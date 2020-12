تصاویر رندر گلکسی A72 منتشر شد

ساعاتی قبل یکی از افشاگران مشهور حوزه‌ی گوشی‌های هوشمند، تصاویر رندر گلکسی A72 را منتشر کرد که جزئیات طراحی آن را نشان می‌دهد. در ابتدا گفته می‌شد این گوشی از دوربین پنج‌گانه بهره می‌برد ولی با توجه این تصاویر رندر، با دوربین چهارگانه مواجه خواهیم شد که دوربین چهارم یک سنسور تشخیص عمق هم‌سطح با ماژول دوربین محسوب می‌شود.

بر روی این ماژول دوربین مستطیل شکل یک شیشه‌ی محافظ تعبیه شده و گفته می‌شود پنل پشتی این گوشی مبتنی بر ترکیب شیشه و پلاستیک است و در اطراف بدنه هم فریم فلزی قرار گرفته است. ظاهرا گلکسی A72 از دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی بهره می‌برد. در رابطه با دوربین اصلی هم هنوز اطلاعات موثقی فاش نشده است اما می‌توانیم انتظار حداقل رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل را داشته باشیم.





گلکسی A72 مجهز به نمایشگر ۶.۷ اینچی است و دوربین سلفی هم در یک حفره در میان بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده است. اندازه‌ی این گوشی ۱۶۵ در ۷۷.۴ میلی‌متر است و ضخامت آن با حساب کردن برآمدگی دوربین به ۹.۹ میلی‌متر می‌رسد و اگر این برآمدگی را در نظر نگیریم، با ضخامت ۸.۱ میلی‌متری روبرو هستیم. حسگر اثر انگشت هم زیر نمایشگر تعبیه شده و همچنین باید به وجود جک هدفون هم اشاره کنیم.

هنوز معلوم نیست گلکسی A72 در چه تاریخی معرفی می‌شود ولی روی هم رفته به نظر می‌رسد با گوشی میان‌رده‌ی جذابی سروکار خواهیم داشت.

