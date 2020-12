تصاویر جدیدی از گوشی شیائومی ردمی K40 منتشر شد

شیائومی قرار است در آینده‌ای نزدیک از پرچم‌داران سری ردمی K40 رونمایی کند. تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با این گوشی‌ها منتشر نشده اما به‌تازگی شاهد انتشار تصاویری از شیائومی ردمی K40 هستیم که شکل ظاهری این محصول را به نمایش می‌گذارد.

پرچم‌دارهای سری ردمی K یکی از بهترین گوشی‌های شیائومی به حساب می‌آیند که به اعتقاد بسیاری از کاربران، به عنوان قاتلین پرچم‌دارهای گران‌قیمت دیگر شرکت‌ها شناخته می‌شوند. چرا که هم قیمت مناسبی دارند هم از قدرت سخت‌افزاری بالایی بهره می‌برند. گوشی‌های سری ردمی K20 و K30 به خوبی ثابت کردند کاربران تا چه اندازه به این محصولات علاقه‌مند هستند و به همین خاطر غول چینی تصمیم گرفت نسخه‌ی بعدی آن‌ها را نیز تولید کند.

سری بعدی پرچم‌دارهای این شرکت از خانواده‌ی K، ردمی K40 نام داشته و امروز تصاویری از مدل استاندارد آن منتشر شد که به لطف آن می‌توانیم محصول مورد نظر را از تمامی زوایا مشاهده کنیم. البته گوشی درون یک قاب محافظ قرار دارد ولی می‌توانیم تا حدودی از شکل ظاهری نمای پشت و جلوی آن مطلع شویم.

اینطور که به نظر می‌رسد، ردمی K40 از نمایشگری نسبتا بزرگ با حفره‌ای در مرکز آن برای تعبیه‌ی دوربین سلفی بهره می‌برد اما به خاطر وجود قاب محافظ، نمی‌توانیم از میزان حواشی این نمایشگر مطلع شویم. اما ماژول پنل پشتی شکل کاملا متفاوتی را به خود گرفته و اکنون در سمت چپ تعبیه شده.

درون این ماژول، چهار دوربین قرار گرفته که به نظر می‌رسد شامل دوربین اصلی، فوق عریض و دو سنسور معمولی می‌شوند. چون این گوشی مدل استاندارد است و نباید انتظار داشته باشیم دوربین‌های بیشتری داشته باشد. فعلا در رابطه با اندازه‌ی این سنسورها و کیفیت آن‌ها در ثبت تصاویر خبری در اختیار نداریم.

از مزیت‌های ردمی K40 به عنوان محصولی که توانایی یک پرچم‌دار را دارد، می‌توان به پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری اشاره کرد که این روزها در هیچ گوشی پرچم‌داری دیده نمی‌شود. فعلا در رابطه با قیمت، مشخصات فنی، تاریخ رونمایی و یا عرضه‌ی این گوشی‌ها هیچ اطلاعاتی در اختیار نداریم اما اگر زمان‌بندی قبلی شیائومی در رابطه با این گوشی‌ها نیز صدق کند، باید نیمه‌ی اول سال جاری منتظر رونمایی از آن‌ها باشیم.

منبع:‌ GSMArena

