اینطور که به نظر می‌رسد، اپل قصد دارد در گوشی‌‌های سری آیفون ۱۳ از وای‌فای نسل جدید موسوم به وای‌فای ۶E بهره ببرد که از لحاظ کیفیت، اتصال عملکرد بسیار بهتری به نسبت نسل کنونی دارد.

طبق گفته‌ی تعدادی از تحلیل‌گران موسسه‌ Barclay، آیفون ۱۳ با قدرت و کیفیت بیشتری در بخش اتصالات وای‌فای راهی بازار می‌شود. البته آیفون‌ ۱۲ و مدل‌های دیگر آن با بهره‌مندی از وای‌فای ۶، در حال حاضر هم عملکرد بسیار خوبی در این زمینه دارند اما نسل جدید که وای‌فای ۶E نام دارد، کیفیت نماینده‌های جدید اپل را در دریافت سیگنال‌ افزایش می‌دهد.

تمام قابلیت‌های وای‌فای ۶ به لطف نسل جدید به فرکانس‌های ۶ گیگاهرتزی نیز راه خواهد یافت که باعث می‌شود علاوه بر افزایش نرخ تبادل داده‌ها، زمان تاخیر نیز به حداقل برسد. در نتیجه وای‌فای ۶E با طیف گسترده‌تر و پهنای باند وسیع‌تر همراه خواهد بود. به عبارتی دیگر، اگر آیفون ۱۳ به این فناوری مجهز شود، کاربران عملکردی پایدار با بالاترین سرعت را از گوشی‌های خود در اتصال به وای‌فای شاهد خواهند بود. اگر بخواهیم فناوری جدید را با وای‌فای ۶ در آیفون ۱۲ مقایسه کنیم باید بگوییم نماینده‌ی سال ۲۰۲۰ اپل از وای‌فای نسل ۶ در محدوده‌ی عملیاتی ۲.۴ تا ۵ گیگاهرتز بهره می‌برد.

تغییرات صورت گرفته در وای‌فای ۶E از سال ۱۹۸۹ تاکنون بی‌سابقه بوده و اگر واقعا تا سال آینده شاهد حضور آن در گوشی‌های اپل باشیم، تجربه‌ی کاربری در بخش‌های مختلف نظیر واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، کار با گوشی‌های هوشمند و گجت‌های پوشیدنی و مواردی از این دست، دگرگون خواهد شد.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس که قلب تپنده‌ی بسیاری از گوشی‌های اندرویدی را تشکیل می‌دهد، همین حالا هم از وای‌فای ۶E بهره می‌برد. اما خب اینکه در آیفون‌ها هم شاهد استفاده از آن خواهیم بود، فعلا در حد یک شایعه است و باید آن را در کنار دیگر خبرهایی قرار دهیم که غیر رسمی در رابطه با گوشی‌های مورد انتظار اپل منتشر شده‌اند. هرچند چون رقبای امسال اپل به این فناوری مجهز شده‌اند، بعید به نظر می‌رسد سال آینده اپل در این بخش کم‌کاری کند.

اطلاعات جدیدی از گوشی‌های سری آیفون ۱۳ اپل منتشر شد

با این حال عرضه‌ی آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس بدون نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی تا به اینجای کار نشان داده باید انتظار هر نوع غافلگیری از سوی اپل را داشته باشیم. هرچند این اتفاق هم بالاخره در نسل جدید آیفون‌ها رخ خواهد داد و احتمالا دو مدل پرو و پرو مکس از آیفون ۱۳ را با نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی با پنلی از نوع LTPO (فناوری که امکان تغییر رفرش‌ریت با توجه به نوع محتوا را فراهم می‌کند) شاهد خواهیم بود. از قابلیت‌های دیگری که انتظار داریم در آیفون ۱۳ ببینیم، پشتیبانی از قابلیت محبوب و کاربردی نمایشگر همیشه روشن است که رقبای اندرویدی مدت‌ها از آن بهره می‌برند.

برنامه‌های اپل برای سال ۲۰۲۱ هنوز به صورت رسمی مشخص نشده اما گفته می‌شود در سال ۲۰۲۱، خبری از جانشین آیفون SE 2020 نخواهد بود. اینکه شرکت کوپرتیونیی با وجود برند مینی، قصد تولید سری SE را دارد یا خیر مشخص نیست اما به نظر می‌رسد حداقل سال آینده، محصولی با نام آیفون SE را شاهد نخواهیم بود. چون اپل احتمالا قابلیت تاچ‌آیدی را به همه‌ی گوشی‌های سری آیفون ۱۳ خواهد آورد. بنابراین قابلیتی وجود ندارد که آیفون SE با آن بخواهد کاربران را به خود جذب کند. مگر اینکه اپل باز هم با سیاست‌های خاص خود، قیمتی رقابتی برای آن تعیین کند که حتی در این صورت هم فروش مدل مینی به خطر خواهد افتاد.

با این حال فعلا نمی‌توان در رابطه با چیزی به طور حتم نظر داد. اپل احتمالا مانند برنامه‌ی سال‌های گذشته‌ی خود، در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ از آیفون ۱۳ رونمایی می‌کند. بنابراین طبیعی است فعلا خبرهای پیرامون این گوشی‌ها در حد یک شایعه باشند.

چرا خرید گوشی‌های آیفون ۱۲ منطقی نیست؟

منبع: PhoneArena

The post آیفون ۱۳ با شبکه‌ی وای‌فای پیشرفته‌تر راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala