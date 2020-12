تصاویر ثبت شده توسط دوربین سلفی زیر نمایشگر گوشی ZTE Axon 20 منتشر شد

بلاخره بعد از مدت‌ها انتظار، کاربران می‌توانند نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین سلفی زیر نمایشگر گوشی ZTE Axon 20 5G را مشاهده کنند.

همانطور که می‌دانید، ZTE اولین شرکتی بود که رسما از محصولی با دوربین سلفی زیر نمایشگر رونمایی کرد. محصولی که با نام ZTE Axon 20 5G شناخته شده و امسال نیز معرفی شد. ZTE با معرفی این گوشی، رویای بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند در جهان نظیر سامسونگ، هواوی، شیائومی، اپل و … را به حقیقت تبدیل کرد. اما آیا این رویا به بهترین شکل ممکن تحقق پیدا کرده؟

ZTE Axon 20 5G بسیار باریک و فوق‌العاده زیباست. تعبیه‌ی دوربین سلفی زیر نمایشگر باعث شده در پنل جلویی این گوشی، جز حواشی بسیار باریک در چهار طرف نمایشگر، هیچ ناچ یا حفره‌ای دیده نشود که یکپارچه‌گی آن را بهم بزند. نمایشگر این محصول از جنس OLED است که خب انتظاری جز این هم نداشتیم چون نمی‌توان فناوری مورد نظر را روی نمایشگرهای LCD پیاده کرد. شما عزیزان می‌توانید در تصویر زیر، محل دقیق تعبیه‌ی این دوربین را مشاهده کنید.

البته آنچه که در تصویر به این وضوح می‌بینید، در استفاده‌ی معمولی اصلا به این اندازه قابل رویت نیست. در واقع در این تصویر، دوربین سلفی به خاطر افکت خاصی گوشی است که از آن عکاسی کرده به همین خاطر می‌توان آن را مشاهده کرد. اما وقتی کاربر آن را در دست می‌گیرد، نمی‌تواند به وضوح حضور دوربین را حس کند. ZTE هم برای بیشتر پنهان ماندن این دوربین از چشم، تصاویر زمینه‌‌ی مخصوصی را طراحی کرده که در قسمت دوربین سلفی کمی تیره‌تر هستند و در این صورت شاید حتی با دقت زیاد هم نتوان متوجه چیزی شد. اما خب وقتی از تصویر زمینه سفید استفاده کنید، دوربین سلفی کمی بیشتر قابل رویت می‌شود.

اما این دوربین در عمل چه وضعیتی دارد؟ مهم‌ترین سوالی که کاربران از خود می‌پرسند همین است. اگر ZTE اولین شرکتی است که چنین محصولی را تولید کرده، قطعا نباید انتظار یک شاهکار را از آن داشته باشیم. همینکه می‌دانیم دستیابی به این فناوری ممکن شده کافی است تا در آینده‌ای نزدیک آن را به شکل پیشرفته‌تری در گوشی‌ها و دیگر گجت‌ها شاهد باشیم.

معمولا تعبیه‌ی فناوری‌های پیچیده برای اولین بار در گوشی‌ها یا هر گجت هوشمند دیگری، با موفقیت همراه نمی‌شود و ZTE Axon 20 نیز از این قاعده مستثنی نیست. دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی این گوشی که در زیر نمایشگر پنهان شده، اصلا نمی‌تواند با رقبای هم‌رده رقابت کند و کیفیت تصاویر نسبتا بد است. البته اینطور نیست که تصویر ثبت شده قابل مشاهده نباشد، در واقع منظورمان این است که در مقایسه با یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی با مشخصات مشابه، عملکرد این سنسور اصلا خوب نیست.

در واقع وقتی با دوربین سلفی این گوشی عکاسی کنید، اینطور به نظر می‌رسد که فیلتر زیبایی فعال شده است. یعنی پوست سوژه بی‌روح و بدور از رنگ و حالت طبیعی خود به نمایش در می‌آید. در محل‌هایی با نور کم هم عملکرد این گوشی تعریفی ندارد و تقریبا باید گفت با خرید این گوشی، باید قید سلفی باکیفیت را بزنید.

البته این اتفاق کاملا طبیعی است. برای اینکه نور به سنسورهای زیر نمایش برسد، فرایند پیچیده‌ای باید طی شود. از آن جایی هم که این فناوری تازه در ابتدای مسیر قرار دارد، بدیهی است تا این اندازه مشکل را شاهد باشیم. هرچند باز هم به نظر می‌رسد تصاویر ثبت شده آنقدر بی‌کیفیت و غیرقابل استفاده نیستند که شخص بررسی کننده فکر می‌کند.

اگر به خاطر داشته باشید، در ماه ژانویه‌ی امسال، لو ویبینگ، مدیرعامل ردمی، در رابطه با مشکلات تعبیه‌ی دوربین سلفی زیر نمایشگرهای باکیفیت توضیحاتی ارائه داده بود. او مدعی شد اگر شرکتی بخواهد دوربین سلفی گوشی را زیر نمایشگرهایی با میزان روشنایی بیشتر از ۴۰۰ نیت که تراکم پیکسلی بسیار بالایی دارند پنهان کند، نور کمتری به سنسورها می‌رسد و در نتیجه کیفیت تصاویر با افت محسوسی همراه خواهد بود.

راه حلی که برای این موضوع در نظر گرفته شد، کاهش تراکم پیکسلی در همان ناحیه‌ی تعبیه‌ی دوربین سلفی بود که ZTE نیز دقیقا همین اقدام را انجام داد تا بدین ترتیب پیکسل‌های کمتری در آن محل قرار بگیرند و در نتیجه نور بیشتری وارد سنسورها شود. با این حال تصاویر ثبت شده را می‌توان برای یک گوشی با فناوری نسل اولی، نسبتا خوب ارزیابی کرد.

همه‌ی ما می‌دانیم اولین تجربه‌ی شرکت‌ها در تعبیه‌ی حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر تا چه اندازه انتقاد به همراه داشت، اما به مرور شاهد پیشرفت چشمگیری در این زمینه بودیم. در دنیای فناوری، تنها کافی است شرکتی آغازگر یک مسیر سخت اما جذاب باشد. طولی نخواهد کشید که راه حل‌های زیادی برای بهبود کیفیت آن یافت می‌شود. در رابطه با دوربین سلفی زیر نمایشگر هم این اتفاق خواهد افتاد. اما فعلا تنها چیزی که از آن بی‌خبریم، زمان رخ دادن آن است. اینکه چه شرکتی و چه زمانی، محصولی را با این فناوری راهی بازار خواهد کرد.

نظر شما در رابطه با فناوری دوربین سلفی زیر نمایشگر چیست؟ فکر می‌کنید در سال ۲۰۲۱، شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند می‌توانند آن را به بلوغ برسانند؟

