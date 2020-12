چرا امسال شاهد رونمایی از گلکسی S21 مینی نخواهیم بود؟

هنگامی که اپل از گوشی آیفون ۱۲ مینی رونمایی کرد، بسیاری از کاربران گمان کردند صنعت گوشی‌های هوشمند بار دیگر به سمت تولید محصولاتی کوچک قدم بر خواهد داشت. ماه‌ها قبل از عرضه‌ی آیفون ۱۲ مینی، شایعات زیادی پیرامون این محصول منتشر شد چرا که اشتیاق کاربران برای خرید آن نیز بالا بود. اما به نظر می‌رسد برای بازگشت به همان دوران گذشته، وجود بیش از یک گوشی کوچک و باکیفیت نیاز است. شرکتی هم که می‌تواند با ساخت یک گوشی کوچک، رقابت شدیدی را بوجود بیاورد، بزرگ‌ترین رقیب اپل یعنی سامسونگ است. بسیاری از کاربران مشتاق هستند غول کره‌ای امسال در کنار پرچم‌داران سری S خود از گلکسی S21 مینی هم رونمایی کند. اما چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد؟

سری گوشی‌های گلکسی S21 به‌زودی راهی بازار می‌شوند. آخرین خبر پیرامون این محصولات به ۲۵ دی ماه به عنوان تاریخ رونمایی از این محصولات اشاره داشته بنابراین کمتر از یک ماه دیگر تا آن تاریخ زمان باقی مانده و به همین خاطر تقریبا تمام اطلاعات مربوط به آن‌ها را در اختیار داریم. سامسونگ قرار است مثل سری قبل از سه پرچم‌دار در مدل‌های استاندارد، پلاس و اولترا رونمایی کند و خبری از گلکسی S21 مینی هم نیست. در ادامه به بررسی دلایل این موضوع می‌پردازیم.

زمان کم

یکی از دلایلی که باعث خواهد شد در مراسم رونمایی از پرچم‌داران جدید سامسونگ شاهد گلکسی S21 مینی نباشیم این است که زمانی برای انجام این کار وجود ندارد. سامسونگ در ماه اکتبر امسال تولید انبوه گلکسی S21 اولترا را آغاز کرده بود. شایعات پیرامون گوشی آیفون ۱۲ مینی را هم در سال ۲۰۱۹ شنیده بودیم. بنابراین به نظر می‌رسد دیگر وقتی باقی نمانده که سامسونگ بخواهد یک گوشی در چنین ابعادی تولید کند.

البته اینطور نیست که سامسونگ در ابتدا نقشه‌ی انجام این کار را در سر داشته ولی دست روی دست گذاشته تا دیر شود. بدیهی است غول کره‌ای کاملا به وجود آیفون ۱۲ مینی آگاه بود اما تصمیم گرفت رقیبی برای آن تولید نکند. شاید دلیل این موضوع را بتوان در گوشی‌های سری گلکسی S10 جست‌و‌جو کرد.

عدم محبوبیت گلکسی S10e

گلکسی S10e را در نظر بگیرید. آخرین تلاش سامسونگ در ساخت محصولی با نمایشگر کوچک. البته هیچگاه این محصول S10 مینی شناخته نشد اما برای بسیاری از کاربران، نزدیک‌ترین محصول سامسونگ به گوشی‌های مینی این شرکت در گذشته بود.

قیمت مناسب، سخت‌افزار قدرتمند، نمایشگر کوچک، طراحی زیبا و بسیاری موارد این چنینی باید گلکسی S10e را به محبوبیت بالایی می‌رساند. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه نماینده‌ی کوچک سامسونگ کمترین فروش را به نسبت سه گوشی دیگر این سری تجربه کرد. اتفاقا بزرگ‌ترین گوشی یعنی گلکسی S10 پلاس توانست بیشترین فروش را داشته باشد. بدیهی است تجربه‌ی موفقیت‌آمیزی را از سوی غول کره‌ای شاهد نبودیم. این اتفاق را شکست در نظر نمی‌گیریم، اما می‌توانیم بگوییم بهترین دلیل برای عدم عرضه‌ی محصولی تحت عنوان S20e و S21e است.

عدم محبوبیت آیفون ۱۲ مینی

از دلایل دیگری که باعث شده سامسونگ محصولی با نام گلکسی S21 مینی راهی بازار نکند، عملکرد نه چندان خوب نماینده‌ی کوچک اپل است. آیفون ۱۲ مینی برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت نتوانست فروش خوبی داشته باشد و در حال حاضر در بین سه مدل دیگر کمترین میزان فروش را داشته. میزان فروش این محصول در هفته‌ی اول به قدری کم بود که در سه سال گذشته، هیچ آیفونی تا به این اندازه بد عمل نکرده بود.

با توجه به این آمار و ارقام، به نظر می‌رسد گوشی‌های کوچک اصلا به آن اندازه که تصور می‌شد محبوب نیستند چرا که توانایی برطرف کردن نیازهای کنونی کاربران را ندارند. البته این احتمال هم وجود دارد که آيفون SE 2020 با قیمت بسیار خوبی که دارد، فروش آیفون ۱۲ مینی را با مشکل مواجه کرده باشد. اما حتی اگر این برداشت صحیح باشد، به نظر می‌رسد کاربران تنها زمانی راضی به خرید گوشی کوچک می‌شوند که قیمت آن کمتر از ۵۰۰ دلار باشد. نه اینکه یک پرچم‌دار را با چنین مشخصه‌ای خریداری کنند.

آیا باز هم شاهد رونمایی از گوشی‌های کوچک توسط سامسونگ خواهیم بود؟

بسیاری از کاربران هستند که به گوشی‌های کوچک علاقه دارند. آن‌ها معتقدند یک گوشی باید کوچک‌تر از ۶ یا ۵.۵ اینچ باشد. این در حالی است که اکثر نیازهای ما با گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ برطرف می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد تعداد این افراد بسیار کمتر از چیزی است که بخواهد شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند را مجاب به تولید گوشی با ابعاد کوچک کند.

سامسونگ در حال حاضر تمام تمرکز خود را روی ساخت گوشی‌های تاشو منعطف کرده که به خودی خود اهمیت گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد وقتی برای تولید یک گوشی کوچک وجود نداشته باشد. دلیل این عدم تمایل برای ساخت گوشی‌های کوچک هم در درجه‌ی اول مواردی بود که در بالا به بررسی آن‌ها پرداختیم و در درجه‌ی دوم، عدم وجود فناوری لازم جهت تعبیه‌ی باتری پرظرفیت درون گوشی‌هایی در این ابعاد است. دلیلی که باعث شده ردمی نتواند هنوز گوشی کوچک راهی بازار کند.

به نظر می‌رسد در برنامه‌های آینده‌ی سامسونگ، جایی برای یک گلکسی مینی وجود نداشته باشد. چون غول کره‌ای در واقع وقت و دلیلی برای انجام این کار ندارد. ظاهرا آینده‌ی گوشی‌های هوشمند با گوشی‌های تاشو تعریف خواهد شد. محصولاتی که برای موفقیت، به دو چیز نیاز دارند؛ مقاومت بالای نمایشگر و قیمت مناسب که به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور، بتوانیم به هر دوی این موارد در یک گوشی‌ تاشو دسترسی داشته باشیم.

