فقط حدود دو هفته دیگر سال ۲۰۲۰ به آخر خط می‌رسد و در این سال گوشی‌های متنوع و جذابی با قیمت‌ها و ویژگی‌های گوناگون راهی بازار شدند. به عنوان مثال گوشی‌های ۵G همه‌گیر شدند، نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالا به گوشی‌های ارزان‌قیمت راه پیدا کردند و دوربین‌های چهارگانه هم به پدیده‌ی عادی بدل شدند. روی هم رفته ۲۰۲۰ را می‌توان به‌عنوان سالی که گوشی‌های میان‌رده بهتر و مهم‌تر از همیشه شدند، در نظر گرفت.

راهیابی ویژگی‌های پرچم‌داران به گوشی‌های میان‌رده

یکی از مهم‌ترین دلایل درخشش گوشی‌های میان‌رده در سال ۲۰۲۰ این بود که بیش از پیش ویژگی‌های جذاب پرچم‌داران راهی این گوشی‌ها شدند. نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالا یکی از همین ویژگی‌ها محسوب می‌شوند که مثلا وان‌پلاس نورد با قیمت زیر ۵۰۰ دلار از این مشخصه بهره می‌برد. حتی گوشی‌هایی مانند ریلمی ۷ و پوکو X3 با قیمت بسیار ارزان‌تر هم با نمایشگرهای ۹۰ هرتز به دست کاربران رسیدند.

افزایش سرعت شارژ هم یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که به سمت گوشی‌های ارزان‌تر حرکت کرد. در این سال گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس نورد، پوکو M2 پرو، ریلمی ۷ و ردمی نوت ۹ پرو از شارژ ۳۰ وات یا سریع‌تر بهره‌مند شدند. همچنین نباید فناوری ۵G را از قلم بیندازیم. در سال ۲۰۲۰، شرکت‌های کوالکام، سامسونگ و مدیاتک از تعداد زیادی تراشه‌های میان‌رده‌ی دارای قابلیت ۵G رونمایی کردند.

تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G نقش مهمی در گسترش گوشی‌های ۵G مقرون‌به‌صرفه داشته است. این تراشه در سال ۲۰۲۰ از طرف شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌ها مورد استقبال زیادی قرار گرفته و به عنوان مثال می‌توانیم به شرکت‌هایی مانند وان‌پلاس، گوگل، سامسونگ، شیائومی، نوکیا، ال‌جی، اوپو و ریلمی اشاره کنیم. این تراشه با وجود عملکرد خیلی خوبی که دارد، اصلا گران‌قیمت محسوب نمی‌شود و به همین خاطر اکثر گوشی‌های مبتنی بر آن هم با قیمت مناسبی راهی بازار شده‌اند.

اسنپدراگون ۷۶۵G نشان داد که تراشه‌های سری ۸۰۰ کوالکام چندان ضروری نیستند

تراشه‌های پرچم‌دار قیمت‌ها را افزایش دادند

یکی از بزرگ‌ترین دلایل افزایش اهمیت گوشی‌های میان‌رده در سال ۲۰۲۰ به افزایش قیمت پرچم‌داران برمی‌گردد. مهم‌ترین دلیل این موضوع هم افزایش قیمت تراشه‌های سری اسنپدراگون ۸۶۵ است که نسبت به نسل قبلی با قیمت بسیار بیشتری به دست شرکت‌ها رسیدند. به غیر از افزایش قیمت خود تراشه، باید به هزینه‌های مربوط به قطعات ۵G گوشی هم اشاره کنیم که در افزایش هزینه‌ی ساخت آن‌ها تأثیر زیادی دارند.

سامسونگ از جمله شرکت‌هایی بود که در زمینه‌ی افزایش قیمت گوشی‌های پرچم‌دار نقش مهمی را ایفا کرد. به عنوان مثال می‌توانیم به گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ اولترا و گلکسی نوت ۲۰ اولترا اشاره کنیم که به ترتیب با قیمت پایه ۱۴۰۰ و ۱۳۰۰ دلار راهی بازار شدند. همچنین ارزان‌ترین مدل گلکسی اس ۱۰ پلاس و نوت ۱۰ پلاس هم با قیمت ۹۹۹ و ۱۰۹۹ دلار به دست مشتریان رسیدند.

