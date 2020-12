با وجود اینکه پروژه treble گوگل مدت‌زمان آپدیت گوشی‌های اندرویدی را افزایش داده، اما در این زمینه کماکان موانع مختلفی وجود دارند. یکی از این موانع مربوط به سازندگان تراشه‌ها است که باید از رابط‌های کاربری ارائه شده از طرف شرکت‌های گوناگون پشتیبانی کنند. اما حالا گوگل و کوالکام اعلام کرده‌اند که از طریق همکاری با یکدیگر قصد دارند فرایند آپدیت گوشی‌های اندرویدی مبتنی بر تراشه‌های اسنپدراگون را ساده‌تر کنند.

روی هم رفته، شرکت کوالکام حالا راحت‌تر از گذشته می‌تواند پشتیبانی تراشه‌های خود از نسخه‌های جدید و قدیمی اندروید را امکان‌پذیر کند. تمام تراشه‌های جدید اسنپدراگون که با پروژه Treble سازگار هستند می‌توانند تا ۴ نسخه‌ی اصلی اندروید را دریافت کنند و تا ۴ سال از آپدیت‌های امنیتی بهره ببرند. با توجه به اینکه اکثر گوشی‌های اندرویدی فقط به مدت ۲ سال یا کمتر نسخه‌های جدید اندروید را دریافت می‌کنند، چنین مشخصه‌ای به معنای تحول گسترده در این حوزه خواهد بود.

همانطور که اشاره کردیم، تراشه‌های جدید اسنپدراگون از این قابلیت بهره‌مند خواهند شد که این یعنی برای بهره‌گیری از این مشخصه، به اسنپدراگون ۸۸۸ یا دیگر تراشه‌های جدیدی که بعد از آن عرضه می‌شوند، نیاز دارید. البته این موضوع لزوما به معنای بهره‌گیری تمام گوشی‌های مجهز به این تراشه‌ها از تمام پتانسیل‌های این قابلیت جدید نیست اما در هر صورت برای آپدیت طولانی‌مدت گوشی‌های اندرویدی با موانع کمتری روبرو خواهند شد.

