مشخصات فنی گوشی اقتصادی گلکسی A02 لو رفت

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد به‌زودی از یک گوشی اقتصادی دیگر تحت عنوان گلکسی A02 رونمایی کند. محصولی که به لطف بنچمارک منتشر شده، توانستیم از مشخصات فنی آن تا حدودی مطلع شویم.

سامسونگ در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میان‌رده‌های فراوانی را راهی بازار کرد. در هر محدوده‌ی قیمتی، غول کره‌ای حداقل یک محصول برای عرضه به کاربران در سبد محصولات خود داشته و همین موضوع هم باعث شده اکنون نام این شرکت را در صدر جدول برترین سازنده‌ی گوشی‌ هوشمند در جهان ببینیم.

فروش بالای محصولات اقتصادی باعث شده سامسونگ با قدرت بیشتری در این بخش فعالیت کند. جدیدترین محصولی هم که قرار است به محصولات اقتصادی این شرکت اضافه شود، گلکسی A02 نام دارد و به‌تازگی شاهد حضور آن در لیست بنچمارک نیز بودیم.

نماینده‌ی مورد انتظار سامسونگ توانست در گیک‌بنچ، در بخش تک و چند هسته‌ای، امتیاز ۱۰۵ و ۳۳۲ را کسب کند. البته رسما اعلام نشده این گوشی گلکسی A02 نام دارد یا خیر اما با توجه به شماره مدل آن (SM-A022F) می‌توانیم بگوییم این چنین نام‌گذاری خواهد شد.

مشخصات فنی دو گوشی گلکسی A02 و M02 سامسونگ فاش شد

اینطور که به نظر می‌رسد، قلب تپنده‌ی این محصول را پردازنده‌ی مدیانک MT6739WW تشکیل خواهد داد که از ۴ هسته‌ی Cortex-A53 با فرکانس ۱.۵ گیگاهرتز بهره می‌برد و مبتنی بر لیتوگرافی ۲۸ نانومتری است. اگر این مشخصات درست باشد، ظاهرا این پردازنده نسخه‌ی ضعیف‌تر اسنپدراگون ۴۵۰ خواهد بود.

در کنار این پردازنده اما از ۲ گیگابایت حافظه‌ی رم نیز استفاده خواهد شد اما از میزان حافظه‌ی داخلی آن و یا ترکیب حافظه‌ی دیگر بی‌خبریم. با توجه به بنچمارک منتشر شده، این محصول با اندروید ۱۰ در زمان عرضه در دسترس قرار می‌گیرد که خب طبیعی است چون گلکسی A02 در صورت عرضه به بازار، ضعیف‌ترین گوشی سامسونگ خواهد بود.

در رابطه با قیمت، تاریخ رونمایی و عرضه و همچین مشخصات فنی دیگر این محصول بی‌خبریم، اما انتظار می‌رود در روزهای آتی در این رابطه خبرهای بیشتری منتشر شود.

گلکسی A02 با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار می‌شود