البته متأسفانه حتی پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه هم در سال ۲۰۲۰ با افزایش قیمت مواجه شدند. به عنوان مثال ارزان‌ترین گوشی سری می ۱۰ شیائومی با قیمت ۷۹۹ یورو معرفی شد و این در حالی است که قیمت پایه می ۹ فقط ۴۴۹ یورو بود. این یعنی شرکتی که به ساخت گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه شهرت دارد، در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفته قیمت برخی از گوشی‌های خود را تا حد زیادی بالا ببرد.

وان‌پلاس هم یکی دیگر از شرکت‌هایی است که به ساخت گوشی‌های پرچم‌دار با قیمت مناسب‌تر از دیگر شرکت‌ها شهرت دارد. اما در سال ۲۰۲۰ این شرکت وان‌پلاس ۸ پرو را با قیمت ۸۹۹ دلار راهی بازار کرد تا نشان دهد که دیگر علاقه‌ای به پایین نگه داشتن قیمت گوشی‌های پرچم‌دار خود ندارد. سال گذشته وان‌پلاس ۷ پرو با قیمت ۶۶۹ دلار راهی بازار شد که این یعنی حتی از مدل استاندارد وان‌پلاس ۸ هم ارزان‌تر بوده است.

این افزایش قیمت‌ها باعث شده که بهترین گوشی‌های ارزان‌قیمت بیش از پیش فریبنده‌تر به نظر برسند و در عین حال، منجر به ظهور دسته‌ی جدیدی برای پر کردن شکاف بین میان‌رده‌ها و پرچم‌داران شده است.

چرا تراشه‌های پرچم‌دار موبایل دیگر اهمیت گذشته را ندارند؟

ظهور میان‌رده‌های تمام‌عیار

برخی شرکت‌ها به جای اینکه برای ساخت گوشی‌های پرچم‌دار هزینه‌ی زیادی را متحمل شوند، در عوض تصمیم گرفته‌اند از این مسابقه بیرون بیایند و به روش خود عمل کنند. گوگل و ال‌جی از جمله شرکت‌هایی هستند که در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفتند به سمت ساخت «میان‌رده‌های تمام‌عیار» حرکت کنند و از تراشه‌ی میان‌رده‌ی قدرتمندی بهره ببرند. در نتیجه، گوشی‌های ال‌جی ولوت و پیکسل ۵ اگرچه مبتنی بر یک تراشه‌ی میان‌رده هستند، اما از ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر نفوذ آب، باتری بزرگ‌تر و شارژ بی‌سیم بهره می‌برند.

این تصمیم اتخاذ شده توسط امثال گوگل و ال‌جی تغییر عمده‌ای در استراتژی صنعت موبایل ایجاد کرد، زیرا راه دیگری را برای پر کردن شکاف بین پرچم‌داران و میان‌رده‌ها نشان می‌دهد. ما اغلب دیده‌ایم که برندها برای عرضه‌ی پرچم‌داران مقرون به صرفه، برخی ویژگی‌ها را فدا می‌کنند. در سال ۲۰۲۰ مثلا می‌توانیم به گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن اشاره کنیم که در این دسته قرار می‌گیرد.

با این حال، استراتژی «میان‌رده‌ی تمام‌عیار» رویکرد متضادی را اتخاذ می‌کند که در این رویکرد، توان پردازشی گوشی به نفع دیگر ویژگی‌های جذاب و رده‌بالا قربانی می‌شود. معمولا، قربانی کردن توان پردازشی روش خوبی نیست که به‌خصوص این ضعف بعد از یک تا دو سال بیشتر احساس می‌شود. اما عملکرد خیلی خوب اسنپدراگون ۷۶۵G، طراحی جذاب و دیگر ویژگی‌های جذاب مانند ضد آب بودن و شارژ بی‌سیم باعث شده که گوشی‌های ال‌جی ولوت و پیکسل ۵ به گزینه‌های جذابی تبدیل شوند.

از طرف دیگر، در این سال برخی از گوشی‌ها به جای استفاده از تراشه‌های پرچم‌دار یا میان‌رده‌ی جدید، با تراشه‌های پرچم‌دار قدیمی عرضه شده‌اند. مثال بارز این رویکرد گوشی ریلمی X3 Superzoom است که از تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس بهره می‌برد. این گوشی مجهز به قابلیت‌های جذابی مانند دوربین پریسکوپی با زوم ۵ برابری، دوربین سلفی دوگانه و نمایشگر LCD با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است.

انتظارات ما از میان‌رده‌های ۲۰۲۱

گوشی‌های میان‌رده به وضوح یکی از معدود نقاط روشن در یک سال ناامیدکننده برای صنعت موبایل بوده‌اند. به همین خاطر انتظار داریم در سال ۲۰۲۱ جذابیت این دسته از گوشی‌ها دوچندان شود.

کاهش قیمت گوشی‌های ۵G

در سال ۲۰۲۰، بالاخره فناوری ۵G به تعداد زیادی از گوشی‌ها راه پیدا کرد که بخش اعظم آن‌ها قیمت مناسبی دارند. به همین خاطر انتظار داریم که سازندگان تراشه‌ها در این سال از تراشه‌های ۵G ارزان‌تری رونمایی کنند و در نتیجه قیمت این گوشی‌ها بیش از پیش کاهش پیدا کند.

یکی دیگر از ترندهایی که انتظار داریم، موضوع راهیابی فناوری امواج میلی‌متری شبکه‌های ۵G به گوشی‌های ارزان‌تر است. اگرچه قطعات مربوط به این قابلیت قیمت گوشی‌ها را افزایش می‌دهد، اما امسال مثلا شاهد TCL 10 5G UW بودیم که از این قابلیت بهره می‌برد و با قیمت حدودا ۴۰۰ دلاری راهی بازار آمریکا شده است. از طرف دیگر، احتمالا سال آینده قیمت قطعات مربوط به این قابلیت کاهش پیدا می‌کند.

نمایشگرهای سریع‌تر

پوکو X2 یکی از اولین گوشی‌های ارزان‌قیمتی بود که با داشتن نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا در اوایل ۲۰۲۰ راهی بازار شد. از آن زمان، این قابلیت راهی بسیاری از گوشی‌های ارزان‌تر از ۴۰۰ دلار شده است. در سال ۲۰۲۱ هم این روند ادامه پیدا می‌کند و مثلا شرکت مدیاتک مدتی قبل اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ نمایشگرهای ۹۰ هرتز تا حد زیادی همه‌گیر خواهد شد.

دوربین زیر نمایشگر

اگرچه در سال ۲۰۲۱ به احتمال زیاد پرچم‌داران مجهز به دوربین زیر نمایشگر راهی بازار می‌شوند، اما باید خاطرنشان کنیم که نخستین گوشی دارای این قابلیت یک میان‌رده محسوب می‌شود. گوشی ZTE Axon 20 که چند ماه قبل معرفی شد، با قیمت پایه ۳۲۲ دلار راهی بازار چین شده است. این یعنی استفاده از چنین قابلیتی برای گوشی‌های ارزان‌قیمت امکان‌پذیر است و احتمالا شیائومی در سال ۲۰۲۱ از گوشی‌های ارزان‌قیمت مبتنی بر این قابلیت رونمایی خواهد کرد.

رایج‌تر شدن شارژ سریع

در سال گذشته‌ی میلادی، برای نخستین بار شارژ ۶۵ وات همراه با گوشی اوپو Reno Ace معرفی شد. اما در سال ۲۰۲۰ تعدادی از گوشی‌های میان‌رده با شارژ پرسرعت راهی بازار شدند. در سال آینده‌ی میلادی هم بدون شک فناوری‌های شارژ سریع به تعداد بیشتری از گوشی‌های میان‌رده راه پیدا می‌کند و با توجه به افزایش ظرفیت باتری‌ها، افزایش سرعت شارژ اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

بهبود کیفیت فیلمبرداری ۴K

در سال ۲۰۲۰ فقط تعداد محدودی از گوشی‌های میان‌رده با قابلیت فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه معرفی شدند. همچنین برخی از گوشی‌ها مانند پیکسل ۵ و وان‌پلاس نورد از فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کنند. روی هم رفته سال آینده هر دو قابلیت در گوشی‌های بیشتری ارائه خواهند شد.

اما آیا می‌توانیم انتظار پشتیبانی گوشی‌های میان‌رده از فیلمبرداری ۸K را داشته باشیم؟ با توجه به اینکه برای عملکرد روان در این زمینه به حافظه‌ی داخلی پرسرعت و توان پردازشی بسیار بالایی نیاز است، احتمالا در بهترین حالت فقط چند مورد از گوشی‌های میان‌رده‌ی مهم با این قابلیت معرفی خواهند شد.

به نظر شما سال ۲۰۲۰ سال خیلی خوبی برای گوشی‌های میان‌رده بوده است؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

راهنمای گام به گام خرید گوشی اندرویدی مناسب

منبع: Android Authority

The post ۲۰۲۰ سال درخشش گوشی‌های میان‌رده بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala