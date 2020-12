اپل در هفته‌ی گذشته از ایرپادز مکس رونمایی کرد. بعد از رونمایی از این هدفون توسط اپل مشخص شد که این هدفون اپل دارای دکمه‌ی خاموش و روشن نیست و بعد از قرار دادن آن در محفظه‌ی هوشمندش این هدفون به حالت مصرف بسیار کم انرژی می‌رود.

با توجه به این موضوع، سوال‌های مختلفی در رابطه با مصرف باتری این هدفون در صورت عدم قرارگیری آن بعد از استفاده در محفظه‌ی هوشمندش مطرح شدند. در نتیجه اپل با منتشر کردن اطلاعات جدیدی به این سوال‌های مطرح شده پاسخ داد. اپل همچنین عنوان کرده است که برخلاف باور بسیاری از افراد، استفاده از محفظه‌ی هوشمند این هدفون تنها راه فعال کردن حالت ذخیره‌ی انرژی نیست.

با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط اپل باید بگوییم زمانی که بعد استفاده از ایرپادز مکس آن را در محفظه‌ی هوشمندش قرار نمی‌دهید این هدفون بعد از گذشت ۵ دقیقه و در صورت عدم استفاده، حالت ذخیره‌ی انرژی را فعال می‌کند.

اگر به مدت ۳ روز این هدفون‌ لمس نشود و در یک محل ثابت باقی بماند، این هدفون با غیرفعال کردن بلوتوث و قابلیت Find My به حالت خیلی کم مصرف می‌رود تا میزان شارژ موجود در باتری را به شکل بهتری حفظ کند.

اپل در رابطه با این موضوع می‌گوید:

«اگر شما بعد از استفاده از ایرپادز مکس آن را در محل ثابتی بگذارید، بعد از گذشت ۵ دقیقه این هدفون با رفتن به حالت ذخیره‌ی انرژی از مصرف باتری جلوگیری می‌کند. بعد از گذشت ۷۲ ساعت از ثابت ماندن هدفون، این هدفون به صورت خودکار حالت خیلی کم مصرف را فعال می‌کند و با خاموش کردن بلوتوث و قابلیت Find My میزان شارژ موجود در باتری را تا مدت زمان بیشتری ذخیره می‌کند.»

اپل همچنین در رابطه با رفتار این هدفون در زمان قرارگیری آن در محفظه‌ی هوشمندش هم توضیح می‌دهد و می‌گوید که بعد از قرارگیری این هدفون در محفظه‌‌ی هوشمندش، این هدفون همانند قبل ابتدا به حالت کم مصرف و سپس به حالت خیلی کم مصرف می‌رود. اما این کار را در زمان‌های متفاوت‌تری نسبت به زمان عدم استفاده از محفظه‌ی هوشمند انجام می‌دهد.

در واقع بلافاصله بعد از قرارگیری این هدفون در محفظه‌ی هوشمند، این هدفون به حالت کم مصرف انرژی می‌رود و بعد از گذشت ۱۸ ساعت از زمان قرارگیری ایرپادز مکس در محفظه‌ی هوشمندش، این هدفون حالت خیلی کم مصرف انرژی را فعال می‌کند.

اپل درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

«زمانی که بعد از استفاده از ایرپادز مکس آن‌ را در محفظه‌ی هوشمندش قرار دهید، این هدفون در همان لحظه حالت مصرف کم انرژی را فعال می‌کند تا باتری کمی را مصرف کند. بعد از گذشت ۱۸ ساعت از زمان قرارگیری این هدفون در محفظه‌ی هوشمندش، این هدفون با خاموش کردن بلوتوث و قابلیت Find My به حالت خیلی کم مصرف می‌رود تا شارژ موجود در باتری را به بهترین شکل ممکن حفظ کند.»

با توجه به توضیحات منتشر شده درباره‌ی حالت‌های مصرف انرژی ایرپادز مکس در صورت عدم استفاده، می‌توانیم بگوییم که بعد از قرار دادن این هدفون در محفظه‌ی هوشمندش در واقع همان حالتی از مصرف انرژی فعال می‌شود که در صورت عدم استفاده و ثابت ماندن این هدفون به مدت ۵ دقیقه خارج از محفظه‌ی هوشمندش فعال می‌شود.

و این هدفون بعد از ۱۸ ساعت ماندن در محفظه‌ی هوشمندش به حالت مصرف خیلی کم انرژی می‌رود. در واقع این حالت از مصرف انرژی مشابه حالتی است که این هدفون در صورت عدم استفاده و بعد ۷۲ ساعت در زمان عدم قرارگیری در محفظه‌‌ی هوشمندش، آن را فعال می‌کند.

قبل از منتشر شدن این اطلاعات توسط اپل، بررسی‌های انجام شده توسط سایت MacRumors نشان دادند که در صورت عدم قرارگیری این هدفون در محفظه‌ی هوشمندش بعد از استفاده، مصرف باتری این هدفون اندکی بیشتر از زمانی است که در محفظه‌ی هوشمندش قرار می‌گیرد.

با توجه به منتشر شدن توضیحات اپل می‌توانیم بگوییم که این تفاوت اندک در مصرف انرژی ناشی، از دیرتر فعال شدن حالت خیلی کم مصرف این هدفون در زمان عدم قرارگیری آن در محفظه‌ی هوشمند است.

اگر این تفاوت زمانی اندک میان فعال شدن حالت مصرف کم انرژی در زمان استفاده از محفظه‌ی هوشمند را در مقایسه با عدم استفاده از آن را نادیده بگیریم، می‌توانیم بگوییم که در زمان‌ عدم استفاده از این هدفون به مدت کم تفاوت چندانی میان استفاده از محفظه‌ی هوشمند و عدم استفاده از این محفظه بر روی مصرف انرژی باتری وجود ندارد.

اما اگر شما قصد دارید که از این هدفون به مدت زمان زیادی مانند بیشتر از ۱۸ ساعت استفاده نکنید، بهتر است که این هدفون را در محفظه‌ی هوشمندش قرار دهید تا بعد از گذشت ۱۸ ساعت به حالت مصرف خیلی کم انرژی برود. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد در صورت عدم استفاده از محفظه‌ی هوشمند مدت ۷۲ ساعت طول خواهد کشید تا این هدفون به این حالت انرژی برود که در نتیجه باتری بیشتری را مصرف خواهد کرد.

با توجه به سردرگمی‌هایی که برای کاربران درباره‌ی مصرف انرژی ایرپادز مکس مطرح شده‌ است. بعضی کاربران حدس و گمان‌هایی را در رابطه با اضافه کردن قابلیت خاموش و روشن به این هدفون از طریق منتشر کردن به‌روزرسانی‌های نرم افزاری مطرح کرده‌اند.

