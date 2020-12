سامسونگ در برابر هواوی در سال ۲۰۲۰؛ نبردی نابرابر

سامسونگ در پایان سال ۲۰۲۰ توانسته مقام خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین سازنده‌ی گوشی در جهان حفظ کند اما در همین سال، سامسونگ برای مدتی به رتبه‌ی دوم بازار موبایل سقوط کرد و در این مدت هواوی رتبه‌ی اول را از آن خود کرد. اما همان‌طور که احتمالا می‌دانید، این یک موفقیت کوتاه‌مدت بود.

هواوی همچنان یکی از بزرگ‌ترین سازندگان گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود که این موفقیت تا حد زیادی به لطف حضور گسترده در بازار چین امکان‌پذیر شده است. اما در خارج از چین، با داستان دیگری روبرو هستیم.

برتری مقطعی هواوی

در طول نیم دهه‌ی گذشته، هواوی به یکی از محبوب‌ترین برندهای موبایل تبدیل شده است. این شرکت انواع و اقسام گوشی‌ها را با امکانات و قیمت‌های مختلف راهی بازار کرده و توانسته به رقیب قدری برای سامسونگ بدل شود. برای مدتی، هواوی در بازار کشورهای غربی فاصله‌ی خود را با سامسونگ تا حد زیادی کاهش داد اما در نهایت به دلیل تحریم‌های آمریکا، این روند متوقف شد.

به دلیل تحریم‌های آمریکا، گوشی‌های هواوی بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه می‌شوند و این یعنی فارغ از کیفیت سخت‌افزار، کاربران از لحاظ نرم‌افزاری با کمبودهای مختلفی مواجه می‌شوند. هواوی به لطف حضور گسترده در بازار چین در سال ۲۰۲۰ هم توانست میلیون‌ها گوشی را راهی بازار کند. اما طبق آمارهای منتشر شده، آمار فروش گوشی‌های هواوی در اروپا روند نزولی داشته است.

شکست هواوی در اروپا به نفع سامسونگ تمام شده و مثلا در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰، سامسونگ با کنار زدن هواوی در بازار روسیه بار دیگر به مقام نخست رسید. البته در این میان، سامسونگ دیسپلی که بخش تولید نمایشگر سامسونگ محسوب می‌شود، همچنان با هواوی همکاری دارد و توانسته برای فروش نمایشگرهای اولد به این شرکت از وزارت بازرگانی آمریکا مجوز دریافت کند.

عرضه‌ی گوشی‌های متنوع

گذشته از آمار فروش، هر دو شرکت در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های متنوعی را راهی بازار کرده‌اند. گوشی‌های میان‌رده‌ی سری گلکسی M و A سامسونگ در سال ۲۰۲۰ توجهات زیادی را جلب کردند و سامسونگ از سه مدل گلکسی اس ۲۰ به همراه مدل فن ادیشن و همچنین دو مدل نوت ۲۰ هم رونمایی کرد.

سامسونگ در این سال در بازار تبلت هم بسیار فعال بود و چندین تبلت جذاب با قیمت‌های مختلف را به دست کاربران رساند. هواوی هم چند مدل تبلت جدید معرفی کرد که مانند گوشی‌های جدید این شرکت، به طور گسترده در کشورهای مختلف عرضه نشدند.

در زمینه‌ی ساعت‌های هوشمند هم هر دو شرکت با رشد سالانه روبرو شده‌اند و ساعت‌های سامسونگ و هواوی به ترتیب ۱۰ و ۱۵ درصد از بازار را در اختیار دارند. البته سامسونگ با عرضه‌ی دو ساعت هوشمند توانسته این موفقیت را کسب کند ولی هواوی در سال ۲۰۲۰ از ۵ ساعت هوشمند رونمایی کرده است.

روی هم رفته، هواوی با وجود تمام فشارهای آمریکا توانسته برخلاف انتظارات عملکرد نسبتاً خوبی در بازارهای مختلف داشته باشد. همچنین این شرکت ماه‌ها قبل از تراشه‌ی پرچم‌دار کایرین ۹۹۰ رونمایی کرد که به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، آخرین تراشه‌ی پرچم‌دار ساخت این شرکت محسوب می‌شود ولی در بنچمارک‌های مختلف نسبت به اگزینوس ۹۹۰ عملکرد بهتری از خود نشان داده است. اگرچه ۲۰۲۰ سال نسبتاً بهتری برای سامسونگ بوده، اما این موفقیت بیشتر به لطف فشارهای گسترده بر روی هواوی امکان‌پذیر شده است.

