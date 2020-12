خودرو اپل احتمالا شهریور ماه رونمایی خواهد شد

با وجود اینکه از گذشته تاکنون شایعه‌هایی در رابطه با خودرو اپل منتشر شده‌اند، اما اطلاعاتی به‌تازگی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل قصد دارد از این خودرو زودتر از آنچه که تصور می‌شد رونمایی کند.

این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که به‌ظاهر اپل قصد دارد از این خودرو توسعه داده شده و طراحی شده توسط خودش در شهریور ماه رونمایی کند.

در سال‌های گذشته شایعه‌های مختلفی در رابطه با توسعه‌ی خودرو توسط اپل مطرح شده بود. همچنین اطلاعات مختلفی از این خودرو به نام Apple Car از طریق شایعه‌ها، پتنت‌ها و اطلاعات منتشر شده توسط تحلیل‌گران بدست آمده است.

با وجود اینکه در ابتدا تصور می‌شد سال‌های زیادی با رونمایی از این خودرو توسط اپل فاصله داریم، اما گزارشی به‌تازگی منتشر شده است که ادعا می‌کند اپل قصد دارد در سال آینده از این خودرو رونمایی کند.

در این اطلاعات جدید که توسط یکی از شرکت‌های تایوانی تأمین کننده‌ قطعات برای اپل منتشر شده‌اند، به این موضوع اشاره شده است که اپل قصد دارد از خودرو خود در سپتامبر (شهریور ماه) سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. این تاریخ جدید حداقل دو سال زودتر از زمانی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت اپل از این خودرو رونمایی کند.

همچنین به‌نظر می‌رسد که اپل از تأمین کنندگان تایوانی قطعات خودرو در خواست کرده است که فرایند‌های مربوط به تأمین قطعات را با سرعت بیشتری انجام دهند. با توجه به این موضوع در این گزارش آمده است که این کارخانه‌های تأمین کننده‌ی قطعات هم با سرعت بسیار زیادی در حال تأمین قطعات مربوط به این خودرو هستند. در نتیجه می‌توان گفت که به احتمال زیاد زمان رونمایی از این خودرو نزدیک است.

رندر آینده‌نگرانه‌ی کامیون خودران بوگاتی منتشر شد

به نظر می‌رسد یکی از این کارخانه‌ها به نام Heqin با انجام یک سری‌ کار‌های مربوط به جابه‌جایی تا پایان سال ۲۰۲۰ و راه‌اندازی پنجمین کارگاه برای یکی از کارخانه‌های خودش تا پایان نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱، تولید انبوه خود را گسترش دهد.

با وجود اینکه Economic Daily News که این اطلاعات را منتشر کرده است، سابقه‌ی خوبی را در رابطه با منتشر کردن اطلاعات از تأمین کنندگان اپل دارد، اما این منبع سابقه‌ی خوبی را در رابطه با پیش‌بینی زمان رونمایی از محصولات ندارد.

همچنین این احتمال وجود دارد که اپل به تأمین کنندگان قطعات خودرو خود گفته باشد که این کار را به سرعت بیشتری انجام دهند، اما احتمال انجام این کار برای خودرویی که این شرکت قصد دارد در ۱۰ ماه آینده از آن رونمایی کند، بعید به نظر می‌رسد.

باید بگوییم که برای تولید یک خودرو زمان قابل توجهی نیاز است که این زمان در حد زمان لازم برای توسعه و تولید آیفون است. همچنین تعداد و اندازه‌ی قطعات استفاده شده برای تولید خودرو به گونه‌ای است که به کارخانه‌ها و امکانات زیادی برای مونتاژ قطعات نیاز است. شایعه‌های منتشر شده تاکنون درباره‌ی این موضوع اطلاعاتی را منتشر نکرده‌اند.

با وجود اینکه دیگر شرکت‌های تولید کننده‌ی خودرو در دنیا هم تدابیر امنیتی شدیدی را برای جلوگیری از فاش شدن اطلاعات مربوط به مدل‌های جدید دارند، اما هنوز هم اطلاعات مربوط به مدل‌های جدید چندین ماه پیش از رونمایی رسمی منتشر می‌شود.

با توجه به این موضوع، ممکن است که با نزدیک شدن به زمان رونمایی و عرضه‌ی خودرو اپل، اتفاق مشابهی برای این خودرو رخ داده باشد. البته به نظر می‌رسد که کارخانه‌های تأمین کننده‌ی قطعات خودرو اپل بیشتر در مراحل اولیه‌ی تولید قرار داشته و در حال آزمایش و بررسی این قطعات پیش از تولید انبوه باشند. همچنین ممکن است که این شرکت‌ها قصد داشته باشند با تولید این قطعات، تعداد محدودی از این خودرو را برای کارهایی مانند آزمایش و بررسی تولید کنند.

با این وجود بعید به نظر می‌رسد که اپل برای رونمایی از این خودرو در سپتامبر (شهریور ماه) ۲۰۲۱ آماده باشد. با این وجود نمی‌توان این شایعه مربوط به رونمایی از این خودرو در سال آینده را به طور کامل رد کرد. اما انتظار داریم که مدت زمان بیشتری طول بکشد تا از اپل از این خودرو رونمایی کند.

در گذشته تحلیل‌گر با سابقه‌ی محصولات اپل یعنی مینگ چی کو، مدعی شده بود که اپل حداقل در سال ۲۰۲۳ از خودرو خود رونمایی خواهد کرد.

تاکسی هوایی ولوکوپتر تا سال ۲۰۲۳ در آسمان سنگاپور به پرواز درمی‌آید

منبع: Appleinsider

The post خودرو اپل احتمالا شهریور ماه رونمایی خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala