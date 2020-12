سامسونگ احتمالا در حال کار روی یک تبلت تاشو و گوشی با نمایشگر شفاف است

طبق گفته‌ی یکی از افشاگران، به نظر می‌رسد سامسونگ در تلاش است برای سال ۲۰۲۱، دو محصول شگفت‌انگیز را معرفی کند. یکی از آن‌ها یک تبلت تاشو با قابلیت تاشوندگی سه‌باره و دیگری نیز یک گوشی با نمایشگر شفاف است.

سامسونگ در حال حاضر در بین دیگر شرکت‌های فعال در زمینه‌ی ساخت گوشی‌های هوشمند، بزرگ‌ترین شرکت به حساب می‌آید. اما این برتری فقط محدود به گوشی‌های معمولی نیست چرا که غول کره‌ای از سال ۲۰۱۹ تولید گوشی‌های تاشوی خود را نیز آغاز کرد و به تعداد آن‌ها در سال ۲۰۲۰ افزود. همین موضوع باعث شده این شرکت پیش از اینکه صنعت گوشی‌های هوشمند وارد دنیای تازه‌ای شود، صدر نشینی خود را در آینده تضمین کند.

سامسونگ در حال حاضر گوشی‌های تاشوی متعددی در بازار دارد. بنابراین طبیعی است در سال‌های آینده، تمرکز بیشتری روی این بخش از بازار معطوف کند تا بتواند برخی از طرح‌های مفهومی بسیار زیبا یا حتی پتنت‌های شگفت‌انگیز را به واقعیت تبدیل کند. شایعه یا حقیقت، فعلا اینطور به نظر می‌رسد که این شرکت نمی‌خواهد دیگر سری پرچم‌دارهای نوت را تولید کند یا حداقل سری گلکسی نوت ۲۱ آخرین پرچم‌داران این شرکت از خانواده‌ی محبوب نوت‌ها خواهند بود.

دلیل این کار هم تمرکز بیشتر روی ساخت گوشی‌های تاشو و یا حتی دیگر محصولات نوآورانه است. اینکه گوشی‌های تاشو بخشی از این ماجرا هستند مشخص است، اما سوال اینجاست آیا سامسونگ قصد ساخت محصول دیگری را هم در سر دارد؟ اینطور که به نظر می‌رسد، باید بگوییم بله. البته اگر بتوانیم به ادعاهای مطرح شده توسط این افشاگر اعتماد کنیم.

ترون که با نام کاربری cozyplanes در توییتر فعالیت می‌کند و از افشاگرانی هم نیست که نام آن‌ را همیشه بشنویم، مدعی شده سامسونگ در سال ۲۰۲۱ از دو محصول شگفت‌انگیز رونمایی خواهد کرد. یکی از آن‌ها تبلتی با قابلیت تاشوندگی سه‌باره خواهد بود و دیگری هم یک گوشی با نمایشگر شفاف. اینکه این محصولات رسما در دسترس قرار می‌گیرند یا تنها نمونه‌های آزمایشی هستند مشخص نیست. اما ظاهرا در سال آینده شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود.

در رابطه با گوشی این شرکت با نمایشگر شفاف هنوز خبری منتشر نشده که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. اینکه اصلا این گوشی چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد و از چه طریقی بهتر از گوشی‌های عادی هست هم هنوز مشخص نشده، اما آنچه که مسلم است، هزینه‌ی ساخت بالای نمایشگر آن‌هاست. بنابراین نباید انتظار محصولی ارزان‌قیمت را داشته باشیم. اگر هم این برداشت درست باشد، قطعا سامسونگ باید آن را به گونه‌ای کاربردی، متمایز از سایر محصولات تولید کند تا بتواند به فروش آن امیدوار باشد. (البته در صورتی که بخواهد آن را رسما وارد بازار کند).

سامسونگ در سال ۲۰۲۱ از ۴ گوشی تاشو رونمایی می‌کند

اما می‌رسیم به تبلت تاشوی این شرکت که البته نه تصویری از آن در اختیار داریم نه خبری هم در رابطه با آن منتشر شده. هرچند از آن جایی که سامسونگ در تولید گوشی‌های تاشو تا حدودی موفق عمل کرده و در مسیر درستی هم قرار دارد، این احتمال وجود دارد که فناوری یاد شده را به تبلت‌ها نیز بیاورد.

چیزی که این تبلت را از سایر محصولات تاشو متمایز می‌کند، قابلیت تاشوندگی سه‌باره‌ی آن است. به این صورت که کاربر می‌تواند آن را سه‌بار جمع کند. در حال حاضر تنها شرکتی که یک طرح مفهومی از محصولی با چنین قابلیت منتشر کرد، اوپو است که آن را در قالب یک گوشی هوشمند به نمایش گذاشت، آن هم در حد یک طرح مفهومی. بنابراین جالب خواهد بود ببینیم چنین فناوری در یک تبلت چگونه پیاده خواهد شد.

نسل آینده‌ی گوشی‌های تاشوی سامسونگ باریک‌تر و سبک‌تر خواهند بود

اگر شرکت کره‌ای فکر ساخت تبلتی تاشو را در سر داشته باشد، به احتمال زیاد آن را گلکسی تب فولد یا چیزی مشابه این نام‌گذاری خواهد کرد. متاسفانه از اینکه چه زمانی دقیقا باید شاهد رونمایی از این محصول باشیم خبری در اختیار نداریم اما انتظار می‌رود سامسونگ آن را در کنار پرچم‌داران سری تب S8 و در تابستان رونمایی کند. با این حال تا آن روز زمان زیادی باقی مانده ولی امیدواریم طی ماه‌های آتی خبرهای بیشتری در رابطه با آن بشنویم.

اما ادعاهای ترون به همین دو موضوع خلاصه نمی‌شود. وی در انتهای پیام خود مدعی شد سامسونگ برای سال ۲۰۲۲ هم برنامه‌ی ویژه‌ای داشته و قصد دارد گوشی‌های رول شونده‌ی خود را نیز راهی بازار کند. در حال حاضر تنها شرکتی که احتمال می‌رود در سال ۲۰۲۱ از چنین محصولی رونمایی کند ال‌جی است که مدت‌ها روی ساخت محصولی با نمایشگر رول‌شونده در حال کار است.

البته خبرهای اخیر به این موضوع نیز اشاره داشتند که سامسونگ برای سال ۲۰۲۱ برنامه‌ی ساخت چنین محصولی را در سر دارد اما اگر قرار باشد گوشی با نمایشگر شفاف و تبلتی تاشو را در کنار محصولات دیگر این شرکت برای سال ۲۰۲۱ شاهد باشیم، منطقی است ساخت گوشی با نمایشگر رول شونده به دو سال بعد موکول شود.

در حال حاضر نزدیک‌ترین گوشی‌های سامسونگ به رونمایی و عرضه، پرچم‌داران سری گلکسی S21 هستند که قرار است شش هفته زودتر از زمان معمول و در تاریخ ۱۴ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۲۵ دی ماه ۱۳۹۹) رونمایی شوند. بنابراین امیدواریم بعد از رونمایی از این گوشی‌ها، خبرهای بیشتری در رابطه با برنامه‌های آینده‌ی سامسونگ بشنویم.

توجه داشته باشید که خبر بالا در رابطه با گوشی با نمایشگر شفاف و تبلت تاشو سامسونگ با قابلیت تاشوندگی سه‌باره، ادعای یک افشاگر است و نمی‌توان به طور حتم به آن اعتماد داشت. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا انتشار خبری موثق‌تر، آن را در حد یک شایعه در نظر بگیرید.

تمام مشخصات گلکسی S21 اولترا لو رفت

منبع:‌ Wccftech

The post سامسونگ احتمالا در حال کار روی یک تبلت تاشو و گوشی با نمایشگر شفاف است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala