هنوز حدود یک ماه دیگر تا معرفی گوشی‌های سری گلکسی S21 فاصله داریم ولی به لطف افشای اطلاعات مختلف، با خیال راحت می‌توانیم به تمام جزئیات آن‌ها بپردازیم. طبق گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد یکی از گوشی‌های این خانواده از نمایشگر نسبتا خمیده بهره می‌برد و این یعنی سامسونگ هنوز قصد ندارد نمایشگرهای خمیده را به طور کامل کنار بگذارد و در عوض خمیدگی آن‌ها را کاهش داده است.

سامسونگ نخستین بار در سال ۲۰۱۵ با معرفی گلکسی اس ۶ اج به بهره‌گیری از نمایشگر خمیده روی آورد ولی از آن زمان تا حالا، شمار گوشی‌های سامسونگ دارای این مشخصه روند نزولی داشته‌اند. اگرچه نمایشگرهای خمیده در ابتدا سروصدای زیادی به راه انداختند، اما در نهایت مشخص شد که بسیاری از کاربران علاقه‌ی چندانی به این نوع از نمایشگرها ندارند.

البته بار دیگر باید خاطرنشان کنیم که هیچکدام از گوشی‌های گلکسی S21 از نمایشگر خمیده‌ی حقیقی بهره نمی‌برند. بلکه حالا سامسونگ برای یکی از گوشی‌های این خانواده قصد دارد از نمایشگر ۲.۵ بعدی یا ۲.۵D استفاده کند که در چنین نمایشگری شاهد انحنای بسیار محدود در لبه‌های آن هستیم.

روی هم رفته و طبق تصاویر و اطلاعات فاش شده، فقط گلکسی S21 اولترا از نمایشگر ۲.۵D بهره می‌برد و دو مدل دیگر هم مبتنی بر نمایشگر تخت هستند. خوشبختانه رندرهای منتشر شده از این خانواده، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد و مثلا در ادامه می‌توانید دو تصویر رندر از گلگسی S21 را مشاهده کنید که نمایشگر تخت این گوشی را نشان می‌دهند:

در رابطه با گلکسی S21 پلاس هم شاهد تکرار این رویکرد هستیم:

اما اگر در تصاویر رندر گلکسی S21 اولترا دقت کنید، می‌توانید نمایشگر نسبتا خمیده‌ی آن را ببینید:

در نهایت باید ببینیم سامسونگ برای نسل بعدی پرچم‌داران خود در این زمینه چه رویکردی را اتخاذ می‌کند. آیا سامسونگ بالاخره نمایشگرهای ۲.۵D را هم به طور کامل کنار می‌گذارد یا به همین روند ادامه خواهد داد؟

چرا امسال شاهد رونمایی از گلکسی S21 مینی نخواهیم بود؟

منبع: Sam Mobile

The post آیا سری گلکسی S21 از نمایشگر خمیده بهره می‌برند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala