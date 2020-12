تمام مشخصات گلکسی S21 اولترا لو رفت

همانطور که احتمالا می‌دانید، در چند هفته‌ی گذشته انواع و اقسام گزارش‌های مربوط به مشخصات گوشی‌های سری گلکسی S21 منتشر شده‌اند. حالا یکی از افشاگران مشهور تمام مشخصات گلکسی S21 اولترا را لو داده است و می‌توانیم به تمام جزئیات این گوشی بپردازیم.

این گوشی در اروپا و بیشتر مناطق جهان با تراشه اگزینوس ۲۱۰۰ و حداقل ۱۲ گیگابایت حافظه رم عرضه می‌شود. طبق گزارش‌های منتشر شده، این تراشه از یک هسته‌ی پردازشی با سرعت ۲.۹ گیگاهرتز، ۳ هسته با سرعت ۲.۸ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی کم‌مصرف با سرعت ۲.۴ گیگاهرتز بهره می‌برد. باید خاطرنشان کنیم این گوشی در آمریکا و چین با تراشه اسنپدراگون ۸۸۸ عرضه خواهد شد و غیر از این ویژگی، تفاوتی با مدل اگزینوس ندارد.

کاربران برای خرید این گوشی از بین ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی باید دست به انتخاب بزنند و در ضمن باید به پشتیبانی از کارت حافظه microSD هم اشاره کنیم. قبل از اشاره به دیگر مشخصات، باید بگوییم که انرژی این گوشی از طرف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که از شارژ سریع ۴۵ وات هم پشتیبانی می‌کند. البته به نظر می‌رسد در جعبه‌ی این گوشی هیچ‌گونه شارژری قرار ندارد.

پرچم‌داران سامسونگ همواره از بهترین نمایشگرها استفاده می‌کنند و گوشی‌های سری گلکسی S21 هم از این قاعده مستثنا نیستند. گلکسی S21 اولترا مجهز به نمایشگر غول‌پیکر ۶.۸ اینچی امولد است که در لبه‌های آن اندکی خمیدگی دیده می‌شود. این نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۳۲۰۰ در ۱۴۴۰ است و در هر اینچ آن ۵۱۵ پیکسل قرار دارد. حداکثر روشنایی این گوشی هم به رقم خیره‌کننده‌ی ۱۶۰۰ نیت می‌رسد.

این نمایشگر ۱۲۰ هرتز از نوع LTPO محسوب می‌شود که علی‌رغم داشتن رفرش ریت بالا، انرژی بسیار کمتری را مصرف می‌کند. بر روی این نمایشگر نسل هفتم گوریلا گلس تعبیه شده در ضمن باید به قابلیت پشتیبانی از قلم S Pen هم اشاره کنیم. این گوشی با رابط کاربری One UI 3.1 راهی بازار می‌شود که مبتنی بر اندروید ۱۱ است.

ابعاد این گوشی ۱۶۵.۱ در ۷۵.۶ در ۸.۹ میلی‌متر است و ۲۲۸ گرم وزن دارد. این یعنی نسبت به نسل قبلی ابعاد کوچک‌تری دارد ولی اندکی سنگین‌تر است.

در نهایت باید به دوربین‌های این گوشی همه‌فن‌حریف بپردازیم. دوربین اصلی گلکسی S21 اولترا مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است و از لرزشگیر اپتیکال و دیافراگم F/1.8 بهره می‌برد. در کنار آن دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اولترا واید قرار گرفته که مانند دیگر دوربین‌های مشابه، فاقد قابلیت لرزشگیر اپتیکال است.

فلش LED و سیستم فوکوس خودکار لیزری هم بخشی از ماژول دوربین را تشکیل می‌دهند. کاربران برای زوم کردن به دو دوربین دسترسی دارند که یکی از آن‌ها دوربین ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت زوم هیبریدی ۳ برابری و دیگری دوربین پریسکوپی ۱۰ مگاپیکسلی با زوم هیبریدی ۱۰ برابری است.

هر دو دوربین از قابلیت لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برند و روی هم رفته می‌توانند زوم دیجیتال ۱۰۰ برابری را امکان‌پذیر کنند. برای افرادی که به فیلمبرداری علاقه دارند باید بگوییم که دوربین این گوشی از فیلمبرداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه و فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه پشتیبانی می‌کند. بنا به اطلاعات فاش شده از جانب این افشاگر، گلکسی S21 اولترا از دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

