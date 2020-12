اینطور که به نظر می‌رسد، وان‌پلاس قصد دارد در سال ۲۰۲۱، باز هم گوشی میان‌رده با شارژر سریع ۳۳ واتی تولید کند. چرا که به‌تازگی یک شارژر ۳۳ واتی از این شرکت موفق به دریافت گواهی از شرکت آلمانی TUV Rheinland شد.

سال ۲۰۲۰ از تمامی جنبه‌ها یک سال عجیب و پر حادثه بود. یکی از اتفاقات جالبی که در این سال رخ داد، ورود وان‌پلاس به دنیای گوشی‌های میان‌رده بود. شرکتی که همه آن را به ساخت گوشی‌های قدرتمند و در واقع قاتل پرچم‌دار می‌شناختند، سری وان‌پلاس ۸ خود را با قیمت بالایی عرضه کرد و به جمع شرکت‌هایی با پرچم‌داران گران‌قیمت پیوست. از آن جایی که این شرکت پیش از این گوشی‌های خود را قدرتمند اما با قیمت مناسب راهی بازار می‌کرد، تصمیم گرفت برای جبران این خلا، به ساخت گوشی‌های میان‌رده روی بیاورد تا بدین ترتیب بتواند سهمی از مهم‌ترین بخش از بازار داشته باشد.

اولین تلاش این شرکت در این زمینه هم منجر به ساخت وان‌پلاس نورد شد. محصولی قدرتمند، زیبا و مجهز به اینترنت ۵G که قیمت بسیار مناسبی هم داشت. بعد از نورد گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی دیگری هم راهی بازار شدند اما تعداد آن‌ها هنوز زیاد نیست. اما اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت چینی قصد دارد سال ۲۰۲۱ را با قدرت آغاز کند. حدودا ۵ روز پیش بود که شارژر ۳۳ واتی از وان‌پلاس توانست از شرکت آلمانی TUV Rheinland گواهی دریافت کند. این یعنی در آینده‌ای نزدیک، شاهد رونمایی از یک گوشی میان‌رده خواهیم بود.

تصاویر واقعی گوشی وان‌پلاس ۹ ۵G و مشخصات فنی آن لو رفت

البته در این لیست نامی از هیچ گوشی به میان نیامده، اما همانطور که می‌دانید، شرکت چینی برای پرچم‌دارهای خود از شارژر ۶۵ واتی استفاده می‌کند. این امکان هم وجود دارد که پرچم‌داران سری وان‌پلاس ۹ به تقلید از اپل، بدون شارژر راهی بازار شوند. اما فعلا در این رابطه حرفی به میان نیامده. با این حال شرکت چینی از شارژر‌های ۳۳ واتی فقط برای گوشی‌های میان‌رده‌ی خود استفاده می‌کند. به همین خاطر می‌توان نتیجه گرفت اگر شارژری با این سرعت در لیست گواهی یک شرکت دیده شود، قطعا بعد از مدتی، یک گوشی میان‌رده هم تولید خواهد شد.

در حال حاضر خبرها و شایعات پیرامون گوشی میان‌رده‌ی وان‌پلاس، به محصولی تحت عنوان وان‌پلاس ۹E اشاره داشته‌اند. اینکه این گوشی قرار است با پرچم‌داران سری ۹ معرفی شود یا زودتر شاهد رونمایی از آن خواهیم بود مشخص نیست. اما فعلا تنها گزینه‌ای که می‌تواند با چنین شارژری راهی بازار شود، همین وان‌پلاس ۹E است که از آن به عنوان یک گوشی میان‌رده یاد می‌شود.

با این حال اینکه گوشی مورد نظر قرار است دقیقا چه نام داشته باشد یا مشخصات فنی آن چیست خبر موثقی نداریم. چرا که این خبر، در حال حاضر اولین و تنها خبری است که پیرامون آن منتشر شده. بنابراین باید تا مشخص شدن اطلاعات بیشتر اندکی منتظر بمانیم.

وان‌پلاس ۹E احتمالا در کنار وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو معرفی خواهد شد

