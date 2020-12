هواوی روز گذشته نسخه‌ی بتای سیستم‌عامل هارمونی برای توسعه‌دهندگان را منتشر کرد که به توسعه‌دهندگان چینی اجازه می‌دهد این سیستم‌عامل را بر روی برخی گوشی‌های هواوی تست کنند. این کمپانی همچنین بار دیگر تاکید کرده که اولین گوشی‌های مبتنی بر این سیستم‌عامل اوایل سال دیگر از راه می‌رسند.

حالا در همین زمینه، یکی از سایت‌های چینی گزارش داده که گوشی‌های سری هواوی P50 با سیستم‌عامل هارمونی عرضه خواهند شد که قرار است این گوشی‌ها در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ راهی بازار شوند. به عبارت دیگر، این گوشی‌ها اولین پرچم‌دارانی هستند که از همان ابتدا از سیستم‌عامل اختصاصی هواوی بهره می‌برند.

هنوز مشخص نیست که آیا تمام مدل‌های سری P50 مبتنی بر این سیستم‌عامل خواهند بود یا اینکه مثلا فقط در کشور چین با سیستم‌عامل موردنظر عرضه می‌شوند. روی هم رفته، هواوی قبلا اعلام کرده که توسعه‌دهندگان به راحتی می‌توانند اپلیکیشن‌های اندروید را برای این پلتفرم آماده کنند که این یعنی شمار اپلیکیشن‌های سازگار با آن بسیار زیاد خواهد بود.

با توجه به اینکه ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها تحریم‌های آمریکا علیه هواوی برداشته شود و این شرکت در حال از دست دادن بازارهای مهمی مانند اروپا است، چنین حرکتی منطقی محسوب می‌شود. به نظر شما آیا سیستم‌عامل هارمونی با موفقیت مواجه می‌شود یا اینکه مانند دیگر رقبای اندروید خیلی زود شکست می‌خورد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

منبع: Android Authority

The post گوشی‌های سری هواوی P50 با سیستم‌عامل هارمونی از راه می‌رسند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala