طی چند سال گذشته، قیمت انواع گوشی پرچم‌دار به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. چند سال قبل گوشی‌های پرچم‌دار سد قیمت هزار دلار را شکستند و به نظر می‌رسد این روند قرار نیست متوقف شود. اما آیا واقعا قیمت انواع گوشی های پرچم‌دار در سال ۲۰۲۰ بیشتر شده است؟

برای رسیدگی به این موضوع، میانگین قیمت گوشی‌های پرچم‌دار شرکت‌های اپل، سامسونگ، گوگل، وان‌پلاس، شیائومی، ال‌جی و سونی را مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین قیمت پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه و پرچم‌داران بسیار گران‌قیمت هم به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نتایج بررسی

بهتر است همین ابتدا به نتایج بررسی مربوط به قیمت گوشی نگاهی بیندازیم. در ادامه می‌توانید نمودار میانگین قیمت سه دسته گوشی موردنظر در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را مشاهده کنید.

داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهند که قیمت گران‌ترین گوشی‌های پرچم‌دار در سال ۲۰۲۰ افزایش قابل توجهی داشته است. اما در عین حال، قیمت پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه و متوسط قیمت پرچم‌داران به طور محسوسی بیشتر نشده است. بخشی از این موضوع به تصمیم برخی شرکت‌ها برای حرکت به سمت پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه برمی‌گردد. به عنوان مثال گوشی‌هایی مانند ال‌جی ولوت و گوگل پیکسل ۵ پرچم‌داران بسیار گرانی محسوب نمی‌شوند و در عین حال میانگین قیمت این دسته از گوشی‌ها را در سال ۲۰۲۰ کاهش داده‌اند.

اما در نهایت با چه وضعیتی روبرو هستیم؟ روی هم رفته پرچم‌داران بسیار گران‌قیمت سال جاری میلادی گران‌تر از سال ۲۰۱۹ شده‌اند. میانگین قیمت این دسته از گوشی‌ها حدود ۱۱۰ دلار بیشتر از گوشی‌های مشابه در سال ۲۰۱۹ است. همچنین برخی شرکت‌ها مانند وان‌پلاس و شیائومی هم قیمت گوشی‌های پرچم‌دار خود را افزایش داده‌اند. به نظر می‌رسد فناوری ۵G نقش مهمی در زمینه‌ی افزایش قیمت این گوشی‌ها داشته است.

با این حال، سامسونگ و چند برند دیگر در سال جاری میلادی قیمت پرچم‌داران مقرون به صرفه‌ی خود را اندکی کاهش دادند. علاوه بر این، همان‌طور که گفتیم دو شرکت ال‌جی و گوگل تصمیم گرفتن قدرت پردازشی پرچم‌داران خود را کاهش دهند ولی در عوض قیمت آن‌ها را پایین بیاورند. به همین خاطر به غیر از گوشی‌های به اصطلاح اولترا با حافظه‌ی داخلی ۵۱۲ گیگابایتی، کلیت گوشی‌های پرچم‌دار نسبت به مدل‌های ۲۰۱۹ چندان گران‌تر نبودند.

اما وقتی توجه خود را به برندهای خاصی معطوف می‌کنیم، تنوع زیادی در قیمت انواع گوشی دیده می‌شود که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

راهنمای گام به گام خرید گوشی اندرویدی مناسب

گوشی‌های کدام برند بیشترین افزایش قیمت را داشته است؟

اگرچه میانگین قیمت گوشی‌ها به طور اندکی افزایش پیدا کرده، اما در زمینه‌ی استراتژی قیمت‌گذاری در سال ۲۰۲۰ تنوع بیشتری نسبت به ۲۰۱۹ دیده می‌شود. اما اگر به نمودار زیر نگاهی بیندازید، می‌توانید ببینید که شرکت‌ها برای مدل‌های مختلف پرچم‌داران خود استراتژی‌های مختلفی را اتخاذ کرده‌اند.







به عنوان مثال اگرچه میانگین قیمت گوشی‌های گلکسی اس اندکی ارزان‌تر شده، اما این موضوع به عرضه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن برمی‌گردد که در واقع ارزان‌تر از گوشی ۷۵۰ دلاری گلکسی S10e محسوب می‌شود. برای خرید مدل ۵۱۲ گیگابایتی گلکسی اس ۲۰ پلاس باید مبلغ ۱۲۹۹ دلار بپردازید و مدل ۵۱۲ گیگابایتی اس ۲۰ اولترا با قیمت ۱۴۹۹ دلار راهی بازار شده است. روی هم رفته سری اس ۲۰ با قیمت بیشتری نسبت به نسل قبلی راهی بازار شده‌اند و همین رویکرد برای سری نوت ۲۰ هم تکرار شده است.

سامسونگ تنها برندی نبود که در سال ۲۰۲۰ قیمت برخی از گوشی های خود را افزایش داد. وان‌پلاس ۸ و وان‌پلاس ۸ پرو به ترتیب نسبت به نسل قبلی ۴۰ و ۱۴۰ دلار گران‌تر شده‌اند. همچنین وان‌پلاس ۸T هم نسبت به وان‌پلاس ۷T نیز ۱۵۰ دلار گران‌تر شده است. گوشی‌های پرچم‌دار سری می شرکت شیائومی با وجود اینکه عمدتاً در بازار چین عرضه می‌شوند، اما با قیمت بالاتری نسبت به نسل قبلی به دست کاربران رسیده‌اند. سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ هم ۲۵۰ دلار گران‌تر از نسل قبلی خود به حساب می‌آید.

در این میان، اپل برخلاف انتظارات قیمت سری آیفون ۱۲ را نسبت به نسل قبلی افزایش نداد. جدیدترین گوشی پرچم‌دار گوگل هم ارزان‌تر از نسل قبلی خود به شمار می‌رود که البته این موضوع به بهای استفاده از سخت‌افزار ارزان‌تر صورت گرفته است. ال‌جی ولوت هم نسبت به گوشی‌های G8 و G8X قیمت ارزان‌تری دارد ولی باید خاطرنشان کنیم این گوشی مانند پیکسل ۵ مبتنی بر تراشه‌ی میان‌رده است.

روی هم رفته، پرچم‌داران گران‌قیمت در سال ۲۰۲۰ تا حدی گران‌تر شده‌اند اما به لطف توجه بیشتر به پرچم‌داران مقرون به صرفه، میانگین قیمت آن‌ها افزایش محسوسی نداشته است. اگرچه برخی برندها کماکان به عرضه‌ی گوشی‌های بسیار گران‌قیمت علاقه دارند، اما برخی دیگر قیمت این گوشی‌ها را بسیار ارزان‌تر کرده‌اند و این نشانه‌ی خوبی برای ۲۰۲۱ و سال‌های بعدی است.

سخن آخر

روی هم رفته قیمت گوشی در سال ۲۰۲۰ بیشتر شده است؟ جواب این سؤال هم بله و هم خیر است. اگرچه میانگین قیمت پرچمداران تا حدی بیشتر شده، اما این موضوع عمدتاً به افزایش قیمت پرچم‌داران گران‌قیمت برمی‌گردد. به عنوان مثال، پرچم‌داران تمام‌عیار حالا با میانگین قیمت بیش از ۱۰۰۰ دلار راهی بازار می‌شوند. با این حال، تقریبا تمام برندها مدل مقرون به صرفه هم عرضه کرده‌اند و همین موضوع منجر به افزایش تنوع برای بودجه‌های مختلف شده است.

به نظر می‌رسد بسیاری از برندها به خوبی می‌دانند که بخش اعظمی از کاربران تمایلی به پرداخت بیش از هزار دلار برای خرید گوشی ندارند. برخی پرچم‌داران ارزان‌تر مانند گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و آیفون ۱۲ به احتمال زیاد با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند. در عین حال، در سال ۲۰۲۰ شاهد توجه بیشتر به «میان‌رده‌های تمام‌عیار» مانند پیکسل ۵ بودیم که زیر ۷۰۰ دلار قیمت دارند و به‌عنوان جایگزین پرچم‌داران انجام وظیفه می‌کنند.

اگرچه در سال ۲۰۲۰ قیمت برخی پرچم‌داران تمام‌عیار افزایش یافته، اما از طرف دیگر گزینه‌های متنوعی در دسته‌ی پرچم‌داران مقرون به صرفه ارائه شده است.

۲۰۲۰ سال درخشش گوشی‌های میان‌رده بود

