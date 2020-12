سامسونگ قصد دارد قیمت گوشی‌های ۵G خود را بیش از پیش کاهش دهد تا کابران بیشتری بتوانند آن‌ها را خریداری کنند. در سال جاری میلادی، این شرکت از گوشی‌های ۵G گلکسی A51، A71 و A42 رونمایی کرد. طبق گزارش‌های منتشر شده، سال آینده سامسونگ حداقل از دو گوشی ۵G مقرون به صرفه با نام‌های گلکسی A32 و گلکسی A22 رونمایی خواهد کرد.

بر اساس یک گزارش جدید، سامسونگ در حال برنامه‌ریزی برای عرضه‌ی گلکسی A22 در هند و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا است. ظاهرا این گوشی در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ با قیمت حدودا ۱۸۰ دلاری راهی بازار خواهد شد. گفته می‌شود این برند کره‌ای تصمیم گرفته ساخت گوشی موردنظر را برون‌سپاری کند؛ این یعنی فرایند طراحی و تولید آن به شرکت دیگری واگذار می‌شود.

با این حال، سامسونگ تا حدی در فرایند طراحی و ساخت آن دخیل خواهد بود و در مورد مشخصات، قابلیت‌ها و نرم‌افزار آن تصمیم خواهد گرفت. به نظر می‌رسد گلکسی A22 از تراشه Dimensity 700 ساخت مدیاتک بهره می‌برد که مجهز به مودم ۵G یکپارچه است. این گوشی با گوشی‌های ۵G مقرون‌به‌صرفه‌ی شرکت‌هایی مانند اوپو، ریلمی، ویوو و شیائومی رقابت خواهد کرد.

بر اساس گزارش‌های مختلف، سامسونگ در سال ۲۰۲۱ از حداقل ۸ گوشی سری گلکسی A رونمایی خواهد کرد. همچنین باید خاطرنشان کنیم که فرایند تولید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از گوشی‌های سامسونگ برون‌سپاری شده‌اند.

