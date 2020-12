اولین تصویر مطبوعاتی گوشی گلکسی S21 لو رفت

تا به این لحظه اطلاعات و تصاویر زیادی از گوشی‌های سری گلکسی S21 سامسونگ منتشر شده. اما امروز یکی از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری یعنی ایوان بلس، اولین تصویر مطبوعاتی گلکسی S21 را در صفحه‌ی رسمی خود در توییتر با کاربران به اشتراک گذاشت.

اطلاعاتی که پیش‌ از این در رابطه با شکل ظاهری گلکسی S21 منتشر می‌شده کاملا با آنچه که ایوان بلس به اشتراک گذاشته همخوانی دارد و چیز جدیدی را شاهد نیستیم. یعنی نمایشگری تخت با حفره‌ای در وسط آن برای تعبیه‌ی دوربین سلفی. همچنین به نظر می‌رسد حواشی دور نمایشگر تنها در مدل اولترا به یک اندازه هستند و نه در مدل استاندارد و پلاس. حداقل در این تصویر، چنین چیزی را شاهد هستیم.

این گوشی نمایشگری ۶.۲ اینچی دارد و به نظر می‌رسد تنها تفاوت آن از لحاظ ظاهر با مدل پلاس دقیقا همین باشد. چون تصویری که مشاهده می‌کنید، می‌تواند به عنوان تصویر پنل جلویی گلکسی S21 پلاس هم مورد استفاده قرار گیرد. با این تفاوت که اندازه‌ی نمایشگر از ۶.۲ به ۶.۷ اینچ افزایش پیدا می‌کند. البته تفاوت کلی دو گوشی صرفا در اندازه‌ی نمایشگر خلاصه نمی‌شود. در مدل اولترا هم تفاوت پنل جلویی کاملا محسوس است. چرا که این گوشی از نمایشگری ۶.۸ اینچی با گوشه‌های خمیده و احتمالا حواشی یکسان در قسمت بالا و پایین بهره می‌برد و ظاهر زیباتری دارد.

تأیید شد؛ گلکسی S21 اولترا از قلم S-Pen پشتیبانی می‌کند

خوشبختانه می‌توان از تصویر مطبوعاتی گوشی گلکسی S21 اطلاعاتی کسب کرد. مثلا اینکه کلید پاور و کلیدهای کنترل صدا هر دو در سمت راست فریم تعبیه شده‌اند و یک بلندگوی استریو (برای مکالمه) نیز در قسمت بالایی بین نمایشگر و فریم قرار گرفته. در رابطه با پنل پشتی، از این رندر چیزی مشخص نیست اما با توجه به تصاویر قبلی که از گلکسی S21 منتشر شده، باید شاهد حضور یک ماژول نه چندان بزرگ در سمت چپ بالای پنل باشیم که با فریم گوشی ادغام شده و ظاهر زیبایی به آن بخشیده. این ماژول درست در همین اندازه برای مدل پلاس نیز در نظر گرفته شده که میزبان ۳ دوربین اصلی و فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و تله‌فوتوی ۶۴ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۳ برابری است.

برای مدل اولترا اما ماژول بسیار بزرگ‌تری در نظر گرفته شده و دوربین‌های بکار رفته نیز با فاصله‌ی زیادی بهتر و باکیفیت‌تر هستند. روی این ماژول یک دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۳ برابری و لنز پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری در کنار سنسور فوکوس خودکار لیزری قرار گرفته تا از لحاظ عکاسی، S21 اولترا یک محصول کاملا پیشرفته باشد. گفته می‌شود سنسور اصلی این محصول به نسبت قبل بهبود داشته و می‌تواند در محیط کم نور با ۱۲ درصد جذب نور بیشتر به عکاسی بپردازد.

ویدیوی کار با گوشی گلکسی S21 پلاس ۵G منتشر شد

در رابطه با تاریخ رونمایی از این گوشی‌ها اما باید بگوییم سامسونگ ماه ژانویه‌ و احتمالا روز ۱۴ (۲۵ دی ماه) را در نظر گرفته. روزی که در آن شاهد برگزاری رویداد آنپکد ۲۰۲۱ سامسونگ و در نتیجه پرچم‌داران جدید این شرکت خواهیم بود.

پیش‌خرید این محصولات به احتمال فراوان در همان روز رونمایی آغاز خواهد شد و به آن دسته از کاربرانی هم که این گوشی‌ها را پیش‌خرید کنند، یک عدد گلکسی بادز پرو نیز به عنوان هدیه داده می‌شود (در آمریکا و اروپا). تاریخ عرضه‌ی رسمی پرچم‌داران سری S21 سامسونگ هم ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن ۱۳۹۹) خواهد بود.

سامسونگ قصد دارد گوشی‌های این سری را در رنگ‌بندی‌های متنوع و جذاب و با قیمتی کمتر از قیمت سری پرچم‌دارهای گذشته راهی بازار کند که شما عزیزان می‌توانید در زیر، توضیحات بیشتر در این رابطه را مشاهده کنید.

گلکسی S21 با قیمت ۸۴۹-۸۹۹ دلار و در رنگ‌های بنفش، صورتی، سفید و خاکستری

گلکسی S21 پلاس با قیمت ۱۰۹۹-۱۰۴۹ دلار و در رنگ‌های بنفش، نقره‌ای و مشکی

گلکسی S21 اولترا با قیمت ۱۲۹۹-۱۲۴۹ دلار و در رنگ‌های نقره‌ای و مشکی