نبرد بر سر گوشی‌های تاشو

سامسونگ همچنان سلطان بلامنازع گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود. گوشی تاشو هواوی میت ایکس در برابر گلکسی فولد حرف چندانی برای گفتن نداشت و نسل بعدی آن هم که با نام میت ایکس اس معرفی شد، نتوانست توجهات زیادی را جلب کند. از طرف دیگر گلکسی Z Flip مورد ستایش گسترده‌ای قرار گرفته و روی هم رفته به نظر می‌رسد رویکرد هواوی در قبال گوشی‌های تاشو که نمایشگر اصلی در بخش بیرونی قرار گرفته، ایده‌ی چندان مناسبی محسوب نمی‌شود.

گلکسی زد فولد ۲ هم علاوه بر تاشو بودن نمایشگر، یک پرچم‌دار تمام‌عیار محسوب می‌شود و به همین خاطر مورد توجه افرادی قرار گرفته که به این تکنولوژی نوظهور علاقه دارند و از طرف دیگر خواستار بهره‌گیری از بهترین تجربه‌ی کاربری ممکن هستند. در حال حاضر، سامسونگ تنها برند مهم در زمینه‌ی گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود و هنوز عرض اندام برند مهم دیگری در حوزه‌ی گوشی‌های تاشو دیده نمی‌شود. اگرچه در سال ۲۰۱۹ به نظر می‌رسید هواوی در زمینه‌ی گوشی‌های تاشو رقیب قدری برای سامسونگ است، اما در سال ۲۰۲۰ عملاً شاهد هیچ رقابت معناداری بین آن دو نبودیم.

صعود سامسونگ در زمینه‌ی تجهیزات ۵G

فارغ از رقابت سامسونگ و هواوی بر سر گوشی‌های هوشمند، باید بگوییم که در این سال سامسونگ در زمینه‌ی تجهیزات ۵G موفقیت حائز اهمیتی را کسب کرد. بعد از اینکه مشخص شد هواوی نمی‌تواند تجهیزات ۵G خود را برای آمریکا و کانادا ارائه دهد، امیدوار بود که با فروش تجهیزات خود به کشورهای اروپایی ضرر به وجود آمده را جبران کند.

اما در نهایت بسیاری از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند استفاده از تجهیزات مخابراتی هواوی را ممنوع کنند و برخی دیگر اعلام کردند که قراردادهای فعلی را تمدید نخواهند کرد. در نتیجه، بداقبالی هواوی به سامسونگ اجازه داد در بسیاری از این کشورها به‌عنوان جایگزین هواوی وارد عمل شود. به عبارت دیگر، در زمینه‌ی تجهیزات ۵G سهم بازار هواوی کاهش پیدا کرده و در عین حال سامسونگ قراردادهای بیشتری را از آن خود کرده است.

۲۰۲۰ حداقل از نظر لجستیکی سال سختی برای بسیاری از سازندگان گوشی‌ها بود ولی هواوی در کنار این مشکلات، باید با تحریم‌های آمریکا و دیگر کشورها هم دست و پنجه نرم می‌کرد. اما آن‌طور که همه انتظار داشتند، کمر این شرکت هنوز نشکسته و در عوض در کشور چین موفقیت‌های مهمی را به دست آورده است.

در نهایت باید بگوییم که به لطف فشارهای گسترده‌ی اعمال شده بر هواوی، سامسونگ توانسته درآمد هنگفتی را به دست آورد که البته نباید نوآوری‌ها و تلاش‌های سامسونگ را هم کتمان کنیم. اما به نظر شما اگر هواوی قربانی تحریم‌های آمریکا نبود، در سال ۲۰۲۰ می‌توانست سامسونگ را کنار بزند و در رتبه‌ی اول بازار موبایل قرار بگیرد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

۲۰۲۰ سال درخشش گوشی‌های میان‌رده بود

