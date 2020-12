بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، مایکروسافت مشغول طراحی تراشه‌های مبتنی بر معماری ARM برای سرورها و احتمالا سری سرفیس است. ظاهرا این تراشه‌ها در سرورهای مختص سرویس ابری Azure مایکروسافت مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین این شرکت در حال بررسی یک تراشه‌ی دیگر برای تعدادی از گجت‌های سرفیس است که هنوز مشخص نیست که آیا این روند منجر به ساخت محصول نهایی خواهد شد یا نه.

باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر بیشتر سرورهای سرویس ابری Azure از پردازنده‌های اینتل بهره می‌برند و اکثریت گجت‌های سرفیس هم مبتنی بر پردازنده‌های اینتل هستند. مایکروسافت سابقه‌ی همکاری با AMD و کوالکام برای ساخت تراشه‌های سفارشی دارد که تمایل مایکروسافت برای دور شدن از اینتل را نشان می‌دهد.

مایکروسافت سال گذشته از تراشه‌ی SQ1 رونمایی کرد که مبتنی بر معماری ARM بود و امسال هم نسل دوم آن رسما معرفی شد. AMD هم برای توسعه‌ی نسخه‌ی سفارشی از پردازنده‌ی رایزن به منظور استفاده در سرفیس لپ‌تاپ ۳ با مایکروسافت همکاری کرده است.

استفاده از تراشه‌های مبتنی بر معماری ARM در سرورها خبر بسیار بدی برای اینتل محسوب می‌شود. گفتنی است اپل مدتی قبل با معرفی اولین مک‌های مبتنی بر تراشه‌ M1 مهاجرت خود از پردازنده‌های اینتل به سمت تراشه‌های اختصاصی خود را کلید زد. در حال حاضر اکثر سرورهای جهان از پردازنده‌های اینتل استفاده می‌کنند که البته AMD روزبه‌روز سهم بازار خود را در این حوزه افزایش می‌دهد.

آمازون که مهم‌ترین رقیب مایکروسافت در زمینه‌ی سرویس‌های ابری به حساب می‌آید، سال گذشته از پردازنده‌های Graviton2 رونمایی کرد که مبتنی بر معماری ARM هستند. علی‌رغم مزایایی که این دسته از تراشه‌ها برای سرورها می‌توانند ارائه دهند، این بخش از سرورها در حال حاضر بخش کوچکی از بازار را تشکیل می‌دهند.

رئیس روابط عمومی مایکروسافت این اخبار را تکذیب نکرده و در واکنش گفته: «از آنجایی که تراشه‌ها یک بخش بنیادی و مهم تکنولوژی محسوب می‌شوند، ما به سرمایه‌گذاری بر روی قابلیت‌های خود در حوزه‌هایی مانند طراحی، ساخت و آماده‌سازی ابزار ادامه می‌دهیم و در عین حال شراکت خود با طیف گسترده‌ای از ارائه‌دهندگان تراشه‌ها را تقویت می‌کنیم.»

