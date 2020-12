سال گذشته وان‌پلاس از اولین گوشی مفهومی خود موسوم به کانسپت وان رونمایی کرد. این گوشی از شیشه‌ی الکترکرومیک بهره می‌برد که بر روی ماژول دوربین قرار گرفته و به همین خاطر می‌تواند دوربین‌ها را مخفی کند و در صورت نیاز هم این دوربین‌ها آشکار می‌شوند.

حالا این بار، وان‌پلاس از یک گوشی مفهومی جدید به نام وان‌پلاس ۸T کانسپت رونمایی کرده که از قابلیت تغییر رنگ پنل پشتی بهره می‌برد. این تغییر رنگ به لطف لایه‌ای حاوی اکسید فلز امکان‌پذیر شده که زیر پنل شیشه‌ای قرار گرفته و با تغییر ولتاژ، رنگ آن از آبی پر رنگ به نقره‌ای تغییر پیدا می‌کند.

دانلود mp4

همانطور که گفتیم این یک گوشی مفهومی به حساب می‌آید و مانند کانسپت وان، قرار نیست راهی بازار شود. به طور خلاصه، گوشی‌های مفهومی قرار است توانایی‌های فنی شرکت سازنده را نشان بدهند.

در بخشی از ماژول دوربین این گوشی ماژول رادار تعبیه شده که مبتنی بر امواج میلی‌متری است و با ساطع کردن امواج الکترومغناطیسی می‌توانند حرکات اشیاء اطراف خود را مکان‌یابی و ردیابی کند. وان‌پلاس اعلام کرده که این گوشی از قابلیت پایش تنفس کاربر بهره می‌برد و این ماژول رادار می‌تواند تنفس کاربر را تشخیص بدهد و بر این اساس رنگ پنل پشتی تغییر می‌یابد. روی هم رفته به غیر از قابلیت تغییر رنگ پنل پشتی و وجود ماژول مبتنی بر امواج میلی‌متری، این گوشی تفاوت دیگری با وان‌پلاس ۸T ندارد.

منبع: Android Authority

The post دومین گوشی مفهومی وان‌پلاس با قابلیت تغییر رنگ پنل پشتی معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala