با مدیر عامل اپل، تیم کوک، او اشاره به سنسور‌های داشت که در آینده به اپل واچ خواهند آمد. با توجه به این موضوع و ثبت شدن این پتنت‌ها می‌توان گفت که ممکن است اپل این پتنت‌ها را در آینده عملی کند.

زمانی که از تیم کوک در رابطه با آینده اپل واچ پرسیده شد او گفت «اپل هنوز با اپل واچ در اول راه قرار دارد و این شرکت در حال بررسی قابلیت‌هایی در آزمایشگاه‌های خود است که هوش را از سر کاربران می‌پراند.»

تیم کوک همچنین ادامه داد «به تعداد سنسور‌های استفاده شده در خودروتان فکر کنید و بدون شک بدن شما بسیار پراهمیت‌تر از خودرو شماست.» البته باید بگوییم که انتظار نمی‌رود که اپل به زودی از قابلیت‌های ثبت شده در این پتنت در اپل واچ استفاده کند، اما انتظار داریم که در آینده شاهد استفاده از دوربین زیر نمایشگر و سنسور Touch ID در اپل واچ باشیم.

منبع: MacRumors

