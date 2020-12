تصاویر رسمی گوشی گلکسی S21 اولترا منتشر شد

ساعاتی بعد از انتشار تصاویر مطبوعاتی و رسمی گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس، حال نوبت به مدل اولترا رسیده که شاهد افشای تصاویر مطبوعاتی آن باشیم.

روز گذشته ایوان بلس در صفحه‌ی رسمی خود در توییتر، تصاویر مطبوعاتی دو مدل استاندارد و پلاس پرچم‌داران مورد انتظار سامسونگ را به اشتراک گذاشت. البته این تصاویر چیز جدیدی برای تعریف نداشتند چرا که چند ماه پیش هم می‌دانستیم گوشی‌های جدید سامسونگ قرار است چه شکل و شمایلی داشته باشند. با این حال همیشه رندرهای مطبوعاتی و رسمی، خیالمان را از بابت حدس و گمان و شک و شبهه‌ها آسوده می‌کنند. اما در راستای افشای تصاویر سری گلکسی S21، امروز تصاویر رسمی گلکسی S21 اولترا منتشر شد که به لطف آن می‌توانیم قدرتمندترین گوشی تاریخ سامسونگ را در دو رنگ زیبا و جذاب، از تمامی زوایا مشاهده کنیم.

طراحی

آن چیزی که با دیدن پنل جلویی نمایشگر می‌فهمیم، چیز جدیدی نیست. یک صفحه‌ی ۶.۸ اینچی با حفره‌ای در مرکز، گوشه‌های خمیده‌ی نمایشگر و کاهش بسیار نامحسوس حواشی که البته تاثیر محسوسی در زیبایی گوشی داشته. به طور کلی تفاوت پنل جلویی این محصول با S20 اولترا آنقدری نیست که بتوان آن را جهشی در طراحی دانست.

اما پنل پشتی بحث کاملا متفاوتی دارد. اگرچه هنوز محل تعبیه‌ی ماژول و اندازه‌ی آن به نسبت قبل تغییری نداشت، اما چینش دوربین‌ها شکل تازه‌ای به خود گرفته و خود ماژول هم به شکل زیبایی با فریم بالا و راست گوشی ادغام شده. به عبارتی می‌توان گفت از لحاظ طراحی، پنل پشتی S21 اولترا تا حدودی الهام گرفته از S20 اولترا و گلکسی نوت ۲۰ اولترا است با این تفاوت که ماژول دوربین آن با فریم فولادی گوشی ادغام شده. برخلاف مدل پلاس و استاندارد، در این گوشی رنگ ماژول دوربین با بدنه متفاوت نیست و بدنه‌ی خاکستری و مشکی از ماژولی به همان رنگ بهره خواهند برد.

علاوه بر این، روی فریم سمت راست دستگاه شاهد حضور کلید‌های کنترل صدا و پاور هستیم. در بخش زیرین هم پورت USB-C و اسپیکر دیده می‌شود و باز هم خبری از جک ۳.۵ میلی‌متری محبوب و دوست داشتنی نیست. البته به نظر می‌رسد دیگر هیچوقت شاهد این اتفاق نخواهیم بود.

مشخصات فنی و نرم‌افزاری گلکسی S21 اولترا

کوالکام اوایل ماه سپتامبر از پردازنده‌ی جدید و قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری رونمایی کرد. سامسونگ هم به‌زودی از اگزینوس ۲۱۰۰ با لیتوگرافی و معماری ساخت مشابه رونمایی خواهد کرد تا هر دو پردازنده در بازارهای مختلف، قلب تپنده‌ی کهکشانی‌ها باشند. اما خبر خوب برای کاربران بازارهایی غیر از چین و آمریکا، قدرت بسیار بالای اگزینوس ۲۱۰۰ است که گفته می‌شود حتی می‌تواند همتای خود از کوالکام را نیز پشت سر بگذارد. این اولین بار است که می‌بینیم اگزینوس از فناوری و چینش هسته‌ی مشابهی به نسبت اسنپدراگون استفاده می‌کند و این یعنی در بدترین حالت، قدرت آن‌ها برابر خواهد بود.

این پردازنده‌ها اما در کنار ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی (بسته به منطقه‌ی عرضه) به عنوان مدل استاندارد و پایه راهی بازار می‌شوند. البته این تنها ترکیب سخت‌افزاری موجود نیست و کاربران در صورت نیاز می‌توانند نسخه‌ی ۵۱۲ گیگابایتی این گوشی را با قیمت بسیار بالا خریداری کنند.

در بخش نرم‌افزار اما انتظار می‌رود سامسونگ گوشی خود را به صورت پیش‌فرض به اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.1 مجهز کند. طبق سیاست جدید شرکت، تمام پرچم‌داران جدید از این پس به مدت سه سال می‌توانند از دریافت بروزرسانی اندروید بهره‌مند باشند. این یعنی خریداران سری گلکسی S21 می‌توانند کار با اندروید ۱۴ را به همراه رابط کاربری One UI 6.0 (یا هرآنچه که قرار است نامیده شود)، روی گوشی خود تجربه کنند.

دوربین

دوربین‌های بکار رفته در گلکسی S21 اولترا اما بسیار پیشرفته و قدرتمند خواهند بود. برخلاف دو مدل کوچک‌تر که تنها از لحاظ بزرگ‌نمایی (از ۱.۱ به ۳ برابری اپتیکال) و پردازش نرم‌افزاری، بهبود پیدا کرده‌اند، سامسونگ برای مدل اولتر از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی جدیدی استفاده کرده که می‌تواند تا ۱۲ درصد در جذب نور و در نتیجه ثبت تصاویر در نور شب عملکرد بهتری داشته باشد. دیگر دوربین‌ها اما ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، ۱۰ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری به صورت اپتیکال و ۱۰ مگاپیکسلی پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری هستند که به نظر می‌رسد باعث پیشرفت چشمگیر گلکسی S21 اولترا در زمینه‌ی عکاسی خواهند شد.

این یعنی سامسونگ به احتمال بسیار فراوان قصد دارد قابلیت بزرگ‌نمایی دیجیتال ۱۰۰ برابری را به پرچم‌دار قدرتمند خود بیاورد. قابلیتی که قرار بود در گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم مورد استفاده قرار گیرد اما به خاطر عملکرد نه چندان خوب، این اتفاق رخ نداد و حالا به نظر می‌رسد باید شاهد حضور آن در پرچم‌داری از سری S باشیم.

منبع: PhoneArena

The post تصاویر رسمی گوشی گلکسی S21 اولترا منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala