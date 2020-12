با اعلام سامسونگ، جدیدترین چیپست این شرکت که به احتمال بسیار فراوان اگزینوس ۲۱۰۰ نام خواهد داشت، در تاریخ ۱۲ ژانویه (۲۳ دی ماه) یعنی دو روز قبل از رونمایی از گوشی‌های سری گلکسی S21 معرفی می‌شود.

همانطور که می‌دانید، دی ماه امسال، زمان رونمایی از پرچم‌داران جدید سامسونگ است. محصولاتی که معمولا بهمن ماه رونمایی می‌شدند اما امسال بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد تا تقریبا ۱ ماه زودتر، شاهد رونمایی از نمایندگان جدید غول کره‌ای باشیم.

طبق معمول، این گوشی‌ها در دو نسخه مجهز به پردازنده‌های اگزینوس و اسنپدراگون تولید خواهند شد. آن نسخه که وارد بازار آمریکا و چین می‌شود به اسنپدراگون ۸۸۸ و آن نسخه که در بازارهای خاورمیانه، کره‌ی جنوبی و اروپا به فروش می‌رسد، به پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ مجهز خواهد شد. اگر شنیدن این خبر باز هم شما را به یاد خاطرات بد از پردازنده‌های اگزینوس انداخته باید کمی صبر کنید. چون به نظر می‌رسد اینبار اگزینوس حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

سامسونگ طی سال‌های اخیر به خاطر عملکرد نه چندان خوب پردازنده‌های اختصاصی خود چه در گوشی‌های میان‌رده و چه در گوشی‌های پرچم‌دار، مورد انتقاد شدید کاربران قرار داشت. این انتقادها اما نتیجه داد و باعث شد سامسونگ استفاده از هسته‌های سفارشی Mongoose را کنار گذاشته و به سراغ ARM برود. همین موضوع باعث شده به کیفیت بالای چیپ‌های این شرکت امیدوار باشیم. حساب کاربری سامسونگ اگزینوس در توییتر هم با انتشار متن «پردازنده‌ی اگزینوس کاملا جدیدی در راه است»، به نوعی به فناوری ساخت پیشرفته و متفاوت این پردازنده اشاره کرد.

تیزری هم که سامسونگ برای معرفی این پردازنده منتشر کرده، عبارت «اگزینوس برگشته» را نشان می‌دهد و این خبر خوبی برای علاقه‌مندان به پرچم‌داران سامسونگ است که خارج از چین و آمریکا زندگی می‌کنند. شما عزیزان می‌توانید تیزر مربوطه را در زیر تماشا کنید.

مدل اگزینوس گلکسی S21 رقیب قدری برای مدل اسنپدراگون خواهد بود

سامسونگ امسال قصد دارد اگزینوس ۲۱۰۰ را مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری و با ترکیب هسته‌ی ۱ + ۳ + ۴ تولید کند. دقیقا همین لیتوگرافی و همین چینش هسته برای پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ کوالکام که اول این ماه رونمایی شد نیز وجود دارد. اتفاقا کوالکام وظیفه‌ی ساخت تراشه را به سامسونگ واگذار کرده و این یعنی شرکت کره‌ای کاملا در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارد.

تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ از ۸ هسته بهره می‌برد. بزرگ‌ترین آن، Cortex-X1 نام دارد و با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز فعالیت می‌کند. در کنار آن، سه هسته از نوع Cortex-A78 با فرکانس ۲.۴۲ و چهار هسته‌ی کم مصرف Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز نیز قرار گرفته تا در زمان انجام فعالیت‌های سبک، گوشی مصرف بهینه‌ای داشته باشد و در زمان استفاده‌ی سنگین هم عملکرد خارق‌العاده‌ای از خود به نمایش بگذارد.

اگزینوس ۲۱۰۰ اما که گفته می‌شود از لحاظ قدرت پردازشی حتی از اسنپدراگون ۸۸۸ هم سریع‌تر است، از همین تعداد و نوع هسته بهره می‌برد، منتها تک هسته‌ی Cortex-X1 در آن از فرکانس ۲.۹۱ گیگاهرتز بهره می‌برد. البته گفته می‌شود هفت هسته‌ی دیگر هم از فرکانس بیشتری به نسبت رقیب برخوردارند (سه هسته با فرکانس ۲.۸۱ و چهار هسته با فرکانس ۲.۲۱) که خب این موضوع هنوز رسما تایید نشده و باید منتظر ماند و دید آیا واقعا همینطور هست یا خیر.

ماه گذشته، سامسونگ از پردازنده‌ی ۵ نانومتری اگزینوس ۱۰۸۰ رونمایی کرد. پردازنده‌ی میان‌رده‌ای که قرار است در گوشی‌های شرکت‌های چینی مورد استفاده قرار گیرد و حتی اخیرا شاهد رونمایی از یک گوشی ویوو با این پردازنده بودیم. اسنپدراگون ۸۸۸ که یک پردازنده‌ی پرچم‌دار به حساب می‌آید، از لحاظ عملکرد، بسیار نزدیک به اگزینوس ۱۰۸۰ بود که سامسونگ آن را میان‌رده‌ی خود می‌داند.

امتیازی که اگزینوس ۱۰۸۰ در بنچمارک AnTuTu کسب کرد، ۶۹۳/۶۰۰ بود. با توجه به آنچه که کوالکام در بررسی‌های اخیر اسنپدراگون ۸۸۸ در بنچمارک‌ها منتشر کرده، این پردازنده در تست مشابه توانست امتیاز ۷۳۵/۴۳۹ را کسب کند. در گیک‌بنچ هم اختلاف امتیاز آنقدرها فاحش نیست. اگزینوس ۱۰۸۰ در بخش تک و چند هسته‌ای موفق به کسب امتیاز ۸۸۸ و ۳۲۴۴ شد. این امتیازات برای نماینده‌ی کوالکام به ترتیب ۱/۱۳۵ و ۳/۷۹۴ بود.

تصاویر رسمی گوشی گلکسی S21 اولترا منتشر شد

همه‌ی این امتیازات در حالی بدست آمده که اگزینوس ۱۰۸۰ یک میان‌رده است و اسنپدراگون ۸۸۸ یک پرچم‌دار. بنابراین به نظر می‌رسد اگزینوس ۲۱۰۰ نه تنها نماینده‌ی کوالکام را پشت سر می‌گذارد، بلکه واقعا قرار است جهش بزرگی در دنیای پردازنده‌های موبایل باشد. البته اگر مشکلی از بابت گرمای بیش از حد، کهکشانی‌ها را آزار ندهد. چون فرکانس بالا به معنای تولید گرمای بیشتر نیز هست. هرچند گفته می‌شود از لحاظ مصرف انرژی، عملکرد تراشه‌ی جدید بسیار بهتر از نسل قبل یعنی اگزینوس ۹۹۰ خواهد بود.

اما در میان تمام این خبرها، رونالد کوانت، از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری، مدعی شد اگزینوس ۲۱۰۰ در واقع یک تراشه‌ی ۷ نانومتری است و نه ۵ نانومتری! این ادعای بسیار عجیبی است چرا که سامسونگ همیشه در حوزه‌ی فناوری، جدیدترین‌ها را بدون هیچگونه درنگ تولید و امتحان می‌کند.

در حالی که شرکت یک ماه پیش از یک تراشه‌ی ۵ نانومتری رونمایی کرد، بعید به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۱، در بخش پرچم‌دار، از لیتوگرافی ۷ نانومتری استفاده کند. حتی Ice Universe که در اکثر اوقات تمام خبرهای منتشر شده از سوی آن موثق هستند اعلام کرد چنین مشخصه‌ی سخت‌افزاری نمی‌تواند در یک تراشه‌ی ۷ نانومتری وجود داشته باشد و پردازنده‌ی جدید، ۵ نانومتری خواهد بود.

با این حال باید منتظر ماند و دید در تاریخ ۲۳ دی ماه چه پیش خواهد آمد. در رابطه با اگزینوس ۲۱۰۰ سامسونگ هنوز هیچ خبر رسمی که بتوانیم به آن اعتماد کنیم منتشر نشده و فعلا همه چیز در حد یک شایعه است. اما در رابطه با ادعای رونالد کوانت می‌توان با اطمینان گفت که غیر ممکن است پردازنده‌ی جدید ۷ نانومتری باشد.

قیمت گوشی‌های سری گلکسی S21 فاش شد

