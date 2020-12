تصاویر جدیدی از گوشی آنر V40 منتشر شد

به‌تازگی تصویری از گوشی پرچم‌دار و مورد انتظار آنر که تحت عنون آنر V40 شناخته می‌شود منتشر شد که طراحی این محصول بسیار زیبا را کاملا به نمایش می‌گذارد.

همانطور که می‌دانید، آنر راه خود را از هواوی جدا کرده و دیگر زیر مجموعه‌ی غول چینی به حساب نمی‌آید. بعد از اینکه این جدایی اتفاق افتاد، بسیاری‌ها گمان کردند بدون نام هواوی، آنر نمی‌تواند روند موفقیت‌آمیز قبل خود را ادامه دهد اما این شرکت اعلام کرد آینده‌ی جدیدی را پیش روی خود می‌بیند.

یکی از محصولاتی که می‌تواند با ورود خود، نگاه بسیاری از کاربران را به سوی این شرکت معطوف کند، آنر V40 است. پرچم‌داری که سری‌های قبلی آن توانستند محبوبیت بالایی بین کاربران پیدا کنند و اگر این روند موفقیت‌آمیز با این سری هم ادامه پیدا کند، شاید کمتر کسی به جدایی این شرکت از هواوی به عنوان یک عامل منفی فکر کند.

عواقب جدایی از هواوی؛ چه آینده‌ای در انتظار آنر است؟

تا به این لحظه خبرهای زیادی پیرامون این محصول منتشر نشده اما خوشبختانه امروز تصاویری از آن را شاهد هستیم که طراحی آن را به صورت کامل به تصویر می‌کشد. با توجه به این رندر، آنر V40 را می‌توان یک محصول بسیار زیبا دانست که روی پنل پشتی خود از یک ماژول دایره‌ای شکل بزرگ بهره می‌برد.

این ماژول اما بسیار شبیه به صفحه‌ی یک ساعت هوشمند است که شاهد حضور چهار دوربین در آن هستیم. اما متاسفانه از مشخصات فنی این دوربین‌ها اطلاعاتی در اختیار نداریم. با این حال اگر روی تصویر بزرگ‌نمایی کنید، به وضوح مشخص است که لنز دوربین ساخت شرکت لایکا است که لنز دوربین گوشی‌های هواوی را تولید می‌کند.

به جز این ماژول در بالاترین بخش پنل پشتی و همچنین نام آنر در پایین‌ترین بخش آن، چیز دیگری را شاهد نیستیم و گوشی طراحی ساده و زیبایی دارد. پنل جلویی اما بسیار شبیه به گوشی‌ P40 پرو هواوی است. یعنی یک دوربین سلفی دوگانه در سمت چپ-بالای صفحه که گفته می‌شود ۲۰ درصد به نسبت قبل کوچک‌تر شده، گوشه‌های خمیده‌ی نمایشگر و همچنین حواشی مشابه بالا و پایین. به صورت کلی گوشی طراحی بسیار زیبا و در خور یک پرچم‌دار دارد.

گوشی‌های سری آنر V40 اوایل سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شوند

تصویری از فریم بالایی محصول منتشر نشده اما در بخش زیرین آن شاهد حضور یک بلندگو، احتمالا شیار سیم‌کارت و پورت USB-C هستیم. در بخش بالا هم به احتمال فراوان یک میکروفون تعبیه خواهد شد. فعلا در رابطه با پرچم‌دار جدید آنر، وضعیت نرم‌افزاری آن و مواردی از این دست خبری در اختیار نداریم و باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده‌ای نزدیک چه اطلاعات بیشتری پیرامون آن منتشر می‌شود.

گوشی‌های جدید آنر احتمالا با تراشه‌های کوالکام عرضه می‌شوند

