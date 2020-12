طی هفته‌های گذشته تقریبا تمام مشخصات و جزئیات گوشی‌های سری گلکسی S21 فاش شده است و حالا می‌توانیم به قیمت احتمالی آن‌ها هم بپردازیم. در چند سال گذشته، قیمت گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ روند صعودی داشته و به همین خاطر بخشی از کاربران فکر می‌کنند که سری گلکسی S21 با قیمت بالاتر از نسل گذشته راهی بازار می‌شوند. اما حالا طبق یک گزارش جدید، به نظر می‌رسد امسال تا حدی این روند تغییر پیدا می‌کند.

طبق گزارش منتشر شده در سایت GalaxyClub، دو مدل از گوشی‌های گلکسی S21 با قیمت پایین‌تر از نسل قبلی به دست مشتریان می‌رسند. این یعنی اگر این اطلاعات صحت داشته باشند، مدل پایه گلکسی S21 با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت‌ ۸۷۹ یورو راهی بازار می‌شود. برای مقایسه باید بگوییم که گلکسی اس ۲۰ با قیمت‌ ۹۹۹ یورو در قفسه‌ی فروشگاه‌های اروپا قرار گرفت.

از طرف دیگر، ظاهرا کاربران برای خرید گلکسی S21 پلاس باید مبلغ ۱۰۷۹ یورو بپردازند و نسل قبلی آن با قیمت‌ ۱۰۹۹ یورو معرفی شد. اگرچه قیمت این دو مدل ارزان‌تر از نسل قبلی خواهد بود، اما سامسونگ برای گلکسی S21 اولترا چنین رویکردی اتخاذ نکرده است.

منابع آگاه می‌گویند که سامسونگ برای این گوشی قیمت‌ ۱۳۹۹ یورو در نظر گرفته که ۵۰ یورو گران‌تر از نسل قبلی به حساب می‌آید. سامسونگ احتمالا برای توجیه این افزایش قیمت‌ می‌گوید که این گوشی از قلم S Pen استفاده می‌کند و از دو دوربین زوم بهره می‌برد. با توجه به اینکه طبق گزارش‌ها خانواده گلکسی S21 در تاریخ ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) معرفی می‌شوند، لازم نیست برای رونمایی از آن‌ها مدت زیادی منتظر بمانیم.

مدل اگزینوس گلکسی S21 رقیب قدری برای مدل اسنپدراگون خواهد بود

