کوالکام در اولین روز از ماه دسامبر امسال از پردازنده‌ی پرچم‌دار و جدید خود با نام اسنپدراگون ۸۸۸ رونمایی کرد. پردازنده‌ای مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری که از قدرت پردازشی و گرافیکی بسیار بالایی بهره می‌برد. تنها یک روز بعد از رونمایی از این پردازنده، کوالکام جزئیات زیادی در رابطه با آن منتشر کرد اما امروز، نتیجه‌ی بنچمارک اسنپدراگون ۸۸۸‌ نیز به صورت رسمی و توسط خود کوالکام اعلام شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تست‌های یاد شده روی دستگاه مرجع خود کوالکام صورت گرفت که به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شده و ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع LPDDR5 و ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.0 نیز در کنار آن قرار گرفته‌اند. نمایشگری که برای این محصول در نظر گرفته شده ۶.۵ اینچی است و از وضوح تصویر FHD بهره می‌برد و رفرش‌ریت آن نیز ۱۲۰ هرتزی است. تمام بنچمارک‌ها روی این گوشی سه مرتبه انجام گرفت تا امتیاز متوسطی با تنظیمات پیش‌فرض بدست آید.

از مهم‌ترین بنچمارک‌هایی که روی این گوشی با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ انجام گرفت شامل GFXBench Aztec Normal و Manhattan 3.0 (برای تست قدرت گرافیک)، AnTuTu (برای ارزیابی عملکرد کلی یک گوشی) و گیک‌بنچ (ارزیابی عملکرد پردازنده در بخش تک و چند هسته‌ای) می‌شوند. شما عزیزان می‌توانید جدول کلی نتیجه‌ی بنچمارک‌های اسنپدراگون ۸۸۸ را در زیر مشاهده کنید.

اما نتیجه را با معروف‌ترین بنچمارک یعنی AnTuTu شروع می‌کنیم که در آن، اسنپدراگون ۸۸۸ موفق شد امتیاز بسیار خوب ۷۳۵/۴۳۹ را کسب کند. این امتیاز برای گوشی‌های اندرویدی یک رکورد محسوب می‌شود چرا که در حال حاضر قدرتمندترین گوشی اندرویدی در این لیست که میت ۴۰ پرو پلاس است، امتیاز ۶۹۸/۶۵۴ را کسب کرد. بیشترین امتیازی هم که یک پردازنده از کوالکام توانست کسب کند، اسنپدراگون ۸۶۵ در می ۱۰ اولترا با امتیاز ۶۷۱/۰۴۵ بود.

اسنپدراگون ۸۸۸ در برابر A14 و کایرین ۹۰۰۰؛ نبرد تراشه‌های ۵ نانومتری

تست معروف بعدی، گیک‌بنج است. جایی که به عملکرد پردازنده در حالت تک و چند هسته‌ای امتیاز داده می‌شود. در این بخش، نماینده‌ی کوالکام توانست امتیاز ۱/۱۳۵ را در بخش تک و ۳۷۹۴ را در بخش چند هسته‌ای کسب کند. به نسبت پردازنده‌ی قبل (۹۰۰ در بخش تک و ۳۴۰۰ در بخش چند هسته‌ای)، امتیاز کسب شده آنقدر زیاد نیست که بتوان گفت تفاوت عملکرد بین محصولات مجهز به این دو پردازنده فاحش است. اما با این حال به وضوح می‌توان بهبود قدرت پردازشی را به نسبت اسنپدراگون ۸۶۵ مشاهده کرد. (۱۰ درصد در حالت چند هسته‌ای و ۲۰ درصد در حالت تک هسته‌ای).

در نهایت هم می‌رسیم به بنچمارک معروف GFX Bench که به بررسی توان گرافیکی یک محصول می‌پردازد. در تست Aztec Ruins Vulcan، آدرنو ۶۶۰ توانست به میزان متوسط ۸۶ فریم بر ثانیه و در تست Manhattan 3.0، به ۱۶۹ فریم بر ثانیه دست پیدا کند. تمامی این تست‌ها در وضوح تصویر FHD انجام گرفتند و در نتیجه، می‌بینیم که گرافیک جدید کوالکام توانست با اختلاف زیادی به نسبت گرافیک بکار رفته در نسل قبل بهتر عمل کند. برای مقایسه باید بگوییم گوشی گیمینگ ایسوس راگ‌فون ۳ توانست با گرافیک آدرنو ۶۵۰ در تست Manhattan 3.0، به میزان ۱۳۳ فریم بر ثانیه دست پیدا کند.

با توجه به نتیجه‌ی بنچمارک اسنپدراگون ۸۸۸‌ به نظر می‌رسد با پردازنده‌ی بسیار قدرتمندی روبرو هستیم که قرار است رقابت بین گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها را به اوج خود برساند. با این حال باید منتظر بمانیم ببینیم عملکرد این پردازنده در گوشی‌هایی که به‌زودی رونمایی می‌شوند تا چه اندازه خوب خواهد بود.

شیائومی می ۱۱ اولین گوشی با اسنپدراگون ۸۸۸ خواهد بود

